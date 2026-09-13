Лилль - Галатасарай 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083 21 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 3-й тур Главный судья: Раде Обренович (Словения);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Лилль Лилль, Франция Галатасарай Стамбул, Турция 1 вр Берке Озер 38 зщ Максима Гоффи 3 зщ Натан Нгой 4 зщ Алешандро 15 зщ Ромен Перро 6 пз Набиль Бенталеб 21 пз Бенжамен Андре 10 пз Хакон-Арнар Харальдссон 17 пз Нгалайель Мукау 7 нп Дилан Баква 9 нп Оливье Жиру 1 вр Угурджан Чакыр 6 зщ Давинсон Санчес 17 зщ Эрен Эльмалы 42 зщ Абдюлькерим Бардакджи 7 зщ Роланд Шаллаи 99 пз Марио Лемина 83 пз Алексей Батраков 34 пз Лукас Торрейра 11 пз Юнус Акгюн 53 нп Барыш Алпер Йылмаз 45 нп Виктор Осимхен Главные тренеры Давиде Анчелотти Окан Бурук Окан Бурук История личных встреч 17.10.2026 Франция — Лига 1 7-й тур 1 : 1 13.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 3 : 0 10.10.2026 Франция — Лига 1 6-й тур 1 : 0 20.09.2026 Франция — Лига 1 5-й тур 2 : 1 13.09.2026 Франция — Лига 1 4-й тур 2 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 2 6 2 1/8 финала Барселона 2 6 3 1/8 финала Астон Вилла 2 6 4 1/8 финала Штутгарт 2 6 5 1/8 финала Ливерпуль 2 6 6 1/8 финала Спортинг 2 6 7 1/8 финала Арсенал 2 6 8 1/8 финала Реал Мадрид 2 6 9 Плей-офф Бетис 2 6 10 Плей-офф Бавария 2 4 11 Плей-офф Шахтёр 2 4 12 Плей-офф Комо 2 3 13 Плей-офф Манчестер Юнайтед 2 3 14 Плей-офф Вильярреал 2 3 15 Плей-офф Атлетико М 2 3 16 Плей-офф Брюгге 2 3 17 Плей-офф Манчестер Сити 2 3 18 Плей-офф Боруссия Д 2 3 19 Плей-офф Ланс 2 3 20 Плей-офф АЕК Афины 2 3 21 Плей-офф РБ Лейпциг 2 3 22 Плей-офф Сабах 2 3 23 Плей-офф Фейеноорд 2 3 24 Плей-офф Будё-Глимт 2 3 25 Рома 2 1 26 ПСВ Эйндховен 2 1 27 Викинг 2 1 28 Фенербахче 2 1 29 Интер М 2 0 30 Порту 2 0 31 Славия П 2 0 32 Наполи 2 0 33 ЛАСК 2 0 34 Лилль 2 0 35 Галатасарай 2 0 36 Слован Бр 2 0