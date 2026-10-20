01:47 ()
Свернуть список

Хетафе - Райо Вальекано 19 октября обзор матча

Дата публикации: 20-10-2026
Хетафе
Хетафе
1 : 1
Райо Вальекано
Райо Вальекано
События матча Хетафе - Райо Вальекано
1'
Кико Фемения
11'
Альваро Гарсия (0 - 1)
16'
Джене
28'
ДженеПрямое удаление
32'
Абдель Абкар / Рамон Терратс
45'
Иван Балью
46'
Франчо Серрано / Кико Фемения
46'
Андрес Гарсия / Марио Мартин
51'
Франчо Серрано
56'
Мартин Сатриано (1 - 1)
59'
Оскар Валентин / Иси Паласон
59'
Педро Диас / Иван Балью
65'
Георгий Цитаишвили / Хорхе де Фрутос
69'
Пате Исмаэль Сис
79'
Дани Карвахаль
80'
Алемао / Альваро Гарсия
80'
Себастьян Боселли / Дани Карвахаль
80'
Фран Перес / Унаи Лопес
84'
Энес Юнал
87'
Борха Майораль / Энес Юнал
87'
Неманья Гудель
90'
Серхио Камельо
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Райо Вальекано
Мадрид
13ИспанияврДавид Сория
14ИспаниязщДаниэль Карвахаль
80'
8СербиязщНеманья Гудель
17ИспаниязщКико Фемения
46'
22КолумбиязщХоан Мохика
26Кот-д&#039;ИвуарзщЖан Ив Валу
2Тогозщ Джене
6ИспанияпзМарио Мартин
46'
11ИспанияпзРамон Терратс
32'
10УругвайнпМартин Сатриано
19ТурциянпЭнес Унал
87'
5МароккозщАбделькадир Абкар
32'
21ИспаниязщАндрес Гарсия
46'
16ИспанияпзФранчо Серрано
46'
15УругвайзщСебастьян Боселли
80'
9ИспаниянпБорха Майораль
87'
25ИндонезияврЭмиль Аудеро
20АлбаниязщИван Балиу
59'
15ИспаниязщМуджаид Садик
24ФранциязщФлорьян Лежён
17ИспаниязщАдрия Педроса
6СенегалзщПате Сисс
8ИспанияпзУнай Лопес
80'
18ИспанияпзАльваро Гарсия
80'
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
65'
10ИспаниянпСерхио Камельо
7ИспаниянпИси Паласон
59'
23ИспанияпзОскар Мартин
59'
4ИспанияпзПедро Диас
59'
14ГрузиязщГеоргий Цитаишвили
65'
21ИспанияпзФран Перес
80'
9БразилиянпАлешандре Журавски
80'
Запасные
1ЧехияврИржи Летачек
35ИспанияврДиего Феррер
3Испаниязщ Давинчи
4ГрузиязщСаба Сазонов
28ИспанияпзАльберто Риско
1ИспанияврДани Карденас
3АлбаниязщМараш Кумбула
22ИспаниязщПелайо Фернандес
33НидерландызщДжошуа Вертроуд
36ИспанияпзГнангоро Буаре
34ИспаниянпИван Алонсо
37ИспаниянпРаян Белаид
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ИспанияБеньят Сан Хосе
Голы
Альваро Гарсия
Хорхе де Фрутос
0:1
11'
Мартин Сатриано
Франчо Серрано
1:1
56'
Наказания
Кико Фемения
1'
Джене
16'
Джене
28'
Иван Балиу
45+1'
Франчо Серрано
51'
Пате Сисс
69'
Даниэль Карвахаль
79'
Энес Унал
84'
Неманья Гудель
87'
Серхио Камельо
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хетафе - Райо Вальекано, который состоялся 19 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Парма - Торино 19 октября обзор матча
    Парма - Торино 19 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
  • Родина - Оренбург 19 октября обзор матча
    Родина - Оренбург 19 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...
  • Монца - Кальяри 19 октября обзор матча
    Монца - Кальяри 19 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
  • Харьков - Левый Берег 19 октября обзор матча
    Харьков - Левый Берег 19 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...
  • Реал Мадрид - Севилья 18 октября обзор матча
    Реал Мадрид - Севилья 18 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close