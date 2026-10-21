Штутгарт - Атлетико 20 октября обзор матча
Дата публикации: 21-10-2026
Штутгарт
1 : 1
Атлетико М
События матча Штутгарт - Атлетико Мадрид
-5'
Diego Simeone
17'
Максимилиан Миттельштедт
36'
⚽
Джейми Левелинг (1 - 0)
46'
⇄
Адемола Лукман / Джонатан Дэвид
47'
⚽
Хулиан Альварес (1 - 1)
52'
⇄
Лоренц Ассиньон / Йоша Вагноман
64'
Мортен ЮльманнПрямое удаление
69'
⇄
Джонни Кардозо / Алекс Баэна
72'
⇄
Эрмедин Демирович / Джейми Левелинг
78'
⇄
Обед Варгас / Хулиан Альварес
78'
⇄
Робен Ле Норман / Пабло Барриос
87'
⇄
Александер Сёрлот / Джулиано Симеоне
87'
⇄
Дженан Пейчинович / Дениз Ундав
87'
⇄
Лео Зауэр / Крис Фюрих
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Атлетико М
Мадрид, Испания
|41
|вр
|Деннис Займен
|4
|зщ
|Йоша Ваньоман
52'
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|24
|зщ
|Йефф Шабо
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|21
|пз
|Гриша Прёмель
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|10
|пз
|Крис Фюрих
87'
|18
|пз
|Джейми Левелинг
72'
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|26
|нп
|Дениз Ундав
87'
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
52'
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
72'
|44
|пз
|Лео Сауэр
87'
|17
|нп
|Дженан Пейчинович
87'
|13
|вр
|Ян Облак
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|22
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|20
|пз
|Джулиано Симеоне
87'
|8
|пз
|Пабло Барриос
78'
|23
|пз
|Мортен Юльманн
|10
|нп
|Алекс Баэна
69'
|19
|нп
|Хулиан Альварес
78'
|15
|нп
|Джонатан Дэвид
46'
|11
|пз
|Адемола Лукман
46'
|5
|пз
|Джонни Кардозо
69'
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
78'
|3
|пз
|Обед Варгас
78'
|9
|нп
|Александр Сёрлот
87'
Запасные
|1
|вр
|Фабиан Бредлов
|33
|вр
|Мариус Функ
|29
|зщ
|Финн Ельч
|2
|зщ
|Амин Аль-Дахиль
|14
|зщ
|Лука Хакес
|16
|пз
|Атакан Каразор
|28
|пз
|Николас Нартей
|1
|вр
|Хуан Муссо
|30
|зщ
|Дани Мартинес
|27
|зщ
|Хорхе Домингес
|4
|пз
|Родриго Мендоса
|46
|пз
|Хорхе Кастильо
|7
|нп
|Ли Кан Ин
|16
|нп
|Арнау Ортис
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Диего Симеоне
Голы
Джейми Левелинг
1:0
36'
Хулиан Альварес
Адемола Лукман
1:1
47'
Наказания
Максимилиан Миттельштедт
17'
Мортен Юльманн
64'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Штутгарт - Атлетико, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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