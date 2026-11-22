Дата публикации: 22-11-2026 22:46

Январское трансферное окно для «ПСЖ» обещает быть горячим, но не из-за погони за звёздами, а из-за необходимости затыкать дыры. Как сообщает TEAMtalk, парижане вынуждены срочно искать усиление в атаку. Причина — серьёзный лазарет, в котором оказались ключевые форварды Дезире Дуэ (травма в матче с «Ниццей») и Хвича Кварацхелия.

Кто такой Эли Крупи: прицел на «Борнмут»

Главной мишенью «ПСЖ» в январе может стать 20-летний нападающий «Борнмута» Эли Крупи. По данным источника, выход парижан на рынок за чистым нападающим становится практически неизбежным. Хотя в составе остаются Усман Дембеле, а также летние новички Мика Годтс и Ферран Торрес, Луис Энрике понимает, что для борьбы на всех фронтах (Лига 1, Кубок, Лига чемпионов) такой глубины явно недостаточно.

Английская очередь: «Арсенал» и «Тоттенхэм» тоже в деле

Проблема «ПСЖ» заключается в том, что они не единственные, кто следит за талантом из «Борнмута». Крупи попал на радары топ-клубов АПЛ, и парижанам придётся выдержать серьёзную конкуренцию. В очереди за 20-летним талантом уже стоят лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм». Для «канониров» и «шпор» это также вопрос необходимости усилить переднюю линию.

Ценник «вишен»: € 95 миллионов за перспективу

«Борнмут» прекрасно понимает, каким активом обладает, и готов диктовать условия. Чтобы выкупить контракт Крупи зимой, «ПСЖ» или любому другому претенденту придётся выложить колоссальные 95 миллионов евро. Это огромная сумма за игрока, который пока не имеет опыта игры в топ-чемпионатах, но «вишен» (прозвище «Борнмута») это не смущает — они знают, что за молодого таланта с английским паспортом (или правом на него) всегда платят переплату.

Ситуация в «ПСЖ»: глубина под угрозой

Для Луиса Энрике эта ситуация — проверка на прочность. Травмы Дуэ и Кварацхелии выбили из строя двух самых креативных игроков группы атаки. Если руководство не захочет платить 95 миллионов за Крупи, тренеру придётся перестраивать игру, делая ставку на Дембеле в роли ложной девятки, что может снизить общую эффективность нападения команды, претендующей на всё.