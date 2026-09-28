Вирц снова оказался в сфере интересов «Баварии» из-за неопределённости с Олисе
Мюнхенская «Бавария» вновь рассматривает возможность приобретения полузащитника «Ливерпуля» Флориана Вирца. Интерес к немецкому футболисту связан с неопределённостью вокруг будущего Майкла Олисе, сообщает Bild.
В клубе уже оценивают различные сценарии развития состава на случай ухода французского вингера. Его долгосрочные перспективы в Мюнхене пока остаются не до конца определёнными, а в европейских СМИ регулярно появляются сообщения о возможном продолжении карьеры игрока в Испании.
Особое внимание в этом контексте уделяется мадридскому «Реалу». Ещё во время летнего трансферного окна сообщалось, что испанский клуб заинтересован в подписании Олисе. Дополнительным фактором называли отношения футболиста с Килианом Мбаппе, который выступает вместе с ним за сборную Франции. По данным СМИ, нападающий «Реала» убеждал своего партнёра по национальной команде перебраться в Мадрид.
Если Олисе действительно покинет «Баварию», мюнхенский клуб может сосредоточиться на поиске игрока, способного усилить атакующую линию. Одним из вариантов руководство рассматривает Вирца, который уже знаком с немецким футболом на самом высоком уровне.
Вирц перебрался в «Ливерпуль» в июне 2025 года. Английский клуб приобрёл его у леверкузенского «Байера», где немецкий полузащитник провёл несколько сезонов и стал одним из ключевых игроков команды.
Теперь возможное возвращение Вирца в Бундеслигу может зависеть от дальнейшего развития ситуации вокруг Олисе. Если французский футболист решит сменить клуб, кандидатура хавбека «Ливерпуля» способна вновь стать актуальной для «Баварии».
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