«Манчестер Юнайтед» готов заплатить €95 млн за Нико Уильямса
«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника «Атлетика» Нико Уильямса следующим летом. 24-летний футболист входит в число приоритетных целей английского клуба, сообщает The Telegraph.
Руководство манкунианцев намерено серьёзно усилить состав во время ближайшего летнего трансферного окна. В число игроков, на которых клуб обращает особое внимание, попал Уильямс, выступающий не только за «Атлетик», но и за сборную Испании.
Контракт футболиста с баскским клубом содержит пункт о выкупе стоимостью €95 млн. «Манчестер Юнайтед» готов активировать эту опцию, чтобы получить возможность подписать игрока без необходимости вести длительные переговоры о сумме трансфера.
При этом нынешний сезон складывается для Уильямса не лучшим образом. «Атлетик» не участвует в европейских турнирах, а сам футболист регулярно сталкивается с проблемами со здоровьем. Кроме того, его выступления подвергаются критике из-за нестабильности.
В клубе также существуют вопросы относительно финансовых условий сотрудничества с игроком. Уильямс получает около €10 млн в год, и руководство «Атлетика» рассчитывает на более высокий вклад футболиста в результат команды. Отсутствие еврокубков в следующем сезоне может дополнительно повлиять на ситуацию.
В текущем чемпионате Испании Уильямс провёл шесть матчей и отметился одним забитым мячом. Несмотря на не самый убедительный старт сезона, интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» сохраняется, а сумма потенциальной сделки уже определена пунктом в контракте.
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