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Селтик - Сельта 22 октября обзор матча

Дата публикации: 23-10-2026
Селтик
Селтик
1 : 2
Сельта
Сельта
События матча Селтик - Сельта
-5'
Martin O'Neill
23'
Камило Дуран
47'
Мика Баур (1 - 0)
58'
Джеймс Форрест / Каллум Осман
63'
Илайш Мориба / Уго Бурсио
63'
Виллиот Сведберг / Яго Аспас
68'
Хави Родригес (1 - 1)
71'
Хави Родригес (1 - 2)
73'
Каспер Хёг / Айсем Хассан
77'
Пабло Дуран / Ферран Жутгла
79'
Оливер Сёренсен / Мика Баур
80'
Себастьян Тунекти / Камило Дуран
85'
Лиам Скейлз
85'
Хави Галан / Уго Альварес
85'
Андрес Антаньон / Хавьер Руэда
89'
Оливер Сёренсен
90'
Колби Донован
Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
Сельта
Виго, Испания
26АнглияврСэм Джонстон
51ШотландиязщКолби Донован
47ШотландиязщДейн Маррей
5ИрландиязщЛиам Скэйлз
63ШотландиязщКиран Тирни
42ШотландияпзКаллум Макгрегор
22ГерманияпзМика Баур
79'
8ШвецияпзБеньямин Нюгрен
23ЕгипетнпХессем Хассан
73'
19УэльснпКаллум Османд
58'
11КолумбиянпКамило Дуран
79'
49ШотландияпзДжеймс Форрест
58'
9ДаниянпКаспер Хёг
73'
18ДанияпзОливер Сёренсен
79'
17ТуниспзСебастьян Тунекти
79'
13РумынияврЙонуц Раду
20ИспаниязщХави Родригес
21УругвайзщСебастьян Касерес
3ИспаниязщМаркос Алонсо
17ИспанияпзХави Руэда
85'
14ИспанияпзАлейс Фебас
5ИспанияпзСерхио Каррейра
30ИспанияпзУго Бурсио
63'
10ИспаниянпЯго Аспас
63'
9ИспаниянпФерран Жутгла
77'
23ИспаниянпУго Альварес
85'
6ГвинеяпзИлаш Мориба
63'
19ШвециянпУиллот Сведберг
63'
11ИспаниянпПабло Дуран
77'
22ИспаниязщХави Галан
85'
28ИспанияпзАндрес Антаньон
85'
Запасные
1ФинляндияврВильями Синисало
3ШвейцариязщДжордан Лотомба
56ШотландиязщЭнтони Ралстон
14ШотландияпзЛюк Маккоуэн
21АнглияпзАлекс Окслейд-Чемберлен
33ШотландияпзШон Макардл
62ШотландияLiam Kennedy
61Joseph Haney
1ТурцияврАлтай Байындыр
4СенегалзщАбдулайе Фай
18ИспаниязщЙоэль Лаго
16ИспанияпзУго Гонсалес
31ИспанияпзАнхель Аркос
35КамерунпзGermain Milla
24НидерландынпКоухаиб Дриош
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
Голы
Мика Баур
1:0
47'
Хави Родригес
Уго Альварес
1:1
68'
Хави Руэда
1:2
71'
Наказания
Камило Дуран
23'
Лиам Скэйлз
85'
Оливер Сёренсен
89'
Колби Донован
90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Селтик - Сельта, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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