Хетафе - Райо Вальекано 19 октября обзор матча Дата публикации: 20-10-2026 Хетафе 1 : 1 Райо Вальекано События матча Хетафе - Райо Вальекано 1' Кико Фемения 11' ⚽ Альваро Гарсия (0 - 1) 16' Джене 28' Джене Прямое удаление 32' ⇄ Абдель Абкар / Рамон Терратс 45' Иван Балью 46' ⇄ Франчо Серрано / Кико Фемения 46' ⇄ Андрес Гарсия / Марио Мартин 51' Франчо Серрано 56' ⚽ Мартин Сатриано (1 - 1) 59' ⇄ Оскар Валентин / Иси Паласон 59' ⇄ Педро Диас / Иван Балью 65' ⇄ Георгий Цитаишвили / Хорхе де Фрутос 69' Пате Исмаэль Сис 79' Дани Карвахаль 80' ⇄ Алемао / Альваро Гарсия 80' ⇄ Себастьян Боселли / Дани Карвахаль 80' ⇄ Фран Перес / Унаи Лопес 84' Энес Юнал 87' ⇄ Борха Майораль / Энес Юнал 87' Неманья Гудель 90' Серхио Камельо Составы команд Хетафе Хетафе Райо Вальекано Мадрид 13 вр Давид Сория 14 зщ Даниэль Карвахаль 80' 8 зщ Неманья Гудель 17 зщ Кико Фемения 46' 22 зщ Хоан Мохика 26 зщ Жан Ив Валу 2 зщ Джене 6 пз Марио Мартин 46' 11 пз Рамон Терратс 32' 10 нп Мартин Сатриано 19 нп Энес Унал 87' 5 зщ Абделькадир Абкар 32' 21 зщ Андрес Гарсия 46' 16 пз Франчо Серрано 46' 15 зщ Себастьян Боселли 80' 9 нп Борха Майораль 87' 25 вр Эмиль Аудеро 20 зщ Иван Балиу 59' 15 зщ Муджаид Садик 24 зщ Флорьян Лежён 17 зщ Адрия Педроса 6 зщ Пате Сисс 8 пз Унай Лопес 80' 18 пз Альваро Гарсия 80' 19 пз Хорхе де Фрутос 65' 10 нп Серхио Камельо 7 нп Иси Паласон 59' 23 пз Оскар Мартин 59' 4 пз Педро Диас 59' 14 зщ Георгий Цитаишвили 65' 21 пз Фран Перес 80' 9 нп Алешандре Журавски 80' Запасные 1 вр Иржи Летачек 35 вр Диего Феррер 3 зщ Давинчи 4 зщ Саба Сазонов 28 пз Альберто Риско 1 вр Дани Карденас 3 зщ Мараш Кумбула 22 зщ Пелайо Фернандес 33 зщ Джошуа Вертроуд 36 пз Гнангоро Буаре 34 нп Иван Алонсо 37 нп Раян Белаид Главные тренеры Хосе Бордалас Беньят Сан Хосе Голы Альваро Гарсия Хорхе де Фрутос 0:1 11' Мартин Сатриано Франчо Серрано 1:1 56' Наказания Кико Фемения 1' Джене 16' Джене 28' Иван Балиу 45+1' Франчо Серрано 51' Пате Сисс 69' Даниэль Карвахаль 79' Энес Унал 84' Неманья Гудель 87' Серхио Камельо 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хетафе - Райо Вальекано, который состоялся 19 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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