Рома - Слован 20 октября обзор матча Дата публикации: 21-10-2026 Рома 4 : 0 Слован Бр События матча Рома - Слован Братислава 20' Тигран Барсегян 21' ⚽ Марио Эрмосо (1 - 0) 39' ⚽ Науэль Молина (2 - 0) 51' ⇄ Матиас Суле / Лоренцо Пеллегрини 52' ⚽ Никколо Пизилли (3 - 0) 55' ⇄ Аласана Ираджанг / Тигран Барсегян 58' ⚽ Дониэлл Мален (4 - 0) Пенальти 59' ⇄ Сантьяго Кастро / Дониэлл Мален 59' ⇄ Девин Ренш / Уэсли 65' Сулейман Камара 69' ⇄ Ален Мустафич / Рахим Ибрагим 69' ⇄ Кристиан Мартинес / Артур Гайдош 69' ⇄ Алексей Марош / Сулейман Камара 75' Кристиан Мартинес 77' ⇄ Константинос Кулиеракис / Марио Эрмосо 77' ⇄ Джанлука Манчини / Мартен де Рон 82' ⇄ Кевин Виммер / Сандро Круз Составы команд Рома Рим, Италия Слован Бр Братислава, Словакия 95 вр Пьерлуиджи Голлини 22 зщ Марио Эрмосо 77' 87 зщ Даниэле Гиларди 26 зщ Леонардо Балерди 43 пз Уэсли Франса 59' 15 пз Мартен де Рон 77' 7 пз Лоренцо Пеллегрини 51' 61 пз Никколо Пизилли 20 пз Науэль Молина 86 пз Родригу Мора 14 нп Дониэлл Мален 59' 18 пз Матиас Соуле 51' 2 пз Девайн Ренш 59' 9 нп Сантьяго Кастро 59' 3 зщ Константинос Кульеракис 77' 23 зщ Джанлука Манчини 77' 71 вр Доминик Такач 28 зщ Сесар Блэкман 12 зщ Кенан Байрич 15 зщ Светозар Маркович 57 зщ Сандру Круш 82' 3 пз Петер Покорны 11 пз Тигран Барсегян 55' 21 пз Сулейман Камара 69' 5 пз Рахим Ибрахим 69' 8 пз Артур Гайдош 69' 10 нп Нино Марцелли 14 пз Аласана Йираджанг 55' 20 пз Ален Мустафич 69' 70 пз Кристиан Мартинес 69' 29 нп Алексей Марош 69' 6 зщ Кевин Виммер 82' Запасные 32 вр Девис Васкес 70 вр Джорджо Де Марци 5 зщ Эван Н'Дика 4 пз Бриан Кристанте 63 пз Алессандро Ди Нунцио 77 пз Эмануэле Лулли 1 вр Александар Попович 2 зщ Самуэль Козловский 49 зщ Самку Камара 26 зщ Роберт Томанек 7 пз Лео Хофштедтер 77 пз Данил Игнатенко 88 пз Даики Мацуока Главные тренеры Джан Пьеро Гасперини Яя Туре Голы Марио Эрмосо Даниэле Гиларди 1:0 21' Науэль Молина Дониэлл Мален 2:0 39' Никколо Пизилли Дониэлл Мален 3:0 52' Дониэлл Мален 4:0 58' Наказания Тигран Барсегян 20' Сулейман Камара 65' Кристиан Мартинес 75'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рома - Слован, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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