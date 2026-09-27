ИФА призвала отделять футбол от политики перед игрой Израиля и Ирландии 

Дата публикации: 27-09-2026 01:13

Пресс-служба Израильской футбольной ассоциации (ИФА) прокомментировала решение сборной Ирландии принять участие в матче 1-го тура Лиги наций против Израиля. Ранее вокруг встречи возникли призывы к бойкоту, однако ирландская команда продолжила подготовку к игре.

Матч состоится 27 сентября на стадионе «Надьердеи» в Дебрецене. Встреча пройдёт на нейтральной территории, а ирландские болельщики не получат доступ на трибуны из-за вопросов безопасности.

В ИФА заявили, что рассматривают решение продолжить участие в матче как подтверждение необходимости отделять футбол от политических разногласий.

«Сегодня нас радует, что футбол победил. Необходимо сохранять дистанцию между футболом и политикой; любой иной подход грозит хаосом и опасным скольжением по наклонной плоскости, что может привести к катастрофическим последствиям для игры, которую мы все любим.

Ирландская футбольная ассоциация и игроки национальной команды поступили правильно, осознав это — пусть и с некоторым опозданием. Впрочем, лучше поздно, чем никогда», — говорится в заявлении ИФА в социальной сети X.

Израильская сторона также подвергла критике тех, кто выступал за отказ от проведения матча, заявив, что попытки превратить футбольную встречу в политическую площадку не должны влиять на проведение игры.

«Кто точно проиграл сегодня, так это те, кто пытался запугивать, сеять рознь и превратить футбольное поле в политическую арену. УЕФА, ИФА и ФАИ проявили твёрдость и сообща не допустили этого», — говорится в сообщении.

В ИФА также отметили, что перед началом матча прозвучат гимны двух стран, будут подняты флаги, а футболисты и тренеры смогут поприветствовать друг друга и продемонстрировать уважение.

При этом сама ФАИ ранее подтверждала, что решение провести обе встречи с Израилем было принято после соответствующего голосования, несмотря на общественные призывы к бойкоту. УЕФА также отклонил запрос Ирландии не сводить её с Израилем в будущих турнирах.