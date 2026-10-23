Динамо Киев - Кудровка (23.10.2026) | Чемпионат Украины 2026/27

В пятницу, 23 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Динамо (Киев) и Кудровка. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 13:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Михаило Михаилович Райда. Игра прошла на стадионе «Валерий Лобановский» в городе Киев.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Динамо (Киев) (схема 4-4-1-1): Георгий Бущан, Алексей Сыч, Томаш Кендзёра, Тарас Михавко, Владислав Дубинчак, Андрей Ярмоленко, Владимир Бражко, Николай Михайленко, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Матвей Пономаренко.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Кудровка на сегодняшнюю встречу: Антон Яшков, Богдан Векляк, Мирослав Сердюк, Николай Огарков, Максим Мельничук, Евгений Смирный, Артур Думанюк, Кая Макоссо, Александр Беляев, Рэймонд Овусу, Иван Петряк.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 28-й минуте матча команда Динамо (Киев) открыла счет в игре. Мяч в свои ворота срезал Богдан Векляк. Счет стал 1:0.

На 45-й минуте в составе Кудровка последовала ранняя замена: Иван Петряк уступил место Родион Плакса.

На 47-й минуте поединка команда Динамо (Киев) сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Николай Михайленко. Счет стал 2:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 59-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Тарас Михавко (Динамо (Киев)).

На 60-й минуте в карточку арбитра попал Артур Думанюк (Кудровка).

На 64-й минуте предупреждение получил Александр Беляев (Кудровка).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Артур Думанюк на поле появился Константин Бычек (Кудровка).

На 65-й минуте в составе Динамо (Киев) поле покинул Назар Волошин, а вместо него вышел Элайджа Олувашола Огундана.

На 67-й минуте поединка команда Кудровка сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Кая Макоссо. Счет стал 2:1.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николай Шапаренко на поле появился Александр Пихалёнок (Динамо (Киев)).

На 73-й минуте в составе Динамо (Киев) поле покинул Матвей Пономаренко, а вместо него вышел Эдуардо Герреро.

На 79-й минуте поединка команда Динамо (Киев) сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Александр Пихалёнок. Счет стал 3:1.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андрей Ярмоленко на поле появился Владислав Кабаев (Динамо (Киев)).

На 87-й минуте в карточку арбитра попал Родион Плакса (Кудровка).

На 88-й минуте в составе Кудровка поле покинул Рэймонд Овусу, а вместо него вышел Рейнальдиньо Верли.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кая Макоссо на поле появился Николай Вечурко (Кудровка).

На 90-й минуте в составе Динамо (Киев) поле покинул Алексей Сыч, а вместо него вышел Александр Тымчик.

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Динамо (Киев) и Кудровка завершился с итоговым счетом 3:1 в пользу команды Динамо (Киев).

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!