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Сабах - Боруссия Д 20 октября обзор матча

Дата публикации: 20-10-2026
Сабах
Сабах
1 : 2
Боруссия Д
Боруссия Д
События матча Сабах ФК - Боруссия Дортмунд
10'
Серу Гирасси (0 - 1)
22'
Стив Солве
39'
Аден Маккарти (1 - 1)
49'
Иван Лепиница
53'
Серу Гирасси (1 - 2)
57'
Аден Маккарти
65'
Алексей Исаев / Ду Кейрос
65'
Патрик Орфе М’Бина / Кахим Пэррис
71'
Марсель Забитцер / Карни Чукуэмека
71'
Джоб Беллингем / Феликс Нмеча
72'
Жоан Гаду / Рами Бенсебаини
77'
Максимилиан Байер / Даниэль Свенссон
81'
Абдуллах Хайбулаев / Умарали Рахмоналиев
81'
Кристиан Нвачукву / Джой Лэнс Микельс
89'
Аким Зедадка
90'
Итан Нванери / Фабиу Силва
Составы команд
Сабах
Баку, Азербайджан
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
92КазахстанврСтас Покатилов
80АлжирзщАким Зедадка
3ГваделупазщСтив Сольве
4ЮАРзщЭйден Маккарти
27ПольшазщТимотеуш Пухач
7УзбекистанпзУмарали Рахмоналиев
81'
13ХорватияпзИван Лепиница
37БразилияпзДу Кейрос
65'
11ЯмайканпКахим Пэррис
65'
21СербиянпВелько Шимич
20РуанданпДжой-Лэнс Миккельс
81'
10АзербайджанпзАлексей Исаев
65'
99ГабоннпОрфе Мбина
65'
6АзербайджанпзАбдулла Хайбулаев
81'
8НигериянпКристиан Нвачукву
81'
1ШвейцарияврГрегор Кобель
4ГерманиязщНико Шлоттербек
3ГерманиязщВальдемар Антон
5АлжирзщРами Бенсебаини
71'
24ШвецияпзДаниэль Свенссон
77'
25НидерландыпзЙоей Верман
26НорвегияпзЮлиан Рюэрсон
8ГерманияпзФеликс Нмеча
71'
17АвстрияпзКарни Чуквуэмека
71'
9ГвинеянпСеру Гирасси
21ПортугалиянпФабиу Силва
90+1'
22ФранциязщЖоан Гаду
71'
7АнглияпзДжоб Беллингем
71'
20АвстрияпзМарсель Забитцер
71'
14ГерманияпзМаксимилиан Байер
77'
18АнглияпзИтан Нванери
90+1'
Запасные
1АзербайджанврАмин Рамазанов
94АзербайджанврРеван Мирземмедов
5АзербайджанзщРахман Дашдамиров
17АзербайджанзщТеллур Мютеллимов
33БразилиязщЖуниор Алмейда
9АзербайджанпзХаял Алиев
88ПортугалияпзРодригу Фернандеш
34КюрасаонпКсандер Северина
30ГерманияврПатрик Древес
33ГерманияврАлександер Никлас Майер-Шаде
39ИталиязщФилиппо Мане
49ИталиязщЛука Реджани
40ИталияпзСамуэле Инасио
44ЛюксембургпзЭнцо Дуарте
41СШАнпМатис Альберт
Главные тренеры
ЛитваВалдас Дамбраускас
ХорватияНико Ковач
Голы
Серу Гирасси
Феликс Нмеча
0:1
10'
Эйден Маккарти
Тимотеуш Пухач
1:1
39'
Серу Гирасси
Йоей Верман
1:2
53'
Наказания
Стив Сольве
22'
Иван Лепиница
49'
Эйден Маккарти
57'
Аким Зедадка
89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сабах - Боруссия Д, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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