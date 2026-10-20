Тоттенхэм - Ковентри Сити 19 октября обзор матча
Дата публикации: 20-10-2026
Тоттенхэм
3 : 1
Ковентри Сити
События матча Тоттенхэм Хотспур - Ковентри Сити
14'
⚽
Джеймс Мэддисон (1 - 0)
20'
Калеб Йиренкий
22'
Доминик Соланке
45'
Джей Дасилва
49'
⚽
Джек Рудони (1 - 1)
58'
⚽
Омар Мармуш (2 - 1)
60'
⇄
Тайво Авонийи / Сидики Шериф
60'
⇄
Фрэнк Оньека / Калеб Йиренкий
64'
Джек Рудони
69'
⇄
Бен Дэвис / Энди Робертсон
69'
⇄
Конор Галлахер / Джеймс Мэддисон
71'
⇄
Матеус Фернандеш / Тосин Адарабиойо
78'
⇄
Эфрон Мейсон-Кларк / Брэндон Томас-Асанте
78'
⇄
Густаво Хамер / Тацухиро Сакамото
87'
⇄
Матис Тель / Омар Мармуш
87'
⇄
Деян Кулусевски / Мохаммед Кудус
87'
⇄
Кейн Кеслер-Хейден / Джек Рудони
90'
⚽
Бен Дэвис (3 - 1)
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ковентри Сити
Ковентри
|31
|вр
|Антонин Кински
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
71'
|3
|зщ
|Эндрю Робертсон
69'
|14
|зщ
|Арчи Грей
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
87'
|16
|пз
|Сандро Тонали
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
69'
|19
|нп
|Доминик Соланке
|22
|нп
|Омар Мармуш
87'
|33
|зщ
|Бен Дэвис
69'
|8
|пз
|Конор Галлахер
69'
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
71'
|21
|пз
|Деян Кулушевски
87'
|11
|пз
|Матис Тель
87'
|19
|вр
|Карл Рашворт
|27
|зщ
|Милан ван Эвейк
|4
|зщ
|Бобби Томас
|3
|зщ
|Джей Дасилва
|2
|зщ
|Итан Пиннок
|6
|пз
|Мэтт Граймз
|5
|пз
|Джек Рудони
87'
|8
|пз
|Калеб Йиренки
60'
|7
|пз
|Тацухиро Сакамото
78'
|23
|нп
|Брендон Томас-Асанте
78'
|49
|нп
|Сидики Шериф
60'
|16
|пз
|Фрэнк Оньека
60'
|14
|нп
|Тайво Авонийи
60'
|38
|пз
|Густаво Хамер
78'
|10
|нп
|Эфрон Мэйсон-Кларк
78'
|20
|зщ
|Кейн Кесcлер-Хейден
87'
Запасные
|39
|вр
|Мартин Дубравка
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|52
|пз
|Каллум Олусеси
|68
|пз
|Лука Уильямс-Барнетт
|25
|вр
|Дэниел Бентли
|12
|зщ
|Стивен Мфуни
|29
|пз
|Виктор Торп
|9
|нп
|Эллис Симмс
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Фрэнк Лэмпард
Голы
Джеймс Мэддисон
Мохаммед Кудус
1:0
14'
Джек Рудони
Брендон Томас-Асанте
1:1
49'
Омар Мармуш
Эндрю Робертсон
2:1
58'
Бен Дэвис
Доминик Соланке
3:1
90+6'
Наказания
Калеб Йиренки
20'
Доминик Соланке
22'
Джей Дасилва
45'
Джек Рудони
64'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Тоттенхэм - Ковентри Сити, который состоялся 19 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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