Спортинг - ЛАСК 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466 21 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 3-й тур Главный судья: Ник Уолш (Шотландия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Спортинг Лиссабон, Португалия ЛАСК Линц, Австрия 30 вр Кайке 22 зщ Иван Фреснеда 72 зщ Эдуарду Куарежма 25 зщ Гонсалу Инасиу 20 зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес 5 пз Серхи Альтмира 77 пз Исса Думбия 10 пз Джени Катамо 31 пз Луйс Гильерме 97 нп Луис Суарес 19 нп Нестори Иранкунда 1 вр Лукас Юнгвирт 4 зщ Ксавье Мбуямба 43 зщ Alemao 16 зщ Андрес Андраде 25 зщ Иван Дибанго 6 зщ Мелайро Богард 20 пз Каспер Йоргенсен 18 пз Алессандро Шёпф 9 пз Крыштоф Данек 7 нп Samuel Adeniran 11 нп Саша Калайджич Главные тренеры Руй Боржеш История личных встреч 01.10.2020 Лига Европы Раунд плей-офф 1 : 4 12.12.2019 Лига Европы Группа D. 6-й тур 3 : 0 03.10.2019 Лига Европы Группа D. 2-й тур 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 2 6 2 1/8 финала Барселона 2 6 3 1/8 финала Астон Вилла 2 6 4 1/8 финала Штутгарт 2 6 5 1/8 финала Ливерпуль 2 6 6 1/8 финала Спортинг 2 6 7 1/8 финала Арсенал 2 6 8 1/8 финала Реал Мадрид 2 6 9 Плей-офф Бетис 2 6 10 Плей-офф Бавария 2 4 11 Плей-офф Шахтёр 2 4 12 Плей-офф Комо 2 3 13 Плей-офф Манчестер Юнайтед 2 3 14 Плей-офф Вильярреал 2 3 15 Плей-офф Атлетико М 2 3 16 Плей-офф Брюгге 2 3 17 Плей-офф Манчестер Сити 2 3 18 Плей-офф Боруссия Д 2 3 19 Плей-офф Ланс 2 3 20 Плей-офф АЕК Афины 2 3 21 Плей-офф РБ Лейпциг 2 3 22 Плей-офф Сабах 2 3 23 Плей-офф Фейеноорд 2 3 24 Плей-офф Будё-Глимт 2 3 25 Рома 2 1 26 ПСВ Эйндховен 2 1 27 Викинг 2 1 28 Фенербахче 2 1 29 Интер М 2 0 30 Порту 2 0 31 Славия П 2 0 32 Наполи 2 0 33 ЛАСК 2 0 34 Лилль 2 0 35 Галатасарай 2 0 36 Слован Бр 2 0