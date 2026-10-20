Фенербахче - Славия 20 октября обзор матча
Дата публикации: 20-10-2026
Фенербахче
2 : 2
Славия П
События матча Фенербахче - СК Славия Прага
-5'
Jindřich Trpišovský
4'
⚽
Огуз Айдын (1 - 0)
11'
⚽
Мейсон Гринвуд (2 - 0)
15'
⚽
Лукаш Провод (2 - 1)
21'
⇄
Коджо Пепрах Оппонг / Натан Аке
31'
Н’Голо Канте
49'
Милан Шкриньяр
60'
Виктор Новак
62'
⇄
Моймир Хитил / Даниел Штурм
62'
⇄
Сэмюэл Исифе / Томаш Влчек
63'
⇄
Ромелу Лукаку / Ведат Мурики
63'
⇄
Нене Доржелес / Огуз Айдын
75'
⇄
Тумани Диаките / Оскар Кубяк
82'
⇄
Ирфан Джан Кахведжи / Мейсон Гринвуд
82'
⇄
Исмаил Юксек / Керем Актюркоглу
85'
⇄
Михал Садилек / Лукаш Провод
85'
⇄
Павел Качор / Мубарак Сулейман
88'
Исмаил Юксек
90'
⚽
Павел Качор (2 - 2)
Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Славия П
Прага, Чехия
|31
|вр
|Эдерсон
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|15
|зщ
|Натан Аке
21'
|3
|зщ
|Арчи Браун
|27
|зщ
|Нелсон Семеду
|6
|пз
|Маттео Гендузи
|91
|пз
|Н'Голо Канте
|11
|нп
|Мэйсон Гринвуд
82'
|70
|нп
|Огуз Айдын
63'
|19
|нп
|Ведат Мурики
63'
|7
|нп
|Керем Актюркоглу
82'
|21
|зщ
|Коджо Оппонг
21'
|45
|пз
|Доржелес Нене
63'
|9
|нп
|Ромелу Лукаку
63'
|5
|пз
|Исмаиль Юксек
82'
|17
|нп
|Ирфан Кахведжи
82'
|35
|вр
|Якуб Маркович
|4
|зщ
|Давид Зима
|27
|зщ
|Томаш Влчек
62'
|6
|зщ
|Анж Н'Гессан
|10
|пз
|Даниэль Штурм
62'
|30
|пз
|Виктор Новак
|8
|пз
|Оскар Кубяк
75'
|15
|пз
|Мубарак Сулейман
85'
|16
|пз
|Дэвид Мозес
|20
|нп
|Эммануэль Аяоси
|17
|нп
|Лукаш Провод
85'
|14
|зщ
|Самуэль Исифе
62'
|13
|нп
|Моймир Хитил
62'
|22
|пз
|Тумани Дьяките
75'
|32
|пз
|Павел Качор
85'
|23
|пз
|Михал Садилек
85'
Запасные
|13
|вр
|Тарык Четин
|34
|вр
|Мерт Гюнок
|14
|зщ
|Йигит Эфе Демир
|22
|зщ
|Левент Мерджан
|77
|зщ
|Огнен Мимович
|28
|пз
|Бартуг Эльмаз
|29
|вр
|Назар Домчак
|40
|вр
|Адам Резек
|3
|зщ
|Томаш Голеш
|42
|зщ
|Микулаш Конечны
|47
|зщ
|Давид Барчот
|53
|нп
|Матей Котрба
|60
|нп
|Петр Потмешиль
Главные тренеры
|Исмаил Картал
|Йиндржих Трпишовски
Голы
Огуз Айдын
Милан Шкриньяр
1:0
4'
Мэйсон Гринвуд
Нелсон Семеду
2:0
11'
Лукаш Провод
2:1
15'
Павел Качор
Эммануэль Аяоси
2:2
90'
Наказания
Н'Голо Канте
31'
Милан Шкриньяр
49'
Виктор Новак
60'
Исмаиль Юксек
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фенербахче - Славия, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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