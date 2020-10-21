Интер М - Шахтёр 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018 21 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 3-й тур Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Интер М Милан, Италия Шахтёр Украина 1 вр Хосеп Мартинес 31 зщ Янн Биссекк 25 зщ Мануэль Аканджи 95 зщ Алессандро Бастони 17 пз Анди Диуф 23 пз Николо Барелла 20 пз Хакан Чалханоглу 7 пз Пётр Зелиньски 32 пз Федерико Димарко 9 нп Маркус Тюрам 94 нп Франческо Эспозито 31 вр Дмитрий Ризнык 17 зщ Винисиус Аугусто 5 зщ Валерий Бондарь 22 зщ Николай Матвиенко 13 зщ Педро Энрике Азеведо Перейра 30 пз Алисон 27 пз Олег Очеретько 10 пз Педриньо 11 пз Невертон 6 пз Марлон Гомес 9 нп Кауан Элиас Главные тренеры Кристиан Киву Арда Туран История личных встреч 24.11.2021 Лига чемпионов Группа D. 5-й тур 2 : 0 28.09.2021 Лига чемпионов Группа D. 2-й тур 0 : 0 09.12.2020 Лига чемпионов Группа B. 6-й тур 0 : 0 27.10.2020 Лига чемпионов Группа B. 2-й тур 0 : 0 17.08.2020 Лига Европы 1/2 финала 5 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 2 6 2 1/8 финала Барселона 2 6 3 1/8 финала Астон Вилла 2 6 4 1/8 финала Штутгарт 2 6 5 1/8 финала Ливерпуль 2 6 6 1/8 финала Спортинг 2 6 7 1/8 финала Арсенал 2 6 8 1/8 финала Реал Мадрид 2 6 9 Плей-офф Бетис 2 6 10 Плей-офф Бавария 2 4 11 Плей-офф Шахтёр 2 4 12 Плей-офф Комо 2 3 13 Плей-офф Манчестер Юнайтед 2 3 14 Плей-офф Вильярреал 2 3 15 Плей-офф Атлетико М 2 3 16 Плей-офф Брюгге 2 3 17 Плей-офф Манчестер Сити 2 3 18 Плей-офф Боруссия Д 2 3 19 Плей-офф Ланс 2 3 20 Плей-офф АЕК Афины 2 3 21 Плей-офф РБ Лейпциг 2 3 22 Плей-офф Сабах 2 3 23 Плей-офф Фейеноорд 2 3 24 Плей-офф Будё-Глимт 2 3 25 Рома 2 1 26 ПСВ Эйндховен 2 1 27 Викинг 2 1 28 Фенербахче 2 1 29 Интер М 2 0 30 Порту 2 0 31 Славия П 2 0 32 Наполи 2 0 33 ЛАСК 2 0 34 Лилль 2 0 35 Галатасарай 2 0 36 Слован Бр 2 0