Интер М - Шахтёр 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
21 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Шахтёр
Украина
|1
|вр
|Хосеп Мартинес
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|17
|пз
|Анди Диуф
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|32
|пз
|Федерико Димарко
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|94
|нп
|Франческо Эспозито
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|17
|зщ
|Винисиус Аугусто
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|13
|зщ
|Педро Энрике Азеведо Перейра
|30
|пз
|Алисон
|27
|пз
|Олег Очеретько
|10
|пз
|Педриньо
|11
|пз
|Невертон
|6
|пз
|Марлон Гомес
|9
|нп
|Кауан Элиас
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Арда Туран
История личных встреч
|24.11.2021
|Лига чемпионов
|Группа D. 5-й тур
|2 : 0
|28.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа D. 2-й тур
|0 : 0
|09.12.2020
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|0 : 0
|27.10.2020
|Лига чемпионов
|Группа B. 2-й тур
|0 : 0
|17.08.2020
|Лига Европы
|1/2 финала
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Барселона
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Штутгарт
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 9
Плей-офф
|Бетис
|2
|6
| 10
Плей-офф
|Бавария
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Шахтёр
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Комо
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Вильярреал
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Боруссия Д
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Ланс
|2
|3
| 20
Плей-офф
|АЕК Афины
|2
|3
| 21
Плей-офф
|РБ Лейпциг
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Сабах
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|3
|25
|Рома
|2
|1
|26
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|27
|Викинг
|2
|1
|28
|Фенербахче
|2
|1
|29
|Интер М
|2
|0
|30
|Порту
|2
|0
|31
|Славия П
|2
|0
|32
|Наполи
|2
|0
|33
|ЛАСК
|2
|0
|34
|Лилль
|2
|0
|35
|Галатасарай
|2
|0
|36
|Слован Бр
|2
|0
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