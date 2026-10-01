Леванте - Атлетик Б 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
21 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 6-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Леванте
Валенсия
Атлетик Б
Бильбао
|13
|вр
|Мэтью Райан
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|3
|зщ
|Ифеаньи Ндукве
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|6
|пз
|Даньель Рекена
|7
|пз
|Рохер Бруге
|20
|пз
|Ориоль Эренас
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|9
|нп
|Иван Ромеро
|10
|нп
|Петар Ратков
|1
|вр
|Унай Симон
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|16
|пз
|Иньиго Руис де Галаррета
|7
|пз
|Алекс Беренгер
|28
|пз
|Пейо Каналес
|23
|пз
|Роберт Наварро
|9
|пз
|Иньяки Уильямс
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
Главные тренеры
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
|Эдин Терзич
История личных встреч
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|4 : 2
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 2
|07.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 1
|19.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 0
|04.03.2021
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
|26.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|11.02.2021
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|18.10.2020
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 0
|12.07.2020
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 2
|10.11.2019
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|21
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|9
|19
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Севилья
|9
|14
|7
|Алавес
|9
|11
|8
|Сельта
|9
|11
|9
|Осасуна
|9
|11
|10
|Депортиво
|9
|11
|11
|Райо Вальекано
|8
|9
|12
|Хетафе
|9
|9
|13
|Атлетик Б
|7
|9
|14
|Вильярреал
|9
|9
|15
|Эспаньол
|9
|8
|16
|Расинг
|9
|8
|17
|Леванте
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Эльче
|9
|7
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Малага
|9
|4
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