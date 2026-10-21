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«Если бы не «Реал»»: Флик высказался о поражении «Барселоны» от «ПСЖ»

Дата публикации: 21-10-2026 09:31

Флик высказался о поражении «Барселоны» от «ПСЖ» 

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, что предстоящее противостояние с мадридским «Реалом» в чемпионате Испании повлияло на выбор состава каталонской команды на матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 против «ПСЖ». Встреча в Париже завершилась поражением испанского клуба со счётом 2:4.

По словам немецкого специалиста, необходимость учитывать предстоящую игру с главным соперником в национальном чемпионате повлияла на принятые решения. Флик также отметил, что усталость футболистов сказалась на качестве игры и привела к ошибкам.

«Класико» повлияло на принятые решения. Если бы в воскресенье соперником был не «Реал», Родри вышел бы в стартовом составе. Это не оправдание, но мы должны понимать, что допустили ошибки из-за недостатка свежести. Усилия, приложенные командой в последние недели, были невероятными. Мы не смогли достаточно подготовиться к этому матчу. Ситуация была не идеальной, и мы не смогли восстановиться», приводит слова Флика Footmercato.

При этом наставник «Барселоны» подчеркнул, что команда должна разобрать допущенные ошибки и сделать выводы на будущее. Несмотря на поражение, он отметил и положительные моменты в игре каталонцев.

«Мы должны проанализировать произошедшее и улучшить определённые аспекты в будущем. Сегодня мы, очевидно, сделали много очень хороших вещей», добавил немецкий тренер.

Теперь «Барселоне» предстоит переключить внимание на чемпионат Испании. Матч 10-го тура Ла Лиги против «Реала» состоится 25 октября. Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

Таким образом, предстоящее «эль класико» стало одним из факторов, повлиявших на подготовку каталонцев к игре с парижанами. Флику предстоит оценить физическое состояние футболистов и подготовить команду к принципиальному противостоянию с мадридским клубом.

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