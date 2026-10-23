Селтик - Сельта 22 октября обзор матча Дата публикации: 23-10-2026 Селтик 1 : 2 Сельта События матча Селтик - Сельта -5' Martin O'Neill 23' Камило Дуран 47' ⚽ Мика Баур (1 - 0) 58' ⇄ Джеймс Форрест / Каллум Осман 63' ⇄ Илайш Мориба / Уго Бурсио 63' ⇄ Виллиот Сведберг / Яго Аспас 68' ⚽ Хави Родригес (1 - 1) 71' ⚽ Хави Родригес (1 - 2) 73' ⇄ Каспер Хёг / Айсем Хассан 77' ⇄ Пабло Дуран / Ферран Жутгла 79' ⇄ Оливер Сёренсен / Мика Баур 80' ⇄ Себастьян Тунекти / Камило Дуран 85' Лиам Скейлз 85' ⇄ Хави Галан / Уго Альварес 85' ⇄ Андрес Антаньон / Хавьер Руэда 89' Оливер Сёренсен 90' Колби Донован Составы команд Селтик Глазго, Шотландия Сельта Виго, Испания 26 вр Сэм Джонстон 51 зщ Колби Донован 47 зщ Дейн Маррей 5 зщ Лиам Скэйлз 63 зщ Киран Тирни 42 пз Каллум Макгрегор 22 пз Мика Баур 79' 8 пз Беньямин Нюгрен 23 нп Хессем Хассан 73' 19 нп Каллум Османд 58' 11 нп Камило Дуран 79' 49 пз Джеймс Форрест 58' 9 нп Каспер Хёг 73' 18 пз Оливер Сёренсен 79' 17 пз Себастьян Тунекти 79' 13 вр Йонуц Раду 20 зщ Хави Родригес 21 зщ Себастьян Касерес 3 зщ Маркос Алонсо 17 пз Хави Руэда 85' 14 пз Алейс Фебас 5 пз Серхио Каррейра 30 пз Уго Бурсио 63' 10 нп Яго Аспас 63' 9 нп Ферран Жутгла 77' 23 нп Уго Альварес 85' 6 пз Илаш Мориба 63' 19 нп Уиллот Сведберг 63' 11 нп Пабло Дуран 77' 22 зщ Хави Галан 85' 28 пз Андрес Антаньон 85' Запасные 1 вр Вильями Синисало 3 зщ Джордан Лотомба 56 зщ Энтони Ралстон 14 пз Люк Маккоуэн 21 пз Алекс Окслейд-Чемберлен 33 пз Шон Макардл 62 Liam Kennedy 61 Joseph Haney 1 вр Алтай Байындыр 4 зщ Абдулайе Фай 18 зщ Йоэль Лаго 16 пз Уго Гонсалес 31 пз Анхель Аркос 35 пз Germain Milla 24 нп Коухаиб Дриош Главные тренеры Клаудио Хиральдес Голы Мика Баур 1:0 47' Хави Родригес Уго Альварес 1:1 68' Хави Руэда 1:2 71' Наказания Камило Дуран 23' Лиам Скэйлз 85' Оливер Сёренсен 89' Колби Донован 90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Селтик - Сельта, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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