Комо - Манчестер Юнайтед 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
21 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Комо
Комо, Италия
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
|1
|вр
|Жан Бутез
|4
|зщ
|Хакобо Рамон
|3
|зщ
|Алекс Валье
|99
|зщ
|Трево Чалоба
|27
|зщ
|Ян Коуто
|6
|пз
|Луис Милья
|10
|пз
|Николас Пас
|20
|пз
|Мартин Батурина
|7
|пз
|Лукаш Да Кунья
|17
|нп
|Хесус Родригес
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|2
|зщ
|Диогу Дало
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|17
|пз
|Андрей Сантос
|20
|пз
|Карлос Балеба
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|18
|пз
|Юри Тилеманс
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|16
|пз
|Амад Диалло
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Майкл Кэррик
История личных встреч
|18.10.2026
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 3
|14.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 2
|11.10.2026
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|20.09.2026
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|14.09.2026
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Барселона
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Штутгарт
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 9
Плей-офф
|Бетис
|2
|6
| 10
Плей-офф
|Бавария
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Шахтёр
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Комо
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Вильярреал
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Боруссия Д
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Ланс
|2
|3
| 20
Плей-офф
|АЕК Афины
|2
|3
| 21
Плей-офф
|РБ Лейпциг
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Сабах
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|3
|25
|Рома
|2
|1
|26
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|27
|Викинг
|2
|1
|28
|Фенербахче
|2
|1
|29
|Интер М
|2
|0
|30
|Порту
|2
|0
|31
|Славия П
|2
|0
|32
|Наполи
|2
|0
|33
|ЛАСК
|2
|0
|34
|Лилль
|2
|0
|35
|Галатасарай
|2
|0
|36
|Слован Бр
|2
|0
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