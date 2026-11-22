Дата публикации: 22-11-2026 22:54

Если кто-то скучал по старому доброму «Ювентусу», который уничтожает соперников на классе, то этот вечер на «Альянце» был для вас. «Старая синьора» вышла на матч 12-го тура против «Венеции» и включила режим бензопилы во втором тайме. Итог — 4:0, но счет не отражает того, насколько беспомощно выглядели гости после перерыва. Арбитр Альберто Арена зафиксировал полный разгром.

Второй тайм — 18 минут ада для гостей

Первый тайм был обычной разведкой: «Венеция» даже пару раз огрызалась. Но как только команды вышли из раздевалки, «Юве» нажал на газ и не отпускал педаль до финального свистка. Голы посыпались как из рога изобилия:

- 53': Ник Вольтемаде наконец-то заталкивает мяч в сетку. 1:0, и кажется, лед тронулся.

- 59': Тён Копмейнерс решил, что бегать не обязательно. Удар метров с 25 — мяч влетает в девятку. 2:0.

- 65': А это уже издевательство. Защитник Хуан Кабаль оказывается на позиции центрфорварда и расстреливает ворота. 3:0.

- 71': Коло Муани зарабатывает пенальти и сам же его реализует. 4:0. Можно заканчивать.

Турнирная боль: кто всплывает, а кто тонет

Эта победа — как глоток свежего воздуха для туринцев. 21 очко и 6-е место. Они наконец-то запрыгнули в зону еврокубков и, кажется, начинают понимать, чего от них хочет тренер.

А вот «Венеция»... 6 очков и 19-е место. Это звучит как приговор. Команда выглядит абсолютно разобранной, и этот выезд в Турин показал, что пропасть между ними и спасительной 17-й строчкой становится всё глубже.

Взгляд вперед

Для «Юве» теперь главное — не поймать «звездняк» и перенести эту злость на следующих соперников. Для «Венеции» же начинается самая настоящая мясорубка за выживание. Возвращаться домой после 0:4 всегда тяжело, и если они не возьмут очки в ближайших турах, Серия Б помашет им ручкой уже к Рождеству.