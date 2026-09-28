Кэррик оказался под угрозой увольнения после серии поражений «Манчестер Юнайтед» 

Дата публикации: 28-09-2026 23:15

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик оказался под давлением руководства клуба после неудачного начала сезона-2026/2027. По данным Goal, манкунианцы уже установили предварительный контакт с Антонио Конте, который рассматривается в качестве возможного преемника английского специалиста.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» потерпел три поражения. Команда уступила «Халл Сити», «Манчестер Сити» и «Брайтону». Победить удалось только «Ипсвич» в чемпионате и «Сабах» в Лиге чемпионов, причём обе встречи проходили на домашнем стадионе манкунианцев.

Как утверждает источник, руководство «Манчестер Юнайтед» пока не приняло окончательного решения относительно будущего Кэррика. При этом ситуация может измениться, если результаты команды не улучшатся. В таком случае Конте называют одним из основных вариантов для смены тренерского штаба.

Итальянский специалист сейчас находится без клуба. Последним местом его работы был «Наполи», который он покинул после завершения прошлого сезона. При этом Конте хорошо знаком с английским футболом: ранее он возглавлял «Челси» и «Тоттенхэм». С лондонским «Челси» тренер выиграл чемпионат Англии.

Ближайшие матчи могут стать важными для Кэррика. Международная пауза даст тренерскому штабу время подготовить команду к следующему отрезку сезона, после которого «Манчестер Юнайтед» ждёт крайне плотный график.

В течение трёх дней манкунианцы проведут две встречи. Сначала команда сыграет дома с «Тоттенхэмом», а затем отправится в гости к «Атлетико» в рамках Лиги чемпионов. Результаты этих матчей могут повлиять на дальнейшие решения руководства клуба.