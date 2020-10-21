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Интер М - Шахтёр 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
21 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Интер М
Шахтёр

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Шахтёр
Украина
1 Испания вр Хосеп Мартинес
31 Германия зщ Янн Биссекк
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
95 Италия зщ Алессандро Бастони
17 Франция пз Анди Диуф
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
7 Польша пз Пётр Зелиньски
32 Италия пз Федерико Димарко
9 Франция нп Маркус Тюрам
94 Италия нп Франческо Эспозито
31 Украина вр Дмитрий Ризнык
17 Бразилия зщ Винисиус Аугусто
5 Украина зщ Валерий Бондарь
22 Украина зщ Николай Матвиенко
13 Бразилия зщ Педро Энрике Азеведо Перейра
30 Бразилия пз Алисон
27 Украина пз Олег Очеретько
10 Бразилия пз Педриньо
11 Бразилия пз Невертон
6 Бразилия пз Марлон Гомес
9 Бразилия нп Кауан Элиас
Главные тренеры
Румыния Кристиан Киву
Турция Арда Туран
История личных встреч
24.11.2021 Лига чемпионов Группа D. 5-й тур Интер М2 : 0Шахтёр
28.09.2021 Лига чемпионов Группа D. 2-й тур Шахтёр0 : 0Интер М
09.12.2020 Лига чемпионов Группа B. 6-й тур Интер М0 : 0Шахтёр
27.10.2020 Лига чемпионов Группа B. 2-й тур Шахтёр0 : 0Интер М
17.08.2020 Лига Европы 1/2 финала Интер М5 : 0Шахтёр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ26
2
1/8 финала
Барселона26
3
1/8 финала
Астон Вилла26
4
1/8 финала
Штутгарт26
5
1/8 финала
Ливерпуль26
6
1/8 финала
Спортинг26
7
1/8 финала
Арсенал26
8
1/8 финала
Реал Мадрид26
9
Плей-офф
Бетис26
10
Плей-офф
Бавария24
11
Плей-офф
Шахтёр24
12
Плей-офф
Комо23
13
Плей-офф
Манчестер Юнайтед23
14
Плей-офф
Вильярреал23
15
Плей-офф
Атлетико М23
16
Плей-офф
Брюгге23
17
Плей-офф
Манчестер Сити23
18
Плей-офф
Боруссия Д23
19
Плей-офф
Ланс23
20
Плей-офф
АЕК Афины23
21
Плей-офф
РБ Лейпциг23
22
Плей-офф
Сабах23
23
Плей-офф
Фейеноорд23
24
Плей-офф
Будё-Глимт23
25 Рома21
26 ПСВ Эйндховен21
27 Викинг21
28 Фенербахче21
29 Интер М20
30 Порту20
31 Славия П20
32 Наполи20
33 ЛАСК20
34 Лилль20
35 Галатасарай20
36 Слован Бр20
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Интер М
25%
Ничья
0%
Шахтёр
75%

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