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Испания вырвала победу у Англии на «Уэмбли» в Лиге наций 2026/2027

Дата публикации: 27-09-2026 01:08

Испания вырвала победу у Англии на «Уэмбли» 

Сборная Испании начала новый розыгрыш Лиги наций с победы над Англией. Команды провели насыщенный матч на лондонском стадионе «Уэмбли», где гости забили три мяча и завершили встречу в свою пользу — 3:2.

Испанцы вышли вперёд уже на второй минуте. Ламин Ямаль получил возможность завершить атаку и отправил мяч в ворота хозяев, открыв счёт практически сразу после стартового свистка.

Англия не растерялась и ещё до перерыва не только сравняла результат, но и вышла вперёд. На 36-й минуте Энтони Гордон восстановил равновесие, а спустя четыре минуты Гарри Кейн забил второй мяч английской команды.

После перерыва у хозяев был отличный шанс увеличить отрыв. На 54-й минуте в ворота Испании назначили пенальти за нарушение правил против Джуда Беллингема. К исполнению подошёл Кейн, однако форвард не смог реализовать 11-метровый удар — мяч после его попытки попал в перекладину.

Испания воспользовалась этим эпизодом и вскоре вновь сравняла счёт. На 60-й минуте Алекс Баэна оказался в нужном месте и сделал результат 2:2.

Развязка наступила на 74-й минуте. Микель Оярсабаль завершил атаку испанской команды точным ударом и снова вывел гостей вперёд. На этот раз англичане отыграться не смогли — финальный свисток зафиксировал победу Испании со счётом 3:2.

Главным арбитром встречи был итальянец Давиде Масса из Империи.

Во втором туре 29 сентября Англия сыграет с Чехией. Испанской сборной в этот же день предстоит встреча с Хорватией.

Действующим победителем Лиги наций остаётся Португалия. В финале предыдущего розыгрыша португальцы сыграли с Испанией 2:2, после чего выиграли серию пенальти со счётом 5:3. Этот трофей стал для Португалии вторым в истории турнира.

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