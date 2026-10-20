Сабах - Боруссия Д 20 октября обзор матча
Дата публикации: 20-10-2026
Сабах
1 : 2
Боруссия Д
События матча Сабах ФК - Боруссия Дортмунд
10'
⚽
Серу Гирасси (0 - 1)
22'
Стив Солве
39'
⚽
Аден Маккарти (1 - 1)
49'
Иван Лепиница
53'
⚽
Серу Гирасси (1 - 2)
57'
Аден Маккарти
65'
⇄
Алексей Исаев / Ду Кейрос
65'
⇄
Патрик Орфе М’Бина / Кахим Пэррис
71'
⇄
Марсель Забитцер / Карни Чукуэмека
71'
⇄
Джоб Беллингем / Феликс Нмеча
72'
⇄
Жоан Гаду / Рами Бенсебаини
77'
⇄
Максимилиан Байер / Даниэль Свенссон
81'
⇄
Абдуллах Хайбулаев / Умарали Рахмоналиев
81'
⇄
Кристиан Нвачукву / Джой Лэнс Микельс
89'
Аким Зедадка
90'
⇄
Итан Нванери / Фабиу Силва
Составы команд
Сабах
Баку, Азербайджан
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
|92
|вр
|Стас Покатилов
|80
|зщ
|Аким Зедадка
|3
|зщ
|Стив Сольве
|4
|зщ
|Эйден Маккарти
|27
|зщ
|Тимотеуш Пухач
|7
|пз
|Умарали Рахмоналиев
81'
|13
|пз
|Иван Лепиница
|37
|пз
|Ду Кейрос
65'
|11
|нп
|Кахим Пэррис
65'
|21
|нп
|Велько Шимич
|20
|нп
|Джой-Лэнс Миккельс
81'
|10
|пз
|Алексей Исаев
65'
|99
|нп
|Орфе Мбина
65'
|6
|пз
|Абдулла Хайбулаев
81'
|8
|нп
|Кристиан Нвачукву
81'
|1
|вр
|Грегор Кобель
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
71'
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
77'
|25
|пз
|Йоей Верман
|26
|пз
|Юлиан Рюэрсон
|8
|пз
|Феликс Нмеча
71'
|17
|пз
|Карни Чуквуэмека
71'
|9
|нп
|Серу Гирасси
|21
|нп
|Фабиу Силва
90+1'
|22
|зщ
|Жоан Гаду
71'
|7
|пз
|Джоб Беллингем
71'
|20
|пз
|Марсель Забитцер
71'
|14
|пз
|Максимилиан Байер
77'
|18
|пз
|Итан Нванери
90+1'
Запасные
|1
|вр
|Амин Рамазанов
|94
|вр
|Реван Мирземмедов
|5
|зщ
|Рахман Дашдамиров
|17
|зщ
|Теллур Мютеллимов
|33
|зщ
|Жуниор Алмейда
|9
|пз
|Хаял Алиев
|88
|пз
|Родригу Фернандеш
|34
|нп
|Ксандер Северина
|30
|вр
|Патрик Древес
|33
|вр
|Александер Никлас Майер-Шаде
|39
|зщ
|Филиппо Мане
|49
|зщ
|Лука Реджани
|40
|пз
|Самуэле Инасио
|44
|пз
|Энцо Дуарте
|41
|нп
|Матис Альберт
Главные тренеры
|Валдас Дамбраускас
|Нико Ковач
Голы
Серу Гирасси
Феликс Нмеча
0:1
10'
Эйден Маккарти
Тимотеуш Пухач
1:1
39'
Серу Гирасси
Йоей Верман
1:2
53'
Наказания
Стив Сольве
22'
Иван Лепиница
49'
Эйден Маккарти
57'
Аким Зедадка
89'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сабах - Боруссия Д, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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