Порту - ПСВ Эйндховен 20 октября обзор матча Дата публикации: 21-10-2026 Порту 0 : 1 ПСВ Эйндховен События матча Порту - ПСВ 39' Лютшарель Гертрюйда 57' ⚽ Гус Тиль (0 - 1) 58' ⇄ Андре Силва / Сэмюэл Агехова 58' ⇄ Борха Сайнс / Оскар Питушевский 58' ⇄ Хван Ин Бом / Габри Вейга 69' ⇄ Соуза / Зайду Сануси 74' ⇄ Армандо Обиспо / Ярек Гонсёровский 75' Мауро Жуниор 76' ⇄ Секо Фофана / Виктор Фрохолдт 81' ⇄ Ноа Фернандес / Мауро Жуниор 81' ⇄ Деннис Ман / Эсмир Байрактаревич 88' ⇄ Амир Бухамди / Иван Перишич 88' ⇄ Райан Фламинго / Филип Костич Составы команд Порту Порту, Португалия ПСВ Эйндховен Эйндховен, Нидерланды 99 вр Диогу Кошта 4 зщ Якуб Кивёр 20 зщ Алберту Кошта 5 зщ Ян Беднарек 12 зщ Зайду Занузи 69' 8 пз Виктор Фрохольдт 76' 10 пз Габриэль Вейга 58' 13 пз Пабло Паулино Росарио 11 нп Пепе 9 нп Самуэль Агехова 58' 77 нп Оскар Петушевский 58' 16 пз Хван Ин Бём 58' 19 нп Андре Силва 58' 17 нп Борха Сайнс 58' 33 зщ Соуза 69' 42 пз Секо Фофана 76' 32 вр Матей Коварж 8 зщ Серджино Дест 2 зщ Лютсхарел Гертрейда 18 зщ Филип Костич 88' 17 зщ Мауро Жуниор 81' 3 зщ Ярек Гонсёровски 74' 5 пз Иван Перишич 87' 24 пз Кодаи Сано 21 пз Свен Мейнанс 20 пз Гус Тиль 19 нп Эсмир Байрактаревич 81' 4 зщ Армандо Обиспо 74' 31 пз Ноа Фернандес 81' 27 пз Деннис Ман 81' 37 нп Амир Бухамди 87' 6 зщ Райан Фламинго 88' Запасные 14 вр Клаудиу Рамуш 24 вр Жоау Кошта 18 зщ Патрисио Перес 52 зщ Мартим Фернандеш 74 зщ Франсишку Моура 22 пз Алан Варела 29 нп Сантьяго Хименес 1 вр Ник Олай 51 вр Тейн Смоленарс 35 пз Айони Сантуш 42 пз Шурияно Корнесион 23 нп Миккель Бро Главные тренеры Франческо Фариоли Петер Бош Голы Гус Тиль Свен Мейнанс 0:1 57' Наказания Лютсхарел Гертрейда 39' Мауро Жуниор 75'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Порту - ПСВ Эйндховен, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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