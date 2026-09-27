Англия - Испания (26.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В субботу, 26 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Англия и Испания. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Давиде Маса. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в городе Лондон.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Англия (схема 4-2-3-1): Джеймс Траффорд, Джарелл Куанса, Эзри Конса, Марк Гехи, Нико О'Райли, Эллиот Андерсон, Майлз Льюис-Скелли, Букайо Сака, Джуд Беллингем, Энтони Гордон, Гарри Кейн.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Испания на сегодняшнюю встречу: Унаи Симон, Марк Пубиль, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Нико Уильямс, Ферран Торрес.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 2-й минуте матча команда Испания открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Ламин Ямаль. Счет стал 0:1.

На 36-й минуте поединка команда Англия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Энтони Гордон. Счет стал 1:1.

На 40-й минуте поединка команда Англия сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Гарри Кейн. Счет стал 2:1.

На 54-й минуте Гарри Кейн (Англия) не сумел реализовать пенальти.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 55-й минуте в составе Испания поле покинул Ферран Торрес, а вместо него вышел Микель Оярсабаль.

На 55-й минуте произошла еще одна замена: вместо Нико Уильямс на поле появился Алекс Баэна (Испания).

На 60-й минуте поединка команда Испания сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Алекс Баэна. Счет стал 2:2.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 67-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Нико О'Райли (Англия).

На 69-й минуте в карточку арбитра попал Марк Гехи (Англия).

На 70-й минуте в составе Испания поле покинул Фабиан Руис, а вместо него вышел Педри.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Майлз Льюис-Скелли на поле появился Джеймс Гарнер (Англия).

На 70-й минуте в составе Англия поле покинул Энтони Гордон, а вместо него вышел Морган Роджерс.

На 74-й минуте поединка команда Испания сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Микель Оярсабаль. Счет стал 2:3.

На 81-й минуте предупреждение получил Джуд Беллингем (Англия).

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дани Ольмо на поле появился Микель Мерино (Испания).

На 83-й минуте в составе Англия поле покинул Букайо Сака, а вместо него вышел Морган Гиббс-Уайт.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гарри Кейн на поле появился Доминик Калверт-Льюин (Англия).

На 89-й минуте в составе Англия поле покинул Марк Гехи, а вместо него вышел Джаррад Брантуэйт.

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Англия и Испания завершился с итоговым счетом 2:3 в пользу команды Испания.

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