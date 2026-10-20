Хетафе - Райо Вальекано 19 октября обзор матча
Дата публикации: 20-10-2026
Хетафе
1 : 1
Райо Вальекано
События матча Хетафе - Райо Вальекано
1'
Кико Фемения
11'
⚽
Альваро Гарсия (0 - 1)
16'
Джене
28'
ДженеПрямое удаление
32'
⇄
Абдель Абкар / Рамон Терратс
45'
Иван Балью
46'
⇄
Франчо Серрано / Кико Фемения
46'
⇄
Андрес Гарсия / Марио Мартин
51'
Франчо Серрано
56'
⚽
Мартин Сатриано (1 - 1)
59'
⇄
Оскар Валентин / Иси Паласон
59'
⇄
Педро Диас / Иван Балью
65'
⇄
Георгий Цитаишвили / Хорхе де Фрутос
69'
Пате Исмаэль Сис
79'
Дани Карвахаль
80'
⇄
Алемао / Альваро Гарсия
80'
⇄
Себастьян Боселли / Дани Карвахаль
80'
⇄
Фран Перес / Унаи Лопес
84'
Энес Юнал
87'
⇄
Борха Майораль / Энес Юнал
87'
Неманья Гудель
90'
Серхио Камельо
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Райо Вальекано
Мадрид
|13
|вр
|Давид Сория
|14
|зщ
|Даниэль Карвахаль
80'
|8
|зщ
|Неманья Гудель
|17
|зщ
|Кико Фемения
46'
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|26
|зщ
|Жан Ив Валу
|2
|зщ
|Джене
|6
|пз
|Марио Мартин
46'
|11
|пз
|Рамон Терратс
32'
|10
|нп
|Мартин Сатриано
|19
|нп
|Энес Унал
87'
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
32'
|21
|зщ
|Андрес Гарсия
46'
|16
|пз
|Франчо Серрано
46'
|15
|зщ
|Себастьян Боселли
80'
|9
|нп
|Борха Майораль
87'
|25
|вр
|Эмиль Аудеро
|20
|зщ
|Иван Балиу
59'
|15
|зщ
|Муджаид Садик
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|17
|зщ
|Адрия Педроса
|6
|зщ
|Пате Сисс
|8
|пз
|Унай Лопес
80'
|18
|пз
|Альваро Гарсия
80'
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
65'
|10
|нп
|Серхио Камельо
|7
|нп
|Иси Паласон
59'
|23
|пз
|Оскар Мартин
59'
|4
|пз
|Педро Диас
59'
|14
|зщ
|Георгий Цитаишвили
65'
|21
|пз
|Фран Перес
80'
|9
|нп
|Алешандре Журавски
80'
Запасные
|1
|вр
|Иржи Летачек
|35
|вр
|Диего Феррер
|3
|зщ
|Давинчи
|4
|зщ
|Саба Сазонов
|28
|пз
|Альберто Риско
|1
|вр
|Дани Карденас
|3
|зщ
|Мараш Кумбула
|22
|зщ
|Пелайо Фернандес
|33
|зщ
|Джошуа Вертроуд
|36
|пз
|Гнангоро Буаре
|34
|нп
|Иван Алонсо
|37
|нп
|Раян Белаид
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Беньят Сан Хосе
Голы
Альваро Гарсия
Хорхе де Фрутос
0:1
11'
Мартин Сатриано
Франчо Серрано
1:1
56'
Наказания
Кико Фемения
1'
Джене
16'
Джене
28'
Иван Балиу
45+1'
Франчо Серрано
51'
Пате Сисс
69'
Даниэль Карвахаль
79'
Энес Унал
84'
Неманья Гудель
87'
Серхио Камельо
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хетафе - Райо Вальекано, который состоялся 19 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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