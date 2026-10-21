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Рома - Слован 20 октября обзор матча

Дата публикации: 21-10-2026
Рома
Рома
4 : 0
Слован Бр
Слован Бр
События матча Рома - Слован Братислава
20'
Тигран Барсегян
21'
Марио Эрмосо (1 - 0)
39'
Науэль Молина (2 - 0)
51'
Матиас Суле / Лоренцо Пеллегрини
52'
Никколо Пизилли (3 - 0)
55'
Аласана Ираджанг / Тигран Барсегян
58'
Дониэлл Мален (4 - 0)Пенальти
59'
Сантьяго Кастро / Дониэлл Мален
59'
Девин Ренш / Уэсли
65'
Сулейман Камара
69'
Ален Мустафич / Рахим Ибрагим
69'
Кристиан Мартинес / Артур Гайдош
69'
Алексей Марош / Сулейман Камара
75'
Кристиан Мартинес
77'
Константинос Кулиеракис / Марио Эрмосо
77'
Джанлука Манчини / Мартен де Рон
82'
Кевин Виммер / Сандро Круз
Составы команд
Рома
Рим, Италия
Слован Бр
Братислава, Словакия
95ИталияврПьерлуиджи Голлини
22ИспаниязщМарио Эрмосо
77'
87ИталиязщДаниэле Гиларди
26АргентиназщЛеонардо Балерди
43БразилияпзУэсли Франса
59'
15НидерландыпзМартен де Рон
77'
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
51'
61ИталияпзНикколо Пизилли
20АргентинапзНауэль Молина
86ПортугалияпзРодригу Мора
14НидерландынпДониэлл Мален
59'
18АргентинапзМатиас Соуле
51'
2НидерландыпзДевайн Ренш
59'
9АргентинанпСантьяго Кастро
59'
3ГрециязщКонстантинос Кульеракис
77'
23ИталиязщДжанлука Манчини
77'
71СловакияврДоминик Такач
28ПанамазщСесар Блэкман
12СловениязщКенан Байрич
15СербиязщСветозар Маркович
57АнголазщСандру Круш
82'
3СловакияпзПетер Покорны
11АрменияпзТигран Барсегян
55'
21ГамбияпзСулейман Камара
69'
5ГанапзРахим Ибрахим
69'
8СловакияпзАртур Гайдош
69'
10СловакиянпНино Марцелли
14ГамбияпзАласана Йираджанг
55'
20Босния и ГерцеговинапзАлен Мустафич
69'
70ПанамапзКристиан Мартинес
69'
29СловакиянпАлексей Марош
69'
6АвстриязщКевин Виммер
82'
Запасные
32КолумбияврДевис Васкес
70СШАврДжорджо Де Марци
5Кот-д&#039;ИвуарзщЭван Н'Дика
4ИталияпзБриан Кристанте
63ИталияпзАлессандро Ди Нунцио
77ИталияпзЭмануэле Лулли
1СербияврАлександар Попович
2СловакиязщСамуэль Козловский
49ФранциязщСамку Камара
26СловакиязщРоберт Томанек
7СловакияпзЛео Хофштедтер
77УкраинапзДанил Игнатенко
88ЯпонияпзДаики Мацуока
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
Кот-д&#039;ИвуарЯя Туре
Голы
Марио Эрмосо
Даниэле Гиларди
1:0
21'
Науэль Молина
Дониэлл Мален
2:0
39'
Никколо Пизилли
Дониэлл Мален
3:0
52'
Дониэлл Мален
4:0
58'
Наказания
Тигран Барсегян
20'
Сулейман Камара
65'
Кристиан Мартинес
75'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рома - Слован, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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