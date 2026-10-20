Тоттенхэм - Ковентри Сити 19 октября обзор матча Дата публикации: 20-10-2026 Тоттенхэм 3 : 1 Ковентри Сити События матча Тоттенхэм Хотспур - Ковентри Сити 14' ⚽ Джеймс Мэддисон (1 - 0) 20' Калеб Йиренкий 22' Доминик Соланке 45' Джей Дасилва 49' ⚽ Джек Рудони (1 - 1) 58' ⚽ Омар Мармуш (2 - 1) 60' ⇄ Тайво Авонийи / Сидики Шериф 60' ⇄ Фрэнк Оньека / Калеб Йиренкий 64' Джек Рудони 69' ⇄ Бен Дэвис / Энди Робертсон 69' ⇄ Конор Галлахер / Джеймс Мэддисон 71' ⇄ Матеус Фернандеш / Тосин Адарабиойо 78' ⇄ Эфрон Мейсон-Кларк / Брэндон Томас-Асанте 78' ⇄ Густаво Хамер / Тацухиро Сакамото 87' ⇄ Матис Тель / Омар Мармуш 87' ⇄ Деян Кулусевски / Мохаммед Кудус 87' ⇄ Кейн Кеслер-Хейден / Джек Рудони 90' ⚽ Бен Дэвис (3 - 1) Составы команд Тоттенхэм Хотспур Лондон Ковентри Сити Ковентри 31 вр Антонин Кински 6 зщ Ян Паул ван Хекке 37 зщ Микки ван де Вен 4 зщ Тосин Адарабиойо 71' 3 зщ Эндрю Робертсон 69' 14 зщ Арчи Грей 20 пз Мохаммед Кудус 87' 16 пз Сандро Тонали 10 пз Джеймс Мэддисон 69' 19 нп Доминик Соланке 22 нп Омар Мармуш 87' 33 зщ Бен Дэвис 69' 8 пз Конор Галлахер 69' 18 пз Матеуш Фернандеш 71' 21 пз Деян Кулушевски 87' 11 пз Матис Тель 87' 19 вр Карл Рашворт 27 зщ Милан ван Эвейк 4 зщ Бобби Томас 3 зщ Джей Дасилва 2 зщ Итан Пиннок 6 пз Мэтт Граймз 5 пз Джек Рудони 87' 8 пз Калеб Йиренки 60' 7 пз Тацухиро Сакамото 78' 23 нп Брендон Томас-Асанте 78' 49 нп Сидики Шериф 60' 16 пз Фрэнк Оньека 60' 14 нп Тайво Авонийи 60' 38 пз Густаво Хамер 78' 10 нп Эфрон Мэйсон-Кларк 78' 20 зщ Кейн Кесcлер-Хейден 87' Запасные 39 вр Мартин Дубравка 5 зщ Маркос Сенеси 52 пз Каллум Олусеси 68 пз Лука Уильямс-Барнетт 25 вр Дэниел Бентли 12 зщ Стивен Мфуни 29 пз Виктор Торп 9 нп Эллис Симмс Главные тренеры Роберто де Дзерби Фрэнк Лэмпард Голы Джеймс Мэддисон Мохаммед Кудус 1:0 14' Джек Рудони Брендон Томас-Асанте 1:1 49' Омар Мармуш Эндрю Робертсон 2:1 58' Бен Дэвис Доминик Соланке 3:1 90+6' Наказания Калеб Йиренки 20' Доминик Соланке 22' Джей Дасилва 45' Джек Рудони 64'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Тоттенхэм - Ковентри Сити, который состоялся 19 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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