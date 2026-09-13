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Лилль - Галатасарай 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
21 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Лилль
Галатасарай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Галатасарай
Стамбул, Турция
1 Турция вр Берке Озер
38 Франция зщ Максима Гоффи
3 Бельгия зщ Натан Нгой
4 Бразилия зщ Алешандро
15 Франция зщ Ромен Перро
6 Алжир пз Набиль Бенталеб
21 Франция пз Бенжамен Андре
10 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
17 ДР Конго пз Нгалайель Мукау
7 Франция нп Дилан Баква
9 Франция нп Оливье Жиру
1 Турция вр Угурджан Чакыр
6 Колумбия зщ Давинсон Санчес
17 Турция зщ Эрен Эльмалы
42 Турция зщ Абдюлькерим Бардакджи
7 Венгрия зщ Роланд Шаллаи
99 Габон пз Марио Лемина
83 Россия пз Алексей Батраков
34 Уругвай пз Лукас Торрейра
11 Турция пз Юнус Акгюн
53 Турция нп Барыш Алпер Йылмаз
45 Нигерия нп Виктор Осимхен
Главные тренеры
Италия Давиде Анчелотти
Турция Окан Бурук
Турция Окан Бурук
История личных встреч
17.10.2026 Франция — Лига 1 7-й тур Лилль1 : 1
13.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 3 : 0Лилль
10.10.2026 Франция — Лига 1 6-й тур Лилль1 : 0
20.09.2026 Франция — Лига 1 5-й тур 2 : 1Лилль
13.09.2026 Франция — Лига 1 4-й тур Лилль2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ26
2
1/8 финала
Барселона26
3
1/8 финала
Астон Вилла26
4
1/8 финала
Штутгарт26
5
1/8 финала
Ливерпуль26
6
1/8 финала
Спортинг26
7
1/8 финала
Арсенал26
8
1/8 финала
Реал Мадрид26
9
Плей-офф
Бетис26
10
Плей-офф
Бавария24
11
Плей-офф
Шахтёр24
12
Плей-офф
Комо23
13
Плей-офф
Манчестер Юнайтед23
14
Плей-офф
Вильярреал23
15
Плей-офф
Атлетико М23
16
Плей-офф
Брюгге23
17
Плей-офф
Манчестер Сити23
18
Плей-офф
Боруссия Д23
19
Плей-офф
Ланс23
20
Плей-офф
АЕК Афины23
21
Плей-офф
РБ Лейпциг23
22
Плей-офф
Сабах23
23
Плей-офф
Фейеноорд23
24
Плей-офф
Будё-Глимт23
25 Рома21
26 ПСВ Эйндховен21
27 Викинг21
28 Фенербахче21
29 Интер М20
30 Порту20
31 Славия П20
32 Наполи20
33 ЛАСК20
34 Лилль20
35 Галатасарай20
36 Слован Бр20
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Лилль
100%
Ничья
0%
Галатасарай
0%

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