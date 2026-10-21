Штутгарт - Атлетико 20 октября обзор матча Дата публикации: 21-10-2026 Штутгарт 1 : 1 Атлетико М События матча Штутгарт - Атлетико Мадрид -5' Diego Simeone 17' Максимилиан Миттельштедт 36' ⚽ Джейми Левелинг (1 - 0) 46' ⇄ Адемола Лукман / Джонатан Дэвид 47' ⚽ Хулиан Альварес (1 - 1) 52' ⇄ Лоренц Ассиньон / Йоша Вагноман 64' Мортен Юльманн Прямое удаление 69' ⇄ Джонни Кардозо / Алекс Баэна 72' ⇄ Эрмедин Демирович / Джейми Левелинг 78' ⇄ Обед Варгас / Хулиан Альварес 78' ⇄ Робен Ле Норман / Пабло Барриос 87' ⇄ Александер Сёрлот / Джулиано Симеоне 87' ⇄ Дженан Пейчинович / Дениз Ундав 87' ⇄ Лео Зауэр / Крис Фюрих Составы команд Штутгарт Штутгарт, Германия Атлетико М Мадрид, Испания 41 вр Деннис Займен 4 зщ Йоша Ваньоман 52' 3 зщ Рамон Хендрикс 24 зщ Йефф Шабо 7 зщ Максимилиан Миттельштедт 21 пз Гриша Прёмель 6 пз Ангело Штиллер 10 пз Крис Фюрих 87' 18 пз Джейми Левелинг 72' 11 пз Билал Эль-Ханнус 26 нп Дениз Ундав 87' 22 зщ Лоранс Ассиньон 52' 9 нп Эрмедин Демирович 72' 44 пз Лео Сауэр 87' 17 нп Дженан Пейчинович 87' 13 вр Ян Облак 14 зщ Маркос Льоренте 17 зщ Давид Ганцко 22 зщ Алехандро Гримальдо 18 зщ Марк Пубиль 20 пз Джулиано Симеоне 87' 8 пз Пабло Барриос 78' 23 пз Мортен Юльманн 10 нп Алекс Баэна 69' 19 нп Хулиан Альварес 78' 15 нп Джонатан Дэвид 46' 11 пз Адемола Лукман 46' 5 пз Джонни Кардозо 69' 24 зщ Робен Ле Норман 78' 3 пз Обед Варгас 78' 9 нп Александр Сёрлот 87' Запасные 1 вр Фабиан Бредлов 33 вр Мариус Функ 29 зщ Финн Ельч 2 зщ Амин Аль-Дахиль 14 зщ Лука Хакес 16 пз Атакан Каразор 28 пз Николас Нартей 1 вр Хуан Муссо 30 зщ Дани Мартинес 27 зщ Хорхе Домингес 4 пз Родриго Мендоса 46 пз Хорхе Кастильо 7 нп Ли Кан Ин 16 нп Арнау Ортис Главные тренеры Себастьян Хёнес Диего Симеоне Голы Джейми Левелинг 1:0 36' Хулиан Альварес Адемола Лукман 1:1 47' Наказания Максимилиан Миттельштедт 17' Мортен Юльманн 64'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Штутгарт - Атлетико, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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