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«Бетис» не смог оспорить удаление Берналя после конфликта с Ямалем

Дата публикации: 22-10-2026 13:22

«Бетис» не смог оспорить удаление Берналя после конфликта с Ямалем 

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) дисквалифицировал полузащитника «Бетиса» Факундо Берналя на четыре матча. Причиной наказания стал инцидент с участием вингера «Барселоны» Ламина Ямаля в матче 9-го тура чемпионата Испании, завершившемся победой каталонцев со счётом 5:2.

Эпизод произошёл на 54-й минуте встречи. Во время потасовки 23-летний уругваец схватил Ямаля за шею и несколько раз ударил его головой. Главный арбитр матча Рикардо де Бургос Бенгоэчеа удалил полузащитника «Бетиса», а футболисту «Барселоны» показал жёлтую карточку.

В своём рапорте судья охарактеризовал действия Берналя как «два последовательных удара головой в лицо».

«Бетис» попытался оспорить удаление своего игрока. Клуб ссылался на фактическую ошибку в протоколе арбитра и провокационные действия со стороны Ямаля. Однако дисциплинарный комитет отклонил доводы севильской команды и оставил наказание в силе.

В результате Берналь пропустит три матча чемпионата Испании: против «Сельты» 25 октября, «Малаги» 31 октября и «Эльче» 8 ноября. Кроме того, полузащитник не сможет принять участие во встрече Кубка Испании с «Навалькарнеро», которая запланирована на 29 октября.

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