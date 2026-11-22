Дата публикации: 22-11-2026 22:49

Несмотря на растущее недовольство фанатов, в «Челси» не планируют отправлять Хаби Алонсо в отставку. Как сообщает издание Daily Mail, руководство лондонского клуба намерено проявить терпение и дать испанскому специалисту время на реализацию своего видения, игнорируя призывы части болельщиков «сжечь всё дотла» после серии провальных матчей.

Статистика боли: 1 победа в 4 матчах

Поводов для паники у «синих» действительно хватает. Последние туры АПЛ превратились для команды Алонсо в настоящий кошмар:

- «Сандерленд» (0:1): Сухое поражение от новичка лиги.

- «Тоттенхэм» (0:2): Унизительное поражение в дерби без единого шанса в атаке.

- «Лидс» (1:4): Полный разгром, где оборона «Челси» выглядела абсолютно беспомощной.

Единственным светлым пятном на этом отрезке стала победа над «Манчестер Юнайтед» (2:0), но она лишь подчеркнула нестабильность команды — «Челси» может обыграть гранд, но проиграть аутсайдеру.

Восьмое место: где сейчас «Челси»

После 11 туров в активе лондонцев всего 16 очков. Команда Хаби Алонсо занимает восьмую строчку в таблице. Это явно не тот результат, на который рассчитывало руководство, потратившее сотни миллионов на трансферы. Болельщики требуют титулов, но пока «синие» даже не попадают в зону еврокубков, рискуя остаться без международных матчей на следующий сезон.

Философия против результата

Главная проблема Алонсо — конфликт между его «философией» и реальностью АПЛ. Болельщики видят, что команда не бежит, не борется и пропускает глупые голы. Однако, по данным источников, руководство всё ещё верит в проект испанца. Им нравится, как команда держит мяч (в удачные дни), и они понимают, что Хаби пытается перестроить структуру игры, оставленную предшественниками. Вопрос лишь в том, сколько сухих поражений от «Сандерленда» выдержит терпение владельцев.

Что дальше: выезд к «лесникам»

В следующем туре «Челси» предстоит визит к «Ноттингем Форест». Для Алонсо это матч критической важности. «Ноттингем» — команда неуступчивая, играющая дома агрессивно. Если «синие» покажут такой же футбол, как против «Лидса» или «Сандерленда», давление на тренера станет невыносимым, и даже Daily Mail придётся писать о других кандидатах на пост.