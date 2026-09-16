Астон Вилла - Викинг 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
21 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Викинг
Ставангер, Норвегия
|1
|вр
|Дзион Судзуки
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|14
|зщ
|Пау Торрес
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|6
|пз
|Росс Баркли
|7
|пз
|Джон Макгинн
|8
|пз
|Бубакар Камара
|11
|нп
|Николас Джексон
|19
|нп
|Ибрагим Мбайе
|47
|нп
|Алиссон
|1
|вр
|Арилд Эстбе
|5
|зщ
|Хенрик Хеггхейм
|6
|зщ
|Джанни Стенснесс
|25
|зщ
|Хенрик Фальхенер
|28
|зщ
|Кристоффер Хёуген
|8
|пз
|Джо Белл
|7
|пз
|Кристоффер Аскильдсен
|16
|нп
|Хенрик Бьёрдаль
|20
|нп
|Петер Кристиансен
|22
|нп
|Эрик Ботхейм
|10
|нп
|Златко Трипич
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Бьярте Лунне Орсхейм
История личных встреч
|17.10.2026
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|14.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|6 : 0
|10.10.2026
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|19.09.2026
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 3
|16.09.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Барселона
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Штутгарт
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 9
Плей-офф
|Бетис
|2
|6
| 10
Плей-офф
|Бавария
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Шахтёр
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Комо
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Вильярреал
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Боруссия Д
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Ланс
|2
|3
| 20
Плей-офф
|АЕК Афины
|2
|3
| 21
Плей-офф
|РБ Лейпциг
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Сабах
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|3
|25
|Рома
|2
|1
|26
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|27
|Викинг
|2
|1
|28
|Фенербахче
|2
|1
|29
|Интер М
|2
|0
|30
|Порту
|2
|0
|31
|Славия П
|2
|0
|32
|Наполи
|2
|0
|33
|ЛАСК
|2
|0
|34
|Лилль
|2
|0
|35
|Галатасарай
|2
|0
|36
|Слован Бр
|2
|0
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