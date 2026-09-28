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Эдегор назвал Роналду примером для подражания и вспомнил годы в «Реале»

Дата публикации: 28-09-2026 23:06

Эдегор назвал Роналду примером для подражания и вспомнил годы в «Реале» 

Капитан сборной Норвегии Мартин Эдегор после поражения от Португалии со счётом 1:2 в матче Лиги наций рассказал о своём отношении к Криштиану Роналду. Португальский форвард на этот раз не появился на поле и весь матч провёл в запасе.

Эдегор хорошо знаком с Роналду по совместному периоду в мадридском «Реале». Норвежский полузащитник отметил, что легендарный нападающий оказал на него серьёзное влияние и помог ему на раннем этапе карьеры.

«Для меня Криштиану Роналду — пример для подражания во всех отношениях. Он был очень добр ко мне и сильно помог мне как игроку в «Реале». Я этого не забуду.

Мечта каждого ребёнка — сыграть с ним. Ощущения от того, что находишься рядом с ним и играешь вместе, были потрясающими», — сказал Эдегор на пресс-конференции.

Ранее футболист сборной Норвегии неоднократно подчёркивал, что получил ценный опыт во время работы рядом с Роналду. Особое впечатление на него произвели профессиональный подход португальца, отношение к важным матчам и постоянное стремление совершенствовать свою игру.

При этом в очной встрече в рамках Лиги наций Эдегор не смог сыграть против Роналду непосредственно на поле. Португалия одержала победу со счётом 2:1, а нападающий остался среди запасных. Для норвежцев этот результат стал поражением во втором туре турнира.

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