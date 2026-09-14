Комо - Манчестер Юнайтед 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602 21 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 3-й тур Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Комо Комо, Италия Манчестер Юнайтед Манчестер, Англия 1 вр Жан Бутез 4 зщ Хакобо Рамон 3 зщ Алекс Валье 99 зщ Трево Чалоба 27 зщ Ян Коуто 6 пз Луис Милья 10 пз Николас Пас 20 пз Мартин Батурина 7 пз Лукаш Да Кунья 17 нп Хесус Родригес 9 нп Анастасиос Дувикас 1 вр Сенне Ламменс 2 зщ Диогу Дало 5 зщ Гарри Магуайр 6 зщ Лисандро Мартинес 3 зщ Нуссайр Мазрауи 17 пз Андрей Сантос 20 пз Карлос Балеба 8 пз Бруну Фернандеш 18 пз Юри Тилеманс 19 пз Брайан Мбемо 16 пз Амад Диалло Главные тренеры Сеск Фабрегас Майкл Кэррик История личных встреч 18.10.2026 Италия — Серия А 7-й тур 1 : 3 14.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 3 : 2 11.10.2026 Италия — Серия А 6-й тур 0 : 0 20.09.2026 Италия — Серия А 5-й тур 2 : 0 14.09.2026 Италия — Серия А 4-й тур 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 2 6 2 1/8 финала Барселона 2 6 3 1/8 финала Астон Вилла 2 6 4 1/8 финала Штутгарт 2 6 5 1/8 финала Ливерпуль 2 6 6 1/8 финала Спортинг 2 6 7 1/8 финала Арсенал 2 6 8 1/8 финала Реал Мадрид 2 6 9 Плей-офф Бетис 2 6 10 Плей-офф Бавария 2 4 11 Плей-офф Шахтёр 2 4 12 Плей-офф Комо 2 3 13 Плей-офф Манчестер Юнайтед 2 3 14 Плей-офф Вильярреал 2 3 15 Плей-офф Атлетико М 2 3 16 Плей-офф Брюгге 2 3 17 Плей-офф Манчестер Сити 2 3 18 Плей-офф Боруссия Д 2 3 19 Плей-офф Ланс 2 3 20 Плей-офф АЕК Афины 2 3 21 Плей-офф РБ Лейпциг 2 3 22 Плей-офф Сабах 2 3 23 Плей-офф Фейеноорд 2 3 24 Плей-офф Будё-Глимт 2 3 25 Рома 2 1 26 ПСВ Эйндховен 2 1 27 Викинг 2 1 28 Фенербахче 2 1 29 Интер М 2 0 30 Порту 2 0 31 Славия П 2 0 32 Наполи 2 0 33 ЛАСК 2 0 34 Лилль 2 0 35 Галатасарай 2 0 36 Слован Бр 2 0