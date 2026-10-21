Рома - Слован 20 октября обзор матча
Дата публикации: 21-10-2026
Рома
4 : 0
Слован Бр
События матча Рома - Слован Братислава
20'
Тигран Барсегян
21'
⚽
Марио Эрмосо (1 - 0)
39'
⚽
Науэль Молина (2 - 0)
51'
⇄
Матиас Суле / Лоренцо Пеллегрини
52'
⚽
Никколо Пизилли (3 - 0)
55'
⇄
Аласана Ираджанг / Тигран Барсегян
58'
⚽
Дониэлл Мален (4 - 0)Пенальти
59'
⇄
Сантьяго Кастро / Дониэлл Мален
59'
⇄
Девин Ренш / Уэсли
65'
Сулейман Камара
69'
⇄
Ален Мустафич / Рахим Ибрагим
69'
⇄
Кристиан Мартинес / Артур Гайдош
69'
⇄
Алексей Марош / Сулейман Камара
75'
Кристиан Мартинес
77'
⇄
Константинос Кулиеракис / Марио Эрмосо
77'
⇄
Джанлука Манчини / Мартен де Рон
82'
⇄
Кевин Виммер / Сандро Круз
Составы команд
Рома
Рим, Италия
Слован Бр
Братислава, Словакия
|95
|вр
|Пьерлуиджи Голлини
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
77'
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|26
|зщ
|Леонардо Балерди
|43
|пз
|Уэсли Франса
59'
|15
|пз
|Мартен де Рон
77'
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
51'
|61
|пз
|Никколо Пизилли
|20
|пз
|Науэль Молина
|86
|пз
|Родригу Мора
|14
|нп
|Дониэлл Мален
59'
|18
|пз
|Матиас Соуле
51'
|2
|пз
|Девайн Ренш
59'
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
59'
|3
|зщ
|Константинос Кульеракис
77'
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
77'
|71
|вр
|Доминик Такач
|28
|зщ
|Сесар Блэкман
|12
|зщ
|Кенан Байрич
|15
|зщ
|Светозар Маркович
|57
|зщ
|Сандру Круш
82'
|3
|пз
|Петер Покорны
|11
|пз
|Тигран Барсегян
55'
|21
|пз
|Сулейман Камара
69'
|5
|пз
|Рахим Ибрахим
69'
|8
|пз
|Артур Гайдош
69'
|10
|нп
|Нино Марцелли
|14
|пз
|Аласана Йираджанг
55'
|20
|пз
|Ален Мустафич
69'
|70
|пз
|Кристиан Мартинес
69'
|29
|нп
|Алексей Марош
69'
|6
|зщ
|Кевин Виммер
82'
Запасные
|32
|вр
|Девис Васкес
|70
|вр
|Джорджо Де Марци
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|63
|пз
|Алессандро Ди Нунцио
|77
|пз
|Эмануэле Лулли
|1
|вр
|Александар Попович
|2
|зщ
|Самуэль Козловский
|49
|зщ
|Самку Камара
|26
|зщ
|Роберт Томанек
|7
|пз
|Лео Хофштедтер
|77
|пз
|Данил Игнатенко
|88
|пз
|Даики Мацуока
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Яя Туре
Голы
Марио Эрмосо
Даниэле Гиларди
1:0
21'
Науэль Молина
Дониэлл Мален
2:0
39'
Никколо Пизилли
Дониэлл Мален
3:0
52'
Дониэлл Мален
4:0
58'
Наказания
Тигран Барсегян
20'
Сулейман Камара
65'
Кристиан Мартинес
75'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рома - Слован, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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