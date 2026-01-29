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Бетис - Фейеноорд 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
21 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Бетис
Фейеноорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1 Испания вр Альваро Вальес
12 Испания зщ Анхель Ортис
5 Испания зщ Марк Бартра
4 Бразилия зщ Натан
16 Аргентина зщ Валентин Гомес
7 Бразилия пз Антони
22 Испания пз Иско
6 Уругвай пз Факундо Берналь
8 Испания пз Пабло Форнальс
19 Ирландия нп Трой Пэрротт
10 Марокко нп Абде Эззалзули
1 Германия вр Тьярк Эрнст
26 Нидерланды зщ Дживайро Рид
6 Нидерланды зщ Джерри Сен-Жюст
35 Испания зщ Мика Мармоль
4 Япония зщ Цюёси Ватанабэ
8 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
34 Бельгия пз Шарль Ванхаутте
28 Марокко пз Уссама Таргаллин
23 Алжир нп Анис Хадж Мусса
19 Испания нп Начо Ферри
10 Нидерланды нп Лучано Валенте
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Бетис2 : 1Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ26
2
1/8 финала
Барселона26
3
1/8 финала
Астон Вилла26
4
1/8 финала
Штутгарт26
5
1/8 финала
Ливерпуль26
6
1/8 финала
Спортинг26
7
1/8 финала
Арсенал26
8
1/8 финала
Реал Мадрид26
9
Плей-офф
Бетис26
10
Плей-офф
Бавария24
11
Плей-офф
Шахтёр24
12
Плей-офф
Комо23
13
Плей-офф
Манчестер Юнайтед23
14
Плей-офф
Вильярреал23
15
Плей-офф
Атлетико М23
16
Плей-офф
Брюгге23
17
Плей-офф
Манчестер Сити23
18
Плей-офф
Боруссия Д23
19
Плей-офф
Ланс23
20
Плей-офф
АЕК Афины23
21
Плей-офф
РБ Лейпциг23
22
Плей-офф
Сабах23
23
Плей-офф
Фейеноорд23
24
Плей-офф
Будё-Глимт23
25 Рома21
26 ПСВ Эйндховен21
27 Викинг21
28 Фенербахче21
29 Интер М20
30 Порту20
31 Славия П20
32 Наполи20
33 ЛАСК20
34 Лилль20
35 Галатасарай20
36 Слован Бр20
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Бетис
100%
Ничья
0%
Фейеноорд
0%

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