Сабах - Боруссия Д 20 октября обзор матча Дата публикации: 20-10-2026 Сабах 1 : 2 Боруссия Д События матча Сабах ФК - Боруссия Дортмунд 10' ⚽ Серу Гирасси (0 - 1) 22' Стив Солве 39' ⚽ Аден Маккарти (1 - 1) 49' Иван Лепиница 53' ⚽ Серу Гирасси (1 - 2) 57' Аден Маккарти 65' ⇄ Алексей Исаев / Ду Кейрос 65' ⇄ Патрик Орфе М’Бина / Кахим Пэррис 71' ⇄ Марсель Забитцер / Карни Чукуэмека 71' ⇄ Джоб Беллингем / Феликс Нмеча 72' ⇄ Жоан Гаду / Рами Бенсебаини 77' ⇄ Максимилиан Байер / Даниэль Свенссон 81' ⇄ Абдуллах Хайбулаев / Умарали Рахмоналиев 81' ⇄ Кристиан Нвачукву / Джой Лэнс Микельс 89' Аким Зедадка 90' ⇄ Итан Нванери / Фабиу Силва Составы команд Сабах Баку, Азербайджан Боруссия Д Дортмунд, Германия 92 вр Стас Покатилов 80 зщ Аким Зедадка 3 зщ Стив Сольве 4 зщ Эйден Маккарти 27 зщ Тимотеуш Пухач 7 пз Умарали Рахмоналиев 81' 13 пз Иван Лепиница 37 пз Ду Кейрос 65' 11 нп Кахим Пэррис 65' 21 нп Велько Шимич 20 нп Джой-Лэнс Миккельс 81' 10 пз Алексей Исаев 65' 99 нп Орфе Мбина 65' 6 пз Абдулла Хайбулаев 81' 8 нп Кристиан Нвачукву 81' 1 вр Грегор Кобель 4 зщ Нико Шлоттербек 3 зщ Вальдемар Антон 5 зщ Рами Бенсебаини 71' 24 пз Даниэль Свенссон 77' 25 пз Йоей Верман 26 пз Юлиан Рюэрсон 8 пз Феликс Нмеча 71' 17 пз Карни Чуквуэмека 71' 9 нп Серу Гирасси 21 нп Фабиу Силва 90+1' 22 зщ Жоан Гаду 71' 7 пз Джоб Беллингем 71' 20 пз Марсель Забитцер 71' 14 пз Максимилиан Байер 77' 18 пз Итан Нванери 90+1' Запасные 1 вр Амин Рамазанов 94 вр Реван Мирземмедов 5 зщ Рахман Дашдамиров 17 зщ Теллур Мютеллимов 33 зщ Жуниор Алмейда 9 пз Хаял Алиев 88 пз Родригу Фернандеш 34 нп Ксандер Северина 30 вр Патрик Древес 33 вр Александер Никлас Майер-Шаде 39 зщ Филиппо Мане 49 зщ Лука Реджани 40 пз Самуэле Инасио 44 пз Энцо Дуарте 41 нп Матис Альберт Главные тренеры Валдас Дамбраускас Нико Ковач Голы Серу Гирасси Феликс Нмеча 0:1 10' Эйден Маккарти Тимотеуш Пухач 1:1 39' Серу Гирасси Йоей Верман 1:2 53' Наказания Стив Сольве 22' Иван Лепиница 49' Эйден Маккарти 57' Аким Зедадка 89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сабах - Боруссия Д, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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