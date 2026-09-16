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Астон Вилла - Викинг 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
21 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия);
Астон Вилла
Викинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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на матч
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Викинг
Ставангер, Норвегия
1 Япония вр Дзион Судзуки
2 Польша зщ Мэтти Кэш
3 Швеция зщ Виктор Линделёф
14 Испания зщ Пау Торрес
5 Англия зщ Тайрон Мингз
6 Англия пз Росс Баркли
7 Шотландия пз Джон Макгинн
8 Франция пз Бубакар Камара
11 Сенегал нп Николас Джексон
19 Сенегал нп Ибрагим Мбайе
47 Бразилия нп Алиссон
1 Норвегия вр Арилд Эстбе
5 Норвегия зщ Хенрик Хеггхейм
6 Новая Зеландия зщ Джанни Стенснесс
25 Норвегия зщ Хенрик Фальхенер
28 Норвегия зщ Кристоффер Хёуген
8 Новая Зеландия пз Джо Белл
7 Норвегия пз Кристоффер Аскильдсен
16 Норвегия нп Хенрик Бьёрдаль
20 Дания нп Петер Кристиансен
22 Норвегия нп Эрик Ботхейм
10 Босния и Герцеговина нп Златко Трипич
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Норвегия Бьярте Лунне Орсхейм
История личных встреч
17.10.2026 Англия — Премьер-лига 7-й тур 0 : 1Астон Вилла
14.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Астон Вилла6 : 0
10.10.2026 Англия — Премьер-лига 6-й тур Астон Вилла2 : 2
19.09.2026 Англия — Премьер-лига 5-й тур 2 : 3Астон Вилла
16.09.2026 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 1 : 3Астон Вилла
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ26
2
1/8 финала
Барселона26
3
1/8 финала
Астон Вилла26
4
1/8 финала
Штутгарт26
5
1/8 финала
Ливерпуль26
6
1/8 финала
Спортинг26
7
1/8 финала
Арсенал26
8
1/8 финала
Реал Мадрид26
9
Плей-офф
Бетис26
10
Плей-офф
Бавария24
11
Плей-офф
Шахтёр24
12
Плей-офф
Комо23
13
Плей-офф
Манчестер Юнайтед23
14
Плей-офф
Вильярреал23
15
Плей-офф
Атлетико М23
16
Плей-офф
Брюгге23
17
Плей-офф
Манчестер Сити23
18
Плей-офф
Боруссия Д23
19
Плей-офф
Ланс23
20
Плей-офф
АЕК Афины23
21
Плей-офф
РБ Лейпциг23
22
Плей-офф
Сабах23
23
Плей-офф
Фейеноорд23
24
Плей-офф
Будё-Глимт23
25 Рома21
26 ПСВ Эйндховен21
27 Викинг21
28 Фенербахче21
29 Интер М20
30 Порту20
31 Славия П20
32 Наполи20
33 ЛАСК20
34 Лилль20
35 Галатасарай20
36 Слован Бр20
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Астон Вилла
0%
Ничья
100%
Викинг
0%

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