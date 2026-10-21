Ярмолюка призвали отстранить на шесть-восемь матчей после инцидента с «Ливерпулем» 

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк подвергся критике после эпизода в матче английской Премьер-лиги против «Ливерпуля». Эксперт Кристофер Ним считает, что футболист заслуживает длительного отстранения за поведение на поле.

Поводом для критики стал момент, в котором Ярмолюк ударил соперника головой. Ним резко оценил действия полузащитника и заявил, что при таком поведении игрок должен пропустить несколько следующих встреч команды.

«Если бы я тренировал „Брентфорд“, то Ярмолюк, ударивший соперника головой в матче против „Ливерпуля“, пропустил бы как минимум шесть-восемь следующих матчей. Честно говоря, я не понимаю, о чём он думал в тот момент. Это была просто невероятная глупость», — заявил Кристофер Ним.

По мнению эксперта, подобные действия недопустимы для профессионального футболиста и могут иметь серьёзные последствия. Он считает, что украинский полузащитник должен понести существенное наказание за произошедший инцидент.

При этом высказанное Нимом мнение о дисквалификации на шесть-восемь матчей является его личной оценкой. Информация об официальном решении дисциплинарных органов АПЛ по эпизоду в приведённых данных отсутствует.