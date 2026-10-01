Бавария - Арсенал 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
21 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Арсенал
Лондон, Англия
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|4
|зщ
|Жонатан Та
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|42
|пз
|Леннарт Карл
|14
|пз
|Луис Диас
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|45
|пз
|Александар Павлович
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|15
|зщ
|Эзри Конса
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|пз
|Букайо Сака
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|20
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
|29
|нп
|Кай Хаверц
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Микель Артета
История личных встреч
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 1
|17.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|09.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|18.07.2019
|Международный кубок чемпионов - 2019
|Международный кубок чемпионов
|2 : 1
|19.07.2017
|Международный кубок чемпионов - 2017
|Китай
|1 : 1 2 : 3
|07.03.2017
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 5
|15.02.2017
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|5 : 1
|04.11.2015
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|5 : 1
|20.10.2015
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|2 : 0
|11.03.2014
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Барселона
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Штутгарт
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 9
Плей-офф
|Бетис
|2
|6
| 10
Плей-офф
|Бавария
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Шахтёр
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Комо
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Вильярреал
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Боруссия Д
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Ланс
|2
|3
| 20
Плей-офф
|АЕК Афины
|2
|3
| 21
Плей-офф
|РБ Лейпциг
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Сабах
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|3
|25
|Рома
|2
|1
|26
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|27
|Викинг
|2
|1
|28
|Фенербахче
|2
|1
|29
|Интер М
|2
|0
|30
|Порту
|2
|0
|31
|Славия П
|2
|0
|32
|Наполи
|2
|0
|33
|ЛАСК
|2
|0
|34
|Лилль
|2
|0
|35
|Галатасарай
|2
|0
|36
|Слован Бр
|2
|0
Кто победит?
5 голосов болельщиков