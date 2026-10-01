Леванте - Атлетик Б 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534 21 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Испания — Ла Лига , 6-й тур Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Леванте Валенсия Атлетик Б Бильбао 13 вр Мэтью Райан 4 зщ Адриан Де Ла Фуэнте 3 зщ Ифеаньи Ндукве 23 зщ Мануэль Санчес 22 зщ Джереми Тольян 6 пз Даньель Рекена 7 пз Рохер Бруге 20 пз Ориоль Эренас 8 пз Хон Андер Оласагасти 9 нп Иван Ромеро 10 нп Петар Ратков 1 вр Унай Симон 14 зщ Эмерик Лапорт 12 зщ Хесус Аресо 5 зщ Ерай Альварес 17 зщ Юри Берчиче 16 пз Иньиго Руис де Галаррета 7 пз Алекс Беренгер 28 пз Пейо Каналес 23 пз Роберт Наварро 9 пз Иньяки Уильямс 18 пз Микель Хаурехисар Главные тренеры Луиш Мануэл Феррейра Каштру Эдин Терзич История личных встреч 08.02.2026 Испания — Примера 23-й тур 4 : 2 29.11.2025 Испания — Примера 14-й тур 0 : 2 07.03.2022 Испания - Примера 27-й тур 3 : 1 19.11.2021 Испания - Примера 14-й тур 0 : 0 04.03.2021 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч 1 : 2 ДВ 26.02.2021 Испания - Примера 25-й тур 1 : 1 11.02.2021 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч 1 : 1 18.10.2020 Испания - Примера 6-й тур 2 : 0 12.07.2020 Испания - Примера 36-й тур 1 : 2 10.11.2019 Испания - Примера 13-й тур 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Барселона 9 27 2 Лига чемпионов Атлетико М 9 22 3 Лига чемпионов Реал Мадрид 9 21 4 Лига чемпионов Бетис 9 19 5 Лига Европы Реал Сосьедад 9 16 6 Лига конференций Севилья 9 14 7 Алавес 9 11 8 Сельта 9 11 9 Осасуна 9 11 10 Депортиво 9 11 11 Райо Вальекано 8 9 12 Хетафе 9 9 13 Атлетик Б 7 9 14 Вильярреал 9 9 15 Эспаньол 9 8 16 Расинг 9 8 17 Леванте 8 7 18 Зона вылета Эльче 9 7 19 Зона вылета Валенсия 9 6 20 Зона вылета Малага 9 4