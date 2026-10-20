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Фенербахче - Славия 20 октября обзор матча

Дата публикации: 20-10-2026
Фенербахче
Фенербахче
2 : 2
Славия П
Славия П
События матча Фенербахче - СК Славия Прага
-5'
Jindřich Trpišovský
4'
Огуз Айдын (1 - 0)
11'
Мейсон Гринвуд (2 - 0)
15'
Лукаш Провод (2 - 1)
21'
Коджо Пепрах Оппонг / Натан Аке
31'
Н’Голо Канте
49'
Милан Шкриньяр
60'
Виктор Новак
62'
Моймир Хитил / Даниел Штурм
62'
Сэмюэл Исифе / Томаш Влчек
63'
Ромелу Лукаку / Ведат Мурики
63'
Нене Доржелес / Огуз Айдын
75'
Тумани Диаките / Оскар Кубяк
82'
Ирфан Джан Кахведжи / Мейсон Гринвуд
82'
Исмаил Юксек / Керем Актюркоглу
85'
Михал Садилек / Лукаш Провод
85'
Павел Качор / Мубарак Сулейман
88'
Исмаил Юксек
90'
Павел Качор (2 - 2)
Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Славия П
Прага, Чехия
31Бразилиявр Эдерсон
37СловакиязщМилан Шкриньяр
15НидерландызщНатан Аке
21'
3АнглиязщАрчи Браун
27ПортугалиязщНелсон Семеду
6ФранцияпзМаттео Гендузи
91ФранцияпзН'Голо Канте
11АнглиянпМэйсон Гринвуд
82'
70ТурциянпОгуз Айдын
63'
19КосовонпВедат Мурики
63'
7ТурциянпКерем Актюркоглу
82'
21ГаназщКоджо Оппонг
21'
45МалипзДоржелес Нене
63'
9БельгиянпРомелу Лукаку
63'
5ТурцияпзИсмаиль Юксек
82'
17ТурциянпИрфан Кахведжи
82'
35ЧехияврЯкуб Маркович
4ЧехиязщДавид Зима
27ЧехиязщТомаш Влчек
62'
6ФранциязщАнж Н'Гессан
10СловенияпзДаниэль Штурм
62'
30ПольшапзВиктор Новак
8ПольшапзОскар Кубяк
75'
15НигерияпзМубарак Сулейман
85'
16НигерияпзДэвид Мозес
20НигериянпЭммануэль Аяоси
17ЧехиянпЛукаш Провод
85'
14НигериязщСамуэль Исифе
62'
13ЧехиянпМоймир Хитил
62'
22Кот-д&#039;ИвуарпзТумани Дьяките
75'
32ЧехияпзПавел Качор
85'
23ЧехияпзМихал Садилек
85'
Запасные
13ТурцияврТарык Четин
34ТурцияврМерт Гюнок
14ТурциязщЙигит Эфе Демир
22ТурциязщЛевент Мерджан
77СербиязщОгнен Мимович
28ТурцияпзБартуг Эльмаз
29УкраинаврНазар Домчак
40ЧехияврАдам Резек
3ЧехиязщТомаш Голеш
42ЧехиязщМикулаш Конечны
47ЧехиязщДавид Барчот
53ЧехиянпМатей Котрба
60ЧехиянпПетр Потмешиль
Главные тренеры
ТурцияИсмаил Картал
ЧехияЙиндржих Трпишовски
Голы
Огуз Айдын
Милан Шкриньяр
1:0
4'
Мэйсон Гринвуд
Нелсон Семеду
2:0
11'
Лукаш Провод
2:1
15'
Павел Качор
Эммануэль Аяоси
2:2
90'
Наказания
Н'Голо Канте
31'
Милан Шкриньяр
49'
Виктор Новак
60'
Исмаиль Юксек
88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фенербахче - Славия, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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