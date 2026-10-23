Селтик - Сельта 22 октября обзор матча
Дата публикации: 23-10-2026
Селтик
1 : 2
Сельта
События матча Селтик - Сельта
-5'
Martin O'Neill
23'
Камило Дуран
47'
⚽
Мика Баур (1 - 0)
58'
⇄
Джеймс Форрест / Каллум Осман
63'
⇄
Илайш Мориба / Уго Бурсио
63'
⇄
Виллиот Сведберг / Яго Аспас
68'
⚽
Хави Родригес (1 - 1)
71'
⚽
Хави Родригес (1 - 2)
73'
⇄
Каспер Хёг / Айсем Хассан
77'
⇄
Пабло Дуран / Ферран Жутгла
79'
⇄
Оливер Сёренсен / Мика Баур
80'
⇄
Себастьян Тунекти / Камило Дуран
85'
Лиам Скейлз
85'
⇄
Хави Галан / Уго Альварес
85'
⇄
Андрес Антаньон / Хавьер Руэда
89'
Оливер Сёренсен
90'
Колби Донован
Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
Сельта
Виго, Испания
|26
|вр
|Сэм Джонстон
|51
|зщ
|Колби Донован
|47
|зщ
|Дейн Маррей
|5
|зщ
|Лиам Скэйлз
|63
|зщ
|Киран Тирни
|42
|пз
|Каллум Макгрегор
|22
|пз
|Мика Баур
79'
|8
|пз
|Беньямин Нюгрен
|23
|нп
|Хессем Хассан
73'
|19
|нп
|Каллум Османд
58'
|11
|нп
|Камило Дуран
79'
|49
|пз
|Джеймс Форрест
58'
|9
|нп
|Каспер Хёг
73'
|18
|пз
|Оливер Сёренсен
79'
|17
|пз
|Себастьян Тунекти
79'
|13
|вр
|Йонуц Раду
|20
|зщ
|Хави Родригес
|21
|зщ
|Себастьян Касерес
|3
|зщ
|Маркос Алонсо
|17
|пз
|Хави Руэда
85'
|14
|пз
|Алейс Фебас
|5
|пз
|Серхио Каррейра
|30
|пз
|Уго Бурсио
63'
|10
|нп
|Яго Аспас
63'
|9
|нп
|Ферран Жутгла
77'
|23
|нп
|Уго Альварес
85'
|6
|пз
|Илаш Мориба
63'
|19
|нп
|Уиллот Сведберг
63'
|11
|нп
|Пабло Дуран
77'
|22
|зщ
|Хави Галан
85'
|28
|пз
|Андрес Антаньон
85'
Запасные
|1
|вр
|Вильями Синисало
|3
|зщ
|Джордан Лотомба
|56
|зщ
|Энтони Ралстон
|14
|пз
|Люк Маккоуэн
|21
|пз
|Алекс Окслейд-Чемберлен
|33
|пз
|Шон Макардл
|62
|Liam Kennedy
|61
|Joseph Haney
|1
|вр
|Алтай Байындыр
|4
|зщ
|Абдулайе Фай
|18
|зщ
|Йоэль Лаго
|16
|пз
|Уго Гонсалес
|31
|пз
|Анхель Аркос
|35
|пз
|Germain Milla
|24
|нп
|Коухаиб Дриош
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
Голы
Мика Баур
1:0
47'
Хави Родригес
Уго Альварес
1:1
68'
Хави Руэда
1:2
71'
Наказания
Камило Дуран
23'
Лиам Скэйлз
85'
Оливер Сёренсен
89'
Колби Донован
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Селтик - Сельта, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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