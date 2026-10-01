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Леванте - Атлетик Б 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
21 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 6-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Леванте
Атлетик Б

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Таблица
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Составы команд
Леванте
Валенсия
Атлетик Б
Бильбао
13 Австралия вр Мэтью Райан
4 Испания зщ Адриан Де Ла Фуэнте
3 Австрия зщ Ифеаньи Ндукве
23 Испания зщ Мануэль Санчес
22 Германия зщ Джереми Тольян
6 Испания пз Даньель Рекена
7 Испания пз Рохер Бруге
20 Испания пз Ориоль Эренас
8 Испания пз Хон Андер Оласагасти
9 Испания нп Иван Ромеро
10 Сербия нп Петар Ратков
1 Испания вр Унай Симон
14 Испания зщ Эмерик Лапорт
12 Испания зщ Хесус Аресо
5 Испания зщ Ерай Альварес
17 Испания зщ Юри Берчиче
16 Испания пз Иньиго Руис де Галаррета
7 Испания пз Алекс Беренгер
28 Испания пз Пейо Каналес
23 Испания пз Роберт Наварро
9 Гана пз Иньяки Уильямс
18 Испания пз Микель Хаурехисар
Главные тренеры
Португалия Луиш Мануэл Феррейра Каштру
Германия Эдин Терзич
История личных встреч
08.02.2026 Испания — Примера 23-й тур Атлетик Б4 : 2Леванте
29.11.2025 Испания — Примера 14-й тур Леванте0 : 2Атлетик Б
07.03.2022 Испания - Примера 27-й тур Атлетик Б3 : 1Леванте
19.11.2021 Испания - Примера 14-й тур Леванте0 : 0Атлетик Б
04.03.2021 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Леванте1 : 2 ДВАтлетик Б
26.02.2021 Испания - Примера 25-й тур Леванте1 : 1Атлетик Б
11.02.2021 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Атлетик Б1 : 1Леванте
18.10.2020 Испания - Примера 6-й тур Атлетик Б2 : 0Леванте
12.07.2020 Испания - Примера 36-й тур Леванте1 : 2Атлетик Б
10.11.2019 Испания - Примера 13-й тур Атлетик Б2 : 1Леванте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона927
2
Лига чемпионов
Атлетико М922
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид921
4
Лига чемпионов
Бетис919
5
Лига Европы
Реал Сосьедад916
6
Лига конференций
Севилья914
7 Алавес911
8 Сельта911
9 Осасуна911
10 Депортиво911
11 Райо Вальекано89
12 Хетафе99
13 Атлетик Б79
14 Вильярреал99
15 Эспаньол98
16 Расинг98
17 Леванте87
18
Зона вылета
Эльче97
19
Зона вылета
Валенсия96
20
Зона вылета
Малага94
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Леванте
0%
Ничья
0%
Атлетик
100%

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