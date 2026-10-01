Бавария - Арсенал 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024 21 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 3-й тур Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Бавария Мюнхен, Германия Арсенал Лондон, Англия 1 вр Мануэль Нойер 27 зщ Конрад Лаймер 4 зщ Жонатан Та 2 зщ Деотшанкюль Юпамекано 19 зщ Альфонсо Дэвис 6 пз Йозуа Киммих 42 пз Леннарт Карл 14 пз Луис Диас 34 пз Исмаэль Сайбари 45 пз Александар Павлович 9 нп Гарри Кейн 1 вр Давид Райя 12 зщ Юрриен Тимбер 15 зщ Эзри Конса 6 зщ Габриэл Магальяйнс 33 зщ Риккардо Калафьори 49 пз Майлз Льюис-Скелли 41 пз Деклан Райс 7 пз Букайо Сака 8 пз Мартин Эдегор 20 нп Чуквунонсо Мадуэке 29 нп Кай Хаверц Главные тренеры Венсан Компани Микель Артета История личных встреч 26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 3 : 1 17.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч 1 : 0 09.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч 2 : 2 18.07.2019 Международный кубок чемпионов - 2019 Международный кубок чемпионов 2 : 1 19.07.2017 Международный кубок чемпионов - 2017 Китай 1 : 1 2 : 3 07.03.2017 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 1 : 5 15.02.2017 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 5 : 1 04.11.2015 Лига чемпионов Группа F. 4-й тур 5 : 1 20.10.2015 Лига чемпионов Группа F. 3-й тур 2 : 0 11.03.2014 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 2 6 2 1/8 финала Барселона 2 6 3 1/8 финала Астон Вилла 2 6 4 1/8 финала Штутгарт 2 6 5 1/8 финала Ливерпуль 2 6 6 1/8 финала Спортинг 2 6 7 1/8 финала Арсенал 2 6 8 1/8 финала Реал Мадрид 2 6 9 Плей-офф Бетис 2 6 10 Плей-офф Бавария 2 4 11 Плей-офф Шахтёр 2 4 12 Плей-офф Комо 2 3 13 Плей-офф Манчестер Юнайтед 2 3 14 Плей-офф Вильярреал 2 3 15 Плей-офф Атлетико М 2 3 16 Плей-офф Брюгге 2 3 17 Плей-офф Манчестер Сити 2 3 18 Плей-офф Боруссия Д 2 3 19 Плей-офф Ланс 2 3 20 Плей-офф АЕК Афины 2 3 21 Плей-офф РБ Лейпциг 2 3 22 Плей-офф Сабах 2 3 23 Плей-офф Фейеноорд 2 3 24 Плей-офф Будё-Глимт 2 3 25 Рома 2 1 26 ПСВ Эйндховен 2 1 27 Викинг 2 1 28 Фенербахче 2 1 29 Интер М 2 0 30 Порту 2 0 31 Славия П 2 0 32 Наполи 2 0 33 ЛАСК 2 0 34 Лилль 2 0 35 Галатасарай 2 0 36 Слован Бр 2 0