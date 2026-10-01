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Реал Мадрид - РБ Лейпциг 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
21 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Реал Мадрид
РБ Лейпциг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
16 Франция зщ Ибраима Конате
4 Испания зщ Дин Хёйсен
18 Испания зщ Альваро Каррерас
12 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
14 Франция пз Орельен Тчуамени
25 Кот-д&#039;Ивуар пз Ян Диоманде
5 Англия пз Джуд Беллингем
7 Бразилия пз Винисиус Жуниор
15 Турция пз Арда Гюлер
10 Франция нп Килиан Мбаппе
26 Бельгия вр Мартен Вандевордт
17 Германия зщ Ридле Баку
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
22 Германия зщ Давид Раум
21 Марокко пз Нейл Эль-Айнауи
6 Нидерланды пз Эзехил Банзюзи
10 Германия пз Браян Груда
28 Франция нп Кристофер Нкунку
7 Норвегия нп Антонио Нуса
40 Бразилия нп Ромуло
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Аргентина Мартин Гастон Демикелис
История личных встреч
06.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Реал Мадрид1 : 1РБ Лейпциг
13.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч РБ Лейпциг0 : 1Реал Мадрид
25.10.2022 Лига чемпионов Группа F. 5-й тур РБ Лейпциг3 : 2Реал Мадрид
14.09.2022 Лига чемпионов Группа F. 2-й тур Реал Мадрид2 : 0РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ26
2
1/8 финала
Барселона26
3
1/8 финала
Астон Вилла26
4
1/8 финала
Штутгарт26
5
1/8 финала
Ливерпуль26
6
1/8 финала
Спортинг26
7
1/8 финала
Арсенал26
8
1/8 финала
Реал Мадрид26
9
Плей-офф
Бетис26
10
Плей-офф
Бавария24
11
Плей-офф
Шахтёр24
12
Плей-офф
Комо23
13
Плей-офф
Манчестер Юнайтед23
14
Плей-офф
Вильярреал23
15
Плей-офф
Атлетико М23
16
Плей-офф
Брюгге23
17
Плей-офф
Манчестер Сити23
18
Плей-офф
Боруссия Д23
19
Плей-офф
Ланс23
20
Плей-офф
АЕК Афины23
21
Плей-офф
РБ Лейпциг23
22
Плей-офф
Сабах23
23
Плей-офф
Фейеноорд23
24
Плей-офф
Будё-Глимт23
25 Рома21
26 ПСВ Эйндховен21
27 Викинг21
28 Фенербахче21
29 Интер М20
30 Порту20
31 Славия П20
32 Наполи20
33 ЛАСК20
34 Лилль20
35 Галатасарай20
36 Слован Бр20
Кто победит?
6 голосов болельщиков
Реал Мадрид
67%
Ничья
17%
РБ Лейпциг
17%

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