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Хорватия победила Чехию в первом туре Лиги наций

Дата публикации: 27-09-2026 01:06

Хорватия победила Чехию в первом туре Лиги наций 

Сборная Хорватии начала выступление в Лиге наций УЕФА с победы над Чехией. Встреча первого тура Лиги А состоялась в Праге на стадионе «Фортуна Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первого взятия ворот пришлось ждать до начала второго тайма. На 47-й минуте капитан хорватской сборной Лука Модрич отправил мяч в ворота чешской команды и вывел гостей вперёд. Для 41-летнего полузащитника этот матч стал 203-м в составе национальной команды.

Чехия довольно быстро нашла ответ. На 54-й минуте Адам Карабец воспользовался своим моментом и восстановил равновесие — 1:1.

Развязка наступила ближе к концовке встречи. На 77-й минуте Марко Пашалич вновь вывел Хорватию вперёд, забив второй мяч своей команды. Хозяева попытались отыграться и вскоре добились успеха, однако гол Матея Радосты на 79-й минуте не был засчитан. После просмотра эпизода с помощью VAR арбитры зафиксировали положение вне игры.

Оставшегося времени Чехии не хватило для нового гола. В итоге хорватская сборная удержала преимущество и увезла из Праги три очка. Главным арбитром матча был итальянец Симоне Содза.

Помимо Чехии и Хорватии, в третьей группе Лиги А выступают сборные Испании и Англии. Во втором туре, который состоится во вторник, 29 сентября, чехи сыграют дома с Англией, а Хорватия отправится в гости к Испании.

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