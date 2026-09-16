Астон Вилла - Викинг 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788 21 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 3-й тур Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Астон Вилла Бирмингем, Англия Викинг Ставангер, Норвегия 1 вр Дзион Судзуки 2 зщ Мэтти Кэш 3 зщ Виктор Линделёф 14 зщ Пау Торрес 5 зщ Тайрон Мингз 6 пз Росс Баркли 7 пз Джон Макгинн 8 пз Бубакар Камара 11 нп Николас Джексон 19 нп Ибрагим Мбайе 47 нп Алиссон 1 вр Арилд Эстбе 5 зщ Хенрик Хеггхейм 6 зщ Джанни Стенснесс 25 зщ Хенрик Фальхенер 28 зщ Кристоффер Хёуген 8 пз Джо Белл 7 пз Кристоффер Аскильдсен 16 нп Хенрик Бьёрдаль 20 нп Петер Кристиансен 22 нп Эрик Ботхейм 10 нп Златко Трипич Главные тренеры Унаи Эмери Бьярте Лунне Орсхейм История личных встреч 17.10.2026 Англия — Премьер-лига 7-й тур 0 : 1 14.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 6 : 0 10.10.2026 Англия — Премьер-лига 6-й тур 2 : 2 19.09.2026 Англия — Премьер-лига 5-й тур 2 : 3 16.09.2026 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 1 : 3 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 2 6 2 1/8 финала Барселона 2 6 3 1/8 финала Астон Вилла 2 6 4 1/8 финала Штутгарт 2 6 5 1/8 финала Ливерпуль 2 6 6 1/8 финала Спортинг 2 6 7 1/8 финала Арсенал 2 6 8 1/8 финала Реал Мадрид 2 6 9 Плей-офф Бетис 2 6 10 Плей-офф Бавария 2 4 11 Плей-офф Шахтёр 2 4 12 Плей-офф Комо 2 3 13 Плей-офф Манчестер Юнайтед 2 3 14 Плей-офф Вильярреал 2 3 15 Плей-офф Атлетико М 2 3 16 Плей-офф Брюгге 2 3 17 Плей-офф Манчестер Сити 2 3 18 Плей-офф Боруссия Д 2 3 19 Плей-офф Ланс 2 3 20 Плей-офф АЕК Афины 2 3 21 Плей-офф РБ Лейпциг 2 3 22 Плей-офф Сабах 2 3 23 Плей-офф Фейеноорд 2 3 24 Плей-офф Будё-Глимт 2 3 25 Рома 2 1 26 ПСВ Эйндховен 2 1 27 Викинг 2 1 28 Фенербахче 2 1 29 Интер М 2 0 30 Порту 2 0 31 Славия П 2 0 32 Наполи 2 0 33 ЛАСК 2 0 34 Лилль 2 0 35 Галатасарай 2 0 36 Слован Бр 2 0