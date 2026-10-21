Порту - ПСВ Эйндховен 20 октября обзор матча
Дата публикации: 21-10-2026
Порту
0 : 1
ПСВ Эйндховен
События матча Порту - ПСВ
39'
Лютшарель Гертрюйда
57'
⚽
Гус Тиль (0 - 1)
58'
⇄
Андре Силва / Сэмюэл Агехова
58'
⇄
Борха Сайнс / Оскар Питушевский
58'
⇄
Хван Ин Бом / Габри Вейга
69'
⇄
Соуза / Зайду Сануси
74'
⇄
Армандо Обиспо / Ярек Гонсёровский
75'
Мауро Жуниор
76'
⇄
Секо Фофана / Виктор Фрохолдт
81'
⇄
Ноа Фернандес / Мауро Жуниор
81'
⇄
Деннис Ман / Эсмир Байрактаревич
88'
⇄
Амир Бухамди / Иван Перишич
88'
⇄
Райан Фламинго / Филип Костич
Составы команд
Порту
Порту, Португалия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
|99
|вр
|Диогу Кошта
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|12
|зщ
|Зайду Занузи
69'
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
76'
|10
|пз
|Габриэль Вейга
58'
|13
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|11
|нп
|Пепе
|9
|нп
|Самуэль Агехова
58'
|77
|нп
|Оскар Петушевский
58'
|16
|пз
|Хван Ин Бём
58'
|19
|нп
|Андре Силва
58'
|17
|нп
|Борха Сайнс
58'
|33
|зщ
|Соуза
69'
|42
|пз
|Секо Фофана
76'
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|2
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|18
|зщ
|Филип Костич
88'
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
81'
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
74'
|5
|пз
|Иван Перишич
87'
|24
|пз
|Кодаи Сано
|21
|пз
|Свен Мейнанс
|20
|пз
|Гус Тиль
|19
|нп
|Эсмир Байрактаревич
81'
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
74'
|31
|пз
|Ноа Фернандес
81'
|27
|пз
|Деннис Ман
81'
|37
|нп
|Амир Бухамди
87'
|6
|зщ
|Райан Фламинго
88'
Запасные
|14
|вр
|Клаудиу Рамуш
|24
|вр
|Жоау Кошта
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|22
|пз
|Алан Варела
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
|1
|вр
|Ник Олай
|51
|вр
|Тейн Смоленарс
|35
|пз
|Айони Сантуш
|42
|пз
|Шурияно Корнесион
|23
|нп
|Миккель Бро
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Петер Бош
Голы
Гус Тиль
Свен Мейнанс
0:1
57'
Наказания
Лютсхарел Гертрейда
39'
Мауро Жуниор
75'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Порту - ПСВ Эйндховен, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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