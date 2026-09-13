Лилль - Галатасарай 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
21 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Галатасарай
Стамбул, Турция
|1
|вр
|Берке Озер
|38
|зщ
|Максима Гоффи
|3
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Алешандро
|15
|зщ
|Ромен Перро
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|7
|нп
|Дилан Баква
|9
|нп
|Оливье Жиру
|1
|вр
|Угурджан Чакыр
|6
|зщ
|Давинсон Санчес
|17
|зщ
|Эрен Эльмалы
|42
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|7
|зщ
|Роланд Шаллаи
|99
|пз
|Марио Лемина
|83
|пз
|Алексей Батраков
|34
|пз
|Лукас Торрейра
|11
|пз
|Юнус Акгюн
|53
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
|45
|нп
|Виктор Осимхен
Главные тренеры
|Давиде Анчелотти
|Окан Бурук
|Окан Бурук
История личных встреч
|17.10.2026
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|13.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 0
|10.10.2026
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|20.09.2026
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 1
|13.09.2026
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Барселона
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Штутгарт
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 9
Плей-офф
|Бетис
|2
|6
| 10
Плей-офф
|Бавария
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Шахтёр
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Комо
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Вильярреал
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Боруссия Д
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Ланс
|2
|3
| 20
Плей-офф
|АЕК Афины
|2
|3
| 21
Плей-офф
|РБ Лейпциг
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Сабах
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|3
|25
|Рома
|2
|1
|26
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|27
|Викинг
|2
|1
|28
|Фенербахче
|2
|1
|29
|Интер М
|2
|0
|30
|Порту
|2
|0
|31
|Славия П
|2
|0
|32
|Наполи
|2
|0
|33
|ЛАСК
|2
|0
|34
|Лилль
|2
|0
|35
|Галатасарай
|2
|0
|36
|Слован Бр
|2
|0
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