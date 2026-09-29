Конспирологи нашли «доказательства» подмены Винисиуса Жуниора 

Дата публикации: 29-09-2026 23:12

В социальных сетях получила распространение конспирологическая версия о том, что нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор якобы был похищен, а вместо него за национальную команду выступает двойник. На обсуждение этой теории обратила внимание Marca.

Поводом для новых публикаций стало появление футболиста в расположении сборной Бразилии перед товарищеским матчем с Австралией. Некоторые пользователи начали утверждать, что игрок отличается от того Винисиуса, который выступает за «Реал».

Согласно распространяемой в интернете версии, подмена якобы произошла после чемпионата мира 2026 года. Авторы теории утверждают, что футболист при загадочных обстоятельствах исчез, после чего вместо него был найден человек, внешне похожий на бразильского форварда.

В качестве одного из аргументов сторонники этой версии приводят различия во внешности. В частности, пользователи обращают внимание на отсутствие у игрока сборной татуировок на бёдрах, которые можно увидеть у Винисиуса в матчах за «Реал». Появление бороды и изменение имиджа также пытаются использовать в качестве подтверждения своей версии.

При этом никаких подтверждённых данных о похищении или подмене футболиста не приводится. Распространяемые утверждения остаются исключительно частью конспирологических обсуждений в социальных сетях.

Авторы теории также выдвигают различные версии о якобы причастных к исчезновению игрока структурах и организациях, однако доказательств этим заявлениям не представлено.

Окружение Винисиуса Жуниора и мадридский «Реал» публично не комментировали подобные публикации. Сам футболист продолжает выступать за испанский клуб и сборную Бразилии.

Источник: Marca