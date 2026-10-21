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Наполи - Будё-Глимт 20 октября обзор матча

Дата публикации: 21-10-2026
Наполи
Наполи
4 : 3
Будё-Глимт
Будё-Глимт
События матча ССК Наполи - Будё-Глимт
1'
Маттео Политано (1 - 0)
27'
Йенс Петтер Хауге (1 - 1)
41'
Скотт Мактоминей (2 - 1)
48'
Франк Ангисса
58'
Ноа Ланг
60'
Станислав Лоботка / Франк Ангисса
62'
Андреас Хельмерсен (2 - 2)
75'
Скотт Мактоминей (3 - 2)
76'
Ола Брюнхильдсен / Андреас Хельмерсен
79'
Матиас Оливера / Маттео Политано
79'
Жоване / Ноа Ланг
79'
Сэм Бёкема / Леонардо Спинаццола
83'
Ульрик Сальтнес / Сондре Окленд
84'
Хайтам Алеесами / Йостейн Гундерсен
84'
Жоэль Мвука / Уле Дидрик Бломберг
84'
Исак Дюбвик Мяаття / Фредрик Андре Бьёркан
86'
Джованни Ди Лоренцо
88'
Один Лурас Бьортуфт (4 - 2)Автогол
90'
Сондре Фет (4 - 3)
Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1ИталияврАлекс Мерет
16ИспаниязщРафа Марин
13КосовозщАмир Ррахмани
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
79'
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
11БельгияпзКевин Де Брёйне
99КамерунпзФранк Ангисса
59'
19ДаниянпРасмус Хойлунд
70НидерландынпНоа Ланг
79'
21ИталиянпМаттео Политано
79'
68СловакияпзСтанислав Лоботка
59'
17УругвайзщМатиас Оливера
79'
31НидерландызщСэм Бёкема
79'
23Бразилияпз Жиоване
79'
12РоссияврНикита Хайкин
20НорвегиязщФредрик Шёвольд
6НорвегиязщЙостейн Гундерсен
84'
15НорвегиязщФредрик Бьёркан
84'
4НорвегиязщОдин Бёртуфт
7НорвегияпзПатрик Берг
19НорвегияпзСондре Брунстад
8НорвегияпзСондре Эукленн
83'
9НорвегиянпАндреас Хельмерсен
76'
10НорвегиянпЙенс Петтер Хёуге
11НорвегиянпОле-Дидрик Бломберг
84'
17НорвегиянпОла Брюнхильдсен
76'
14НорвегияпзУльрик Салтнес
83'
5НорвегиязщХайтам Алеесами
84'
22НорвегиязщЙоэль Мугиша
84'
25НорвегиянпИсак Дюбвик Мяяття
84'
Запасные
14ИталияврНикита Контини
32СербияврВаня Милинкович-Савич
5ФранциязщБенуа Бадьяшиль
6ШотландияпзБилли Гилмор
20ИталиянпЛоренцо Лукка
1НорвегияврЮлиан Файе Лунн
2ДаниязщВилладс Нильсен
16НорвегияпзДжошуа Китолано
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
НорвегияХьетиль Кнутсен
Голы
Маттео Политано
Леонардо Спинаццола
1:0
1'
Йенс Петтер Хёуге
Сондре Брунстад
1:1
27'
Скотт Мактоминей
Кевин Де Брёйне
2:1
41'
Андреас Хельмерсен
Сондре Брунстад
2:2
62'
Скотт Мактоминей
Маттео Политано
3:2
75'
Один Бёртуфт
4:2
88'
Сондре Брунстад
4:3
90+4'
Наказания
Франк Ангисса
48'
Ноа Ланг
58'
Джованни Ди Лоренцо
86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Наполи - Будё-Глимт, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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