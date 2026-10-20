Фенербахче - Славия 20 октября обзор матча Дата публикации: 20-10-2026 Фенербахче 2 : 2 Славия П События матча Фенербахче - СК Славия Прага -5' Jindřich Trpišovský 4' ⚽ Огуз Айдын (1 - 0) 11' ⚽ Мейсон Гринвуд (2 - 0) 15' ⚽ Лукаш Провод (2 - 1) 21' ⇄ Коджо Пепрах Оппонг / Натан Аке 31' Н’Голо Канте 49' Милан Шкриньяр 60' Виктор Новак 62' ⇄ Моймир Хитил / Даниел Штурм 62' ⇄ Сэмюэл Исифе / Томаш Влчек 63' ⇄ Ромелу Лукаку / Ведат Мурики 63' ⇄ Нене Доржелес / Огуз Айдын 75' ⇄ Тумани Диаките / Оскар Кубяк 82' ⇄ Ирфан Джан Кахведжи / Мейсон Гринвуд 82' ⇄ Исмаил Юксек / Керем Актюркоглу 85' ⇄ Михал Садилек / Лукаш Провод 85' ⇄ Павел Качор / Мубарак Сулейман 88' Исмаил Юксек 90' ⚽ Павел Качор (2 - 2) Составы команд Фенербахче Стамбул, Турция Славия П Прага, Чехия 31 вр Эдерсон 37 зщ Милан Шкриньяр 15 зщ Натан Аке 21' 3 зщ Арчи Браун 27 зщ Нелсон Семеду 6 пз Маттео Гендузи 91 пз Н'Голо Канте 11 нп Мэйсон Гринвуд 82' 70 нп Огуз Айдын 63' 19 нп Ведат Мурики 63' 7 нп Керем Актюркоглу 82' 21 зщ Коджо Оппонг 21' 45 пз Доржелес Нене 63' 9 нп Ромелу Лукаку 63' 5 пз Исмаиль Юксек 82' 17 нп Ирфан Кахведжи 82' 35 вр Якуб Маркович 4 зщ Давид Зима 27 зщ Томаш Влчек 62' 6 зщ Анж Н'Гессан 10 пз Даниэль Штурм 62' 30 пз Виктор Новак 8 пз Оскар Кубяк 75' 15 пз Мубарак Сулейман 85' 16 пз Дэвид Мозес 20 нп Эммануэль Аяоси 17 нп Лукаш Провод 85' 14 зщ Самуэль Исифе 62' 13 нп Моймир Хитил 62' 22 пз Тумани Дьяките 75' 32 пз Павел Качор 85' 23 пз Михал Садилек 85' Запасные 13 вр Тарык Четин 34 вр Мерт Гюнок 14 зщ Йигит Эфе Демир 22 зщ Левент Мерджан 77 зщ Огнен Мимович 28 пз Бартуг Эльмаз 29 вр Назар Домчак 40 вр Адам Резек 3 зщ Томаш Голеш 42 зщ Микулаш Конечны 47 зщ Давид Барчот 53 нп Матей Котрба 60 нп Петр Потмешиль Главные тренеры Исмаил Картал Йиндржих Трпишовски Голы Огуз Айдын Милан Шкриньяр 1:0 4' Мэйсон Гринвуд Нелсон Семеду 2:0 11' Лукаш Провод 2:1 15' Павел Качор Эммануэль Аяоси 2:2 90' Наказания Н'Голо Канте 31' Милан Шкриньяр 49' Виктор Новак 60' Исмаиль Юксек 88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фенербахче - Славия, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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