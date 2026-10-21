Наполи - Будё-Глимт 20 октября обзор матча
Дата публикации: 21-10-2026
Наполи
4 : 3
Будё-Глимт
События матча ССК Наполи - Будё-Глимт
1'
⚽
Маттео Политано (1 - 0)
27'
⚽
Йенс Петтер Хауге (1 - 1)
41'
⚽
Скотт Мактоминей (2 - 1)
48'
Франк Ангисса
58'
Ноа Ланг
60'
⇄
Станислав Лоботка / Франк Ангисса
62'
⚽
Андреас Хельмерсен (2 - 2)
75'
⚽
Скотт Мактоминей (3 - 2)
76'
⇄
Ола Брюнхильдсен / Андреас Хельмерсен
79'
⇄
Матиас Оливера / Маттео Политано
79'
⇄
Жоване / Ноа Ланг
79'
⇄
Сэм Бёкема / Леонардо Спинаццола
83'
⇄
Ульрик Сальтнес / Сондре Окленд
84'
⇄
Хайтам Алеесами / Йостейн Гундерсен
84'
⇄
Жоэль Мвука / Уле Дидрик Бломберг
84'
⇄
Исак Дюбвик Мяаття / Фредрик Андре Бьёркан
86'
Джованни Ди Лоренцо
88'
⚽
Один Лурас Бьортуфт (4 - 2)Автогол
90'
⚽
Сондре Фет (4 - 3)
Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
|1
|вр
|Алекс Мерет
|16
|зщ
|Рафа Марин
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
79'
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|99
|пз
|Франк Ангисса
59'
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|70
|нп
|Ноа Ланг
79'
|21
|нп
|Маттео Политано
79'
|68
|пз
|Станислав Лоботка
59'
|17
|зщ
|Матиас Оливера
79'
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
79'
|23
|пз
|Жиоване
79'
|12
|вр
|Никита Хайкин
|20
|зщ
|Фредрик Шёвольд
|6
|зщ
|Йостейн Гундерсен
84'
|15
|зщ
|Фредрик Бьёркан
84'
|4
|зщ
|Один Бёртуфт
|7
|пз
|Патрик Берг
|19
|пз
|Сондре Брунстад
|8
|пз
|Сондре Эукленн
83'
|9
|нп
|Андреас Хельмерсен
76'
|10
|нп
|Йенс Петтер Хёуге
|11
|нп
|Оле-Дидрик Бломберг
84'
|17
|нп
|Ола Брюнхильдсен
76'
|14
|пз
|Ульрик Салтнес
83'
|5
|зщ
|Хайтам Алеесами
84'
|22
|зщ
|Йоэль Мугиша
84'
|25
|нп
|Исак Дюбвик Мяяття
84'
Запасные
|14
|вр
|Никита Контини
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|6
|пз
|Билли Гилмор
|20
|нп
|Лоренцо Лукка
|1
|вр
|Юлиан Файе Лунн
|2
|зщ
|Вилладс Нильсен
|16
|пз
|Джошуа Китолано
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Хьетиль Кнутсен
Голы
Маттео Политано
Леонардо Спинаццола
1:0
1'
Йенс Петтер Хёуге
Сондре Брунстад
1:1
27'
Скотт Мактоминей
Кевин Де Брёйне
2:1
41'
Андреас Хельмерсен
Сондре Брунстад
2:2
62'
Скотт Мактоминей
Маттео Политано
3:2
75'
Один Бёртуфт
4:2
88'
Сондре Брунстад
4:3
90+4'
Наказания
Франк Ангисса
48'
Ноа Ланг
58'
Джованни Ди Лоренцо
86'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Наполи - Будё-Глимт, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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