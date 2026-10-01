Спортинг - ЛАСК 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
21 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Ник Уолш (Шотландия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
ЛАСК
Линц, Австрия
|30
|вр
|Кайке
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|5
|пз
|Серхи Альтмира
|77
|пз
|Исса Думбия
|10
|пз
|Джени Катамо
|31
|пз
|Луйс Гильерме
|97
|нп
|Луис Суарес
|19
|нп
|Нестори Иранкунда
|1
|вр
|Лукас Юнгвирт
|4
|зщ
|Ксавье Мбуямба
|43
|зщ
|Alemao
|16
|зщ
|Андрес Андраде
|25
|зщ
|Иван Дибанго
|6
|зщ
|Мелайро Богард
|20
|пз
|Каспер Йоргенсен
|18
|пз
|Алессандро Шёпф
|9
|пз
|Крыштоф Данек
|7
|нп
|Samuel Adeniran
|11
|нп
|Саша Калайджич
Главные тренеры
|Руй Боржеш
История личных встреч
|01.10.2020
|Лига Европы
|Раунд плей-офф
|1 : 4
|12.12.2019
|Лига Европы
|Группа D. 6-й тур
|3 : 0
|03.10.2019
|Лига Европы
|Группа D. 2-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Барселона
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Штутгарт
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 9
Плей-офф
|Бетис
|2
|6
| 10
Плей-офф
|Бавария
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Шахтёр
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Комо
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Вильярреал
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Боруссия Д
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Ланс
|2
|3
| 20
Плей-офф
|АЕК Афины
|2
|3
| 21
Плей-офф
|РБ Лейпциг
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Сабах
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|3
|25
|Рома
|2
|1
|26
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|27
|Викинг
|2
|1
|28
|Фенербахче
|2
|1
|29
|Интер М
|2
|0
|30
|Порту
|2
|0
|31
|Славия П
|2
|0
|32
|Наполи
|2
|0
|33
|ЛАСК
|2
|0
|34
|Лилль
|2
|0
|35
|Галатасарай
|2
|0
|36
|Слован Бр
|2
|0
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