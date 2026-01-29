Бетис - Фейеноорд 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721 21 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 3-й тур Главный судья: Симоне Содза (Италия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Бетис Севилья, Испания Фейеноорд Роттердам, Нидерланды 1 вр Альваро Вальес 12 зщ Анхель Ортис 5 зщ Марк Бартра 4 зщ Натан 16 зщ Валентин Гомес 7 пз Антони 22 пз Иско 6 пз Факундо Берналь 8 пз Пабло Форнальс 19 нп Трой Пэрротт 10 нп Абде Эззалзули 1 вр Тьярк Эрнст 26 зщ Дживайро Рид 6 зщ Джерри Сен-Жюст 35 зщ Мика Мармоль 4 зщ Цюёси Ватанабэ 8 пз Гиваи Зехиэль 34 пз Шарль Ванхаутте 28 пз Уссама Таргаллин 23 нп Анис Хадж Мусса 19 нп Начо Ферри 10 нп Лучано Валенте Главные тренеры Мануэль Пеллегрини Джованни ван Бронкхорст История личных встреч 29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 2 6 2 1/8 финала Барселона 2 6 3 1/8 финала Астон Вилла 2 6 4 1/8 финала Штутгарт 2 6 5 1/8 финала Ливерпуль 2 6 6 1/8 финала Спортинг 2 6 7 1/8 финала Арсенал 2 6 8 1/8 финала Реал Мадрид 2 6 9 Плей-офф Бетис 2 6 10 Плей-офф Бавария 2 4 11 Плей-офф Шахтёр 2 4 12 Плей-офф Комо 2 3 13 Плей-офф Манчестер Юнайтед 2 3 14 Плей-офф Вильярреал 2 3 15 Плей-офф Атлетико М 2 3 16 Плей-офф Брюгге 2 3 17 Плей-офф Манчестер Сити 2 3 18 Плей-офф Боруссия Д 2 3 19 Плей-офф Ланс 2 3 20 Плей-офф АЕК Афины 2 3 21 Плей-офф РБ Лейпциг 2 3 22 Плей-офф Сабах 2 3 23 Плей-офф Фейеноорд 2 3 24 Плей-офф Будё-Глимт 2 3 25 Рома 2 1 26 ПСВ Эйндховен 2 1 27 Викинг 2 1 28 Фенербахче 2 1 29 Интер М 2 0 30 Порту 2 0 31 Славия П 2 0 32 Наполи 2 0 33 ЛАСК 2 0 34 Лилль 2 0 35 Галатасарай 2 0 36 Слован Бр 2 0