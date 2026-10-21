Наполи - Будё-Глимт 20 октября обзор матча Дата публикации: 21-10-2026 Наполи 4 : 3 Будё-Глимт События матча ССК Наполи - Будё-Глимт 1' ⚽ Маттео Политано (1 - 0) 27' ⚽ Йенс Петтер Хауге (1 - 1) 41' ⚽ Скотт Мактоминей (2 - 1) 48' Франк Ангисса 58' Ноа Ланг 60' ⇄ Станислав Лоботка / Франк Ангисса 62' ⚽ Андреас Хельмерсен (2 - 2) 75' ⚽ Скотт Мактоминей (3 - 2) 76' ⇄ Ола Брюнхильдсен / Андреас Хельмерсен 79' ⇄ Матиас Оливера / Маттео Политано 79' ⇄ Жоване / Ноа Ланг 79' ⇄ Сэм Бёкема / Леонардо Спинаццола 83' ⇄ Ульрик Сальтнес / Сондре Окленд 84' ⇄ Хайтам Алеесами / Йостейн Гундерсен 84' ⇄ Жоэль Мвука / Уле Дидрик Бломберг 84' ⇄ Исак Дюбвик Мяаття / Фредрик Андре Бьёркан 86' Джованни Ди Лоренцо 88' ⚽ Один Лурас Бьортуфт (4 - 2) Автогол 90' ⚽ Сондре Фет (4 - 3) Составы команд Наполи Неаполь, Италия Будё-Глимт Будё, Норвегия 1 вр Алекс Мерет 16 зщ Рафа Марин 13 зщ Амир Ррахмани 22 зщ Джованни Ди Лоренцо 37 зщ Леонардо Спинаццола 79' 8 пз Скотт Мактоминей 11 пз Кевин Де Брёйне 99 пз Франк Ангисса 59' 19 нп Расмус Хойлунд 70 нп Ноа Ланг 79' 21 нп Маттео Политано 79' 68 пз Станислав Лоботка 59' 17 зщ Матиас Оливера 79' 31 зщ Сэм Бёкема 79' 23 пз Жиоване 79' 12 вр Никита Хайкин 20 зщ Фредрик Шёвольд 6 зщ Йостейн Гундерсен 84' 15 зщ Фредрик Бьёркан 84' 4 зщ Один Бёртуфт 7 пз Патрик Берг 19 пз Сондре Брунстад 8 пз Сондре Эукленн 83' 9 нп Андреас Хельмерсен 76' 10 нп Йенс Петтер Хёуге 11 нп Оле-Дидрик Бломберг 84' 17 нп Ола Брюнхильдсен 76' 14 пз Ульрик Салтнес 83' 5 зщ Хайтам Алеесами 84' 22 зщ Йоэль Мугиша 84' 25 нп Исак Дюбвик Мяяття 84' Запасные 14 вр Никита Контини 32 вр Ваня Милинкович-Савич 5 зщ Бенуа Бадьяшиль 6 пз Билли Гилмор 20 нп Лоренцо Лукка 1 вр Юлиан Файе Лунн 2 зщ Вилладс Нильсен 16 пз Джошуа Китолано Главные тренеры Массимилиано Аллегри Хьетиль Кнутсен Голы Маттео Политано Леонардо Спинаццола 1:0 1' Йенс Петтер Хёуге Сондре Брунстад 1:1 27' Скотт Мактоминей Кевин Де Брёйне 2:1 41' Андреас Хельмерсен Сондре Брунстад 2:2 62' Скотт Мактоминей Маттео Политано 3:2 75' Один Бёртуфт 4:2 88' Сондре Брунстад 4:3 90+4' Наказания Франк Ангисса 48' Ноа Ланг 58' Джованни Ди Лоренцо 86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Наполи - Будё-Глимт, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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