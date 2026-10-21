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Ребров отказался от возвращения в «Динамо», несмотря на предложение клуба

Дата публикации: 21-10-2026 09:34

Ребров отказался от возвращения в «Динамо», несмотря на предложение клуба 

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о возможном возвращении Сергея Реброва на пост главного тренера киевского «Динамо». По его словам, руководство столичного клуба неоднократно предлагало специалисту вновь возглавить команду, однако сам тренер пока не заинтересован в таком варианте.

Как отмечает журналист, предложение «Динамо» по-прежнему актуально, но Ребров рассматривает другие возможности для продолжения тренерской карьеры. Поэтому его возвращение в киевский клуб на данный момент выглядит маловероятным.

«Есть один вариант Сергей Ребров. Но он не хочет сейчас возглавлять „Динамо“. Ему постоянно предлагали эту возможность, и сейчас предложение остаётся актуальным. Однако он ищет какой-то другой проект», заявил Цыганык.

Журналист также предположил, что позиция специалиста может быть связана с нынешним положением киевского клуба. По его мнению, финансовые возможности «Динамо» сейчас уступают возможностям некоторых других украинских команд, что может влиять на привлекательность проекта для тренера.

«Возможно, он не верит в этот проект „Динамо“, ведь, будем откровенны, сейчас киевский клуб не является самым сильным в Украине в финансовом плане», отметил источник.

Таким образом, несмотря на сохраняющийся интерес со стороны руководства столичного клуба, Ребров пока не намерен возвращаться в Киев и предпочитает изучать альтернативные варианты. Окончательное решение о дальнейшем месте работы специалиста не объявлено.

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