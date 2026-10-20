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Тоттенхэм - Ковентри Сити 19 октября обзор матча

Дата публикации: 20-10-2026
Тоттенхэм
Тоттенхэм
3 : 1
Ковентри Сити
Ковентри Сити
События матча Тоттенхэм Хотспур - Ковентри Сити
14'
Джеймс Мэддисон (1 - 0)
20'
Калеб Йиренкий
22'
Доминик Соланке
45'
Джей Дасилва
49'
Джек Рудони (1 - 1)
58'
Омар Мармуш (2 - 1)
60'
Тайво Авонийи / Сидики Шериф
60'
Фрэнк Оньека / Калеб Йиренкий
64'
Джек Рудони
69'
Бен Дэвис / Энди Робертсон
69'
Конор Галлахер / Джеймс Мэддисон
71'
Матеус Фернандеш / Тосин Адарабиойо
78'
Эфрон Мейсон-Кларк / Брэндон Томас-Асанте
78'
Густаво Хамер / Тацухиро Сакамото
87'
Матис Тель / Омар Мармуш
87'
Деян Кулусевски / Мохаммед Кудус
87'
Кейн Кеслер-Хейден / Джек Рудони
90'
Бен Дэвис (3 - 1)
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ковентри Сити
Ковентри
31ЧехияврАнтонин Кински
6НидерландызщЯн Паул ван Хекке
37НидерландызщМикки ван де Вен
4АнглиязщТосин Адарабиойо
71'
3ШотландиязщЭндрю Робертсон
69'
14АнглиязщАрчи Грей
20ГанапзМохаммед Кудус
87'
16ИталияпзСандро Тонали
10АнглияпзДжеймс Мэддисон
69'
19АнглиянпДоминик Соланке
22ЕгипетнпОмар Мармуш
87'
33УэльсзщБен Дэвис
69'
8АнглияпзКонор Галлахер
69'
18ПортугалияпзМатеуш Фернандеш
71'
21ШвецияпзДеян Кулушевски
87'
11ФранцияпзМатис Тель
87'
19АнглияврКарл Рашворт
27НидерландызщМилан ван Эвейк
4АнглиязщБобби Томас
3УэльсзщДжей Дасилва
2ЯмайказщИтан Пиннок
6АнглияпзМэтт Граймз
5АнглияпзДжек Рудони
87'
8ГанапзКалеб Йиренки
60'
7ЯпонияпзТацухиро Сакамото
78'
23ГананпБрендон Томас-Асанте
78'
49ФранциянпСидики Шериф
60'
16НигерияпзФрэнк Оньека
60'
14НигериянпТайво Авонийи
60'
38НидерландыпзГуставо Хамер
78'
10АнглиянпЭфрон Мэйсон-Кларк
78'
20АнглиязщКейн Кесcлер-Хейден
87'
Запасные
39СловакияврМартин Дубравка
5АргентиназщМаркос Сенеси
52АнглияпзКаллум Олусеси
68АнглияпзЛука Уильямс-Барнетт
25АнглияврДэниел Бентли
12АнглиязщСтивен Мфуни
29ДанияпзВиктор Торп
9АнглиянпЭллис Симмс
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
АнглияФрэнк Лэмпард
Голы
Джеймс Мэддисон
Мохаммед Кудус
1:0
14'
Джек Рудони
Брендон Томас-Асанте
1:1
49'
Омар Мармуш
Эндрю Робертсон
2:1
58'
Бен Дэвис
Доминик Соланке
3:1
90+6'
Наказания
Калеб Йиренки
20'
Доминик Соланке
22'
Джей Дасилва
45'
Джек Рудони
64'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Тоттенхэм - Ковентри Сити, который состоялся 19 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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