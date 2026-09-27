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Жезуш не гарантировал Роналду место в старте Португалии на матч с Норвегией

Дата публикации: 27-09-2026 01:15

Жезуш не гарантировал Роналду место в старте Португалии на матч с Норвегией 

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш пока не определился с участием Криштиану Роналду в стартовом составе на матч 2-го тура Лиги наций против Норвегии. Встреча состоится 27 сентября в Осло.

Накануне португальцы обыграли Уэльс со счётом 1:0. Роналду начал игру с первых минут, однако был заменён во втором тайме. Теперь тренерский штаб оценивает его физическое состояние перед следующей встречей.

Жезуш отметил, что форвард в матче с Уэльсом регулярно угрожал воротам соперника. По словам специалиста, португальцы нанесли 15 ударов из пределов штрафной площади, семь из них пришлись на Роналду. Два удара форварда достигли цели, а всего у него было семь возможностей отличиться.

При этом тренер считает, что 41-летний нападающий способен действовать эффективнее. Жезуш также напомнил, что Роналду провёл на поле 65 минут, после чего решение о его использовании в матче с Норвегией будет принято с учётом текущего состояния игрока.

«Очевидно, он может играть лучше. Он был близок к голу. Я ещё посмотрю, как он себя покажет. Выпущу ли я его в стартовом составе или он отправится на скамейку запасных», — сказал Жезуш.

Отдельно наставник сборной Португалии обратил внимание на возраст нападающего, сравнив его с 20-летним Жоау Невешем. По мнению Жезуша, молодому полузащитнику проще выдерживать плотный график и проводить по два матча за несколько дней, тогда как нагрузку на Роналду необходимо оценивать иначе.

Роналду вышел в стартовом составе Португалии на игру с Уэльсом и покинул поле на 67-й минуте. После встречи Жезуш объяснял замену необходимостью добавить команде скорости и свежести в атаке.

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