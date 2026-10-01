21:48 ()
Свернуть список

Спортинг - ЛАСК 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
21 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Ник Уолш (Шотландия);
Спортинг
ЛАСК

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
ЛАСК
Линц, Австрия
30 Бразилия вр Кайке
22 Испания зщ Иван Фреснеда
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
5 Испания пз Серхи Альтмира
77 Италия пз Исса Думбия
10 Мозамбик пз Джени Катамо
31 Бразилия пз Луйс Гильерме
97 Колумбия нп Луис Суарес
19 Австралия нп Нестори Иранкунда
1 Австрия вр Лукас Юнгвирт
4 Нидерланды зщ Ксавье Мбуямба
43 Бразилия зщ Alemao
16 Панама зщ Андрес Андраде
25 Камерун зщ Иван Дибанго
6 Суринам зщ Мелайро Богард
20 Дания пз Каспер Йоргенсен
18 Австрия пз Алессандро Шёпф
9 Чехия пз Крыштоф Данек
7 США нп Samuel Adeniran
11 Австрия нп Саша Калайджич
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
01.10.2020 Лига Европы Раунд плей-офф Спортинг1 : 4ЛАСК
12.12.2019 Лига Европы Группа D. 6-й тур ЛАСК3 : 0Спортинг
03.10.2019 Лига Европы Группа D. 2-й тур Спортинг2 : 1ЛАСК
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ26
2
1/8 финала
Барселона26
3
1/8 финала
Астон Вилла26
4
1/8 финала
Штутгарт26
5
1/8 финала
Ливерпуль26
6
1/8 финала
Спортинг26
7
1/8 финала
Арсенал26
8
1/8 финала
Реал Мадрид26
9
Плей-офф
Бетис26
10
Плей-офф
Бавария24
11
Плей-офф
Шахтёр24
12
Плей-офф
Комо23
13
Плей-офф
Манчестер Юнайтед23
14
Плей-офф
Вильярреал23
15
Плей-офф
Атлетико М23
16
Плей-офф
Брюгге23
17
Плей-офф
Манчестер Сити23
18
Плей-офф
Боруссия Д23
19
Плей-офф
Ланс23
20
Плей-офф
АЕК Афины23
21
Плей-офф
РБ Лейпциг23
22
Плей-офф
Сабах23
23
Плей-офф
Фейеноорд23
24
Плей-офф
Будё-Глимт23
25 Рома21
26 ПСВ Эйндховен21
27 Викинг21
28 Фенербахче21
29 Интер М20
30 Порту20
31 Славия П20
32 Наполи20
33 ЛАСК20
34 Лилль20
35 Галатасарай20
36 Слован Бр20
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Спортинг
100%
Ничья
0%
ЛАСК
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close