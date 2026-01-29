Бетис - Фейеноорд 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
21 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
|1
|вр
|Альваро Вальес
|12
|зщ
|Анхель Ортис
|5
|зщ
|Марк Бартра
|4
|зщ
|Натан
|16
|зщ
|Валентин Гомес
|7
|пз
|Антони
|22
|пз
|Иско
|6
|пз
|Факундо Берналь
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|19
|нп
|Трой Пэрротт
|10
|нп
|Абде Эззалзули
|1
|вр
|Тьярк Эрнст
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|6
|зщ
|Джерри Сен-Жюст
|35
|зщ
|Мика Мармоль
|4
|зщ
|Цюёси Ватанабэ
|8
|пз
|Гиваи Зехиэль
|34
|пз
|Шарль Ванхаутте
|28
|пз
|Уссама Таргаллин
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|19
|нп
|Начо Ферри
|10
|нп
|Лучано Валенте
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Барселона
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Штутгарт
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 9
Плей-офф
|Бетис
|2
|6
| 10
Плей-офф
|Бавария
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Шахтёр
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Комо
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Вильярреал
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Боруссия Д
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Ланс
|2
|3
| 20
Плей-офф
|АЕК Афины
|2
|3
| 21
Плей-офф
|РБ Лейпциг
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Сабах
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|3
|25
|Рома
|2
|1
|26
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|27
|Викинг
|2
|1
|28
|Фенербахче
|2
|1
|29
|Интер М
|2
|0
|30
|Порту
|2
|0
|31
|Славия П
|2
|0
|32
|Наполи
|2
|0
|33
|ЛАСК
|2
|0
|34
|Лилль
|2
|0
|35
|Галатасарай
|2
|0
|36
|Слован Бр
|2
|0
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