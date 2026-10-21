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Штутгарт - Атлетико 20 октября обзор матча

Дата публикации: 21-10-2026
Штутгарт
Штутгарт
1 : 1
Атлетико М
Атлетико М
События матча Штутгарт - Атлетико Мадрид
-5'
Diego Simeone
17'
Максимилиан Миттельштедт
36'
Джейми Левелинг (1 - 0)
46'
Адемола Лукман / Джонатан Дэвид
47'
Хулиан Альварес (1 - 1)
52'
Лоренц Ассиньон / Йоша Вагноман
64'
Мортен ЮльманнПрямое удаление
69'
Джонни Кардозо / Алекс Баэна
72'
Эрмедин Демирович / Джейми Левелинг
78'
Обед Варгас / Хулиан Альварес
78'
Робен Ле Норман / Пабло Барриос
87'
Александер Сёрлот / Джулиано Симеоне
87'
Дженан Пейчинович / Дениз Ундав
87'
Лео Зауэр / Крис Фюрих
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Атлетико М
Мадрид, Испания
41ГерманияврДеннис Займен
4ГерманиязщЙоша Ваньоман
52'
3НидерландызщРамон Хендрикс
24ГерманиязщЙефф Шабо
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
21ГерманияпзГриша Прёмель
6ГерманияпзАнгело Штиллер
10ГерманияпзКрис Фюрих
87'
18ГерманияпзДжейми Левелинг
72'
11МароккопзБилал Эль-Ханнус
26ГерманиянпДениз Ундав
87'
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
52'
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
72'
44СловакияпзЛео Сауэр
87'
17ГерманиянпДженан Пейчинович
87'
13СловенияврЯн Облак
14ИспаниязщМаркос Льоренте
17СловакиязщДавид Ганцко
22ИспаниязщАлехандро Гримальдо
18ИспаниязщМарк Пубиль
20АргентинапзДжулиано Симеоне
87'
8ИспанияпзПабло Барриос
78'
23ДанияпзМортен Юльманн
10ИспаниянпАлекс Баэна
69'
19АргентинанпХулиан Альварес
78'
15КанаданпДжонатан Дэвид
46'
11НигерияпзАдемола Лукман
46'
5СШАпзДжонни Кардозо
69'
24ИспаниязщРобен Ле Норман
78'
3МексикапзОбед Варгас
78'
9НорвегиянпАлександр Сёрлот
87'
Запасные
1ГерманияврФабиан Бредлов
33ГерманияврМариус Функ
29ГерманиязщФинн Ельч
2БельгиязщАмин Аль-Дахиль
14ШвейцариязщЛука Хакес
16ТурцияпзАтакан Каразор
28ДанияпзНиколас Нартей
1АргентинаврХуан Муссо
30ИспаниязщДани Мартинес
27ИспаниязщХорхе Домингес
4ИспанияпзРодриго Мендоса
46ИспанияпзХорхе Кастильо
7Южная КореянпЛи Кан Ин
16ИспаниянпАрнау Ортис
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
АргентинаДиего Симеоне
Голы
Джейми Левелинг
1:0
36'
Хулиан Альварес
Адемола Лукман
1:1
47'
Наказания
Максимилиан Миттельштедт
17'
Мортен Юльманн
64'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Штутгарт - Атлетико, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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