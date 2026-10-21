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Порту - ПСВ Эйндховен 20 октября обзор матча

Дата публикации: 21-10-2026
Порту
Порту
0 : 1
ПСВ Эйндховен
ПСВ Эйндховен
События матча Порту - ПСВ
39'
Лютшарель Гертрюйда
57'
Гус Тиль (0 - 1)
58'
Андре Силва / Сэмюэл Агехова
58'
Борха Сайнс / Оскар Питушевский
58'
Хван Ин Бом / Габри Вейга
69'
Соуза / Зайду Сануси
74'
Армандо Обиспо / Ярек Гонсёровский
75'
Мауро Жуниор
76'
Секо Фофана / Виктор Фрохолдт
81'
Ноа Фернандес / Мауро Жуниор
81'
Деннис Ман / Эсмир Байрактаревич
88'
Амир Бухамди / Иван Перишич
88'
Райан Фламинго / Филип Костич
Составы команд
Порту
Порту, Португалия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
99ПортугалияврДиогу Кошта
4ПольшазщЯкуб Кивёр
20ПортугалиязщАлберту Кошта
5ПольшазщЯн Беднарек
12НигериязщЗайду Занузи
69'
8ДанияпзВиктор Фрохольдт
76'
10ИспанияпзГабриэль Вейга
58'
13НидерландыпзПабло Паулино Росарио
11Бразилиянп Пепе
9ИспаниянпСамуэль Агехова
58'
77ПольшанпОскар Петушевский
58'
16Южная КореяпзХван Ин Бём
58'
19ПортугалиянпАндре Силва
58'
17ИспаниянпБорха Сайнс
58'
33Бразилиязщ Соуза
69'
42Кот-д&#039;ИвуарпзСеко Фофана
76'
32ЧехияврМатей Коварж
8СШАзщСерджино Дест
2НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
18СербиязщФилип Костич
88'
17БразилиязщМауро Жуниор
81'
3ИспаниязщЯрек Гонсёровски
74'
5ХорватияпзИван Перишич
87'
24ЯпонияпзКодаи Сано
21НидерландыпзСвен Мейнанс
20НидерландыпзГус Тиль
19Босния и ГерцеговинанпЭсмир Байрактаревич
81'
4КюрасаозщАрмандо Обиспо
74'
31БельгияпзНоа Фернандес
81'
27РумынияпзДеннис Ман
81'
37МарокконпАмир Бухамди
87'
6НидерландызщРайан Фламинго
88'
Запасные
14ПортугалияврКлаудиу Рамуш
24ПортугалияврЖоау Кошта
18АргентиназщПатрисио Перес
52ПортугалиязщМартим Фернандеш
74ПортугалиязщФрансишку Моура
22АргентинапзАлан Варела
29МексиканпСантьяго Хименес
1НидерландыврНик Олай
51НидерландыврТейн Смоленарс
35Кабо-ВердепзАйони Сантуш
42КюрасаопзШурияно Корнесион
23ДаниянпМиккель Бро
Главные тренеры
ИталияФранческо Фариоли
НидерландыПетер Бош
Голы
Гус Тиль
Свен Мейнанс
0:1
57'
Наказания
Лютсхарел Гертрейда
39'
Мауро Жуниор
75'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Порту - ПСВ Эйндховен, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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