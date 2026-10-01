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Бавария - Арсенал 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
21 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Бавария
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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на матч
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Арсенал
Лондон, Англия
1 Германия вр Мануэль Нойер
27 Австрия зщ Конрад Лаймер
4 Германия зщ Жонатан Та
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
6 Германия пз Йозуа Киммих
42 Германия пз Леннарт Карл
14 Колумбия пз Луис Диас
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
45 Германия пз Александар Павлович
9 Англия нп Гарри Кейн
1 Испания вр Давид Райя
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
15 Англия зщ Эзри Конса
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
49 Англия пз Майлз Льюис-Скелли
41 Англия пз Деклан Райс
7 Англия пз Букайо Сака
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
20 Англия нп Чуквунонсо Мадуэке
29 Германия нп Кай Хаверц
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Испания Микель Артета
История личных встреч
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Арсенал3 : 1Бавария
17.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Бавария1 : 0Арсенал
09.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Арсенал2 : 2Бавария
18.07.2019 Международный кубок чемпионов - 2019 Международный кубок чемпионов Арсенал2 : 1Бавария
19.07.2017 Международный кубок чемпионов - 2017 Китай Бавария1 : 1 2 : 3Арсенал
07.03.2017 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Арсенал1 : 5Бавария
15.02.2017 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Бавария5 : 1Арсенал
04.11.2015 Лига чемпионов Группа F. 4-й тур Бавария5 : 1Арсенал
20.10.2015 Лига чемпионов Группа F. 3-й тур Арсенал2 : 0Бавария
11.03.2014 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Бавария1 : 1Арсенал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ26
2
1/8 финала
Барселона26
3
1/8 финала
Астон Вилла26
4
1/8 финала
Штутгарт26
5
1/8 финала
Ливерпуль26
6
1/8 финала
Спортинг26
7
1/8 финала
Арсенал26
8
1/8 финала
Реал Мадрид26
9
Плей-офф
Бетис26
10
Плей-офф
Бавария24
11
Плей-офф
Шахтёр24
12
Плей-офф
Комо23
13
Плей-офф
Манчестер Юнайтед23
14
Плей-офф
Вильярреал23
15
Плей-офф
Атлетико М23
16
Плей-офф
Брюгге23
17
Плей-офф
Манчестер Сити23
18
Плей-офф
Боруссия Д23
19
Плей-офф
Ланс23
20
Плей-офф
АЕК Афины23
21
Плей-офф
РБ Лейпциг23
22
Плей-офф
Сабах23
23
Плей-офф
Фейеноорд23
24
Плей-офф
Будё-Глимт23
25 Рома21
26 ПСВ Эйндховен21
27 Викинг21
28 Фенербахче21
29 Интер М20
30 Порту20
31 Славия П20
32 Наполи20
33 ЛАСК20
34 Лилль20
35 Галатасарай20
36 Слован Бр20
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Бавария
80%
Ничья
0%
Арсенал
20%

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