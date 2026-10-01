Реал Мадрид - РБ Лейпциг 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454 21 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 3-й тур Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Реал Мадрид Мадрид, Испания РБ Лейпциг Лейпциг, Германия 1 вр Тибо Куртуа 16 зщ Ибраима Конате 4 зщ Дин Хёйсен 18 зщ Альваро Каррерас 12 зщ Трент Александер-Арнольд 14 пз Орельен Тчуамени 25 пз Ян Диоманде 5 пз Джуд Беллингем 7 пз Винисиус Жуниор 15 пз Арда Гюлер 10 нп Килиан Мбаппе 26 вр Мартен Вандевордт 17 зщ Ридле Баку 4 зщ Вилли Орбан 23 зщ Кастелло Люкеба 22 зщ Давид Раум 21 пз Нейл Эль-Айнауи 6 пз Эзехил Банзюзи 10 пз Браян Груда 28 нп Кристофер Нкунку 7 нп Антонио Нуса 40 нп Ромуло Главные тренеры Жозе Моуринью Мартин Гастон Демикелис История личных встреч 06.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 1 : 1 13.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 0 : 1 25.10.2022 Лига чемпионов Группа F. 5-й тур 3 : 2 14.09.2022 Лига чемпионов Группа F. 2-й тур 2 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 2 6 2 1/8 финала Барселона 2 6 3 1/8 финала Астон Вилла 2 6 4 1/8 финала Штутгарт 2 6 5 1/8 финала Ливерпуль 2 6 6 1/8 финала Спортинг 2 6 7 1/8 финала Арсенал 2 6 8 1/8 финала Реал Мадрид 2 6 9 Плей-офф Бетис 2 6 10 Плей-офф Бавария 2 4 11 Плей-офф Шахтёр 2 4 12 Плей-офф Комо 2 3 13 Плей-офф Манчестер Юнайтед 2 3 14 Плей-офф Вильярреал 2 3 15 Плей-офф Атлетико М 2 3 16 Плей-офф Брюгге 2 3 17 Плей-офф Манчестер Сити 2 3 18 Плей-офф Боруссия Д 2 3 19 Плей-офф Ланс 2 3 20 Плей-офф АЕК Афины 2 3 21 Плей-офф РБ Лейпциг 2 3 22 Плей-офф Сабах 2 3 23 Плей-офф Фейеноорд 2 3 24 Плей-офф Будё-Глимт 2 3 25 Рома 2 1 26 ПСВ Эйндховен 2 1 27 Викинг 2 1 28 Фенербахче 2 1 29 Интер М 2 0 30 Порту 2 0 31 Славия П 2 0 32 Наполи 2 0 33 ЛАСК 2 0 34 Лилль 2 0 35 Галатасарай 2 0 36 Слован Бр 2 0