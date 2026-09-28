Ван Дейк предложил «Барселоне» подписать его следующим летом 

Дата публикации: 28-09-2026 23:08

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может продолжить карьеру в чемпионате Испании. 35-летний защитник заинтересован в переходе в «Барселону» следующим летом и, по данным El Nacional, уже предложил каталонскому клубу свои услуги.

Действующее соглашение нидерландского футболиста с английской командой рассчитано до июня. Если стороны не договорятся о продлении контракта, ван Дейк сможет сменить клуб без выплаты компенсации за трансфер.

«Барселона» действительно рассматривает усиление центральной зоны обороны, поэтому вариант с опытным защитником без необходимости платить за переход выглядит привлекательным. Однако окончательное решение по кандидатуре ван Дейка может зависеть от позиции главного тренера каталонцев Ханса-Дитера Флика.

Немецкий специалист, как утверждается, не уверен, что приглашение ветерана соответствует долгосрочному плану команды. К началу следующего сезона защитнику исполнится 36 лет, а его интеграция в новый коллектив потребует времени. Кроме того, появление опытного футболиста способно сократить игровое пространство для молодых защитников, которых клуб рассчитывает постепенно подключать к основной команде.

Вместо ван Дейка Флик предпочитает рассматривать более молодых игроков. Среди возможных вариантов называются Алессандро Бастони, Руд Нистад и Нико Шлоттербек.

При этом ситуация может измениться ближе к летнему трансферному окну, когда «Барселоне» предстоит окончательно определить приоритеты в центре обороны. Сам ван Дейк в случае ухода из «Ливерпуля» сможет выбирать новый клуб в статусе свободного агента.