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Ипсвич Таун - Ноттингем Форест 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
23 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Ипсвич Таун
Ноттингем Форест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
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Таблица
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Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Ноттингем Форест
Ноттингем
28 Англия вр Кристиан Уолтон
6 Марокко зщ Исса Диоп
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
24 Англия зщ Джейкоб Гривз
3 Англия зщ Лейф Дэвис
42 Кот-д&#039;Ивуар пз Абдул Уаттара
12 Португалия пз Флорентину
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
10 Парагвай пз Хулио Энсисо
19 Бразилия нп Эмерсонн
7 Гана нп Абдул Фатаву
26 Бельгия вр Матц Селс
2 Кот-д&#039;Ивуар зщ Усман Дьоманде
5 Бразилия зщ Мурилло
23 Бразилия зщ Жаир Кунья
24 Англия пз Джеймс Макэйти
21 Австрия пз Ксавер Шлагер
3 Уэльс пз Неко Уильямс
27 Колумбия пз Даниэль Муньос
14 Швейцария пз Дан Ндой
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
19 Англия нп Лиам Делап
Главные тренеры
Англия Гари О'Нил
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Ипсвич Таун2 : 4Ноттингем Форест
03.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Ноттингем Форест1 : 1 5 : 4Ипсвич Таун
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест1 : 0Ипсвич Таун
16.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Ипсвич Таун1 : 1Ноттингем Форест
01.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Ноттингем Форест2 : 0Ипсвич Таун
14.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Ноттингем Форест2 : 1Ипсвич Таун
02.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Ипсвич Таун4 : 2Ноттингем Форест
07.05.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Ноттингем Форест3 : 0Ипсвич Таун
19.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Ипсвич Таун0 : 2Ноттингем Форест
05.03.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Ипсвич Таун1 : 0Ноттингем Форест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити721
2
Лига чемпионов
Арсенал718
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион716
4
Лига чемпионов
Челси713
5
Лига Европы
Ливерпуль712
6
Лига Европы
Брентфорд710
7
Лига конференций
Лидс Юнайтед710
8 Эвертон710
9 Халл Сити79
10 Ипсвич Таун79
11 Ньюкасл Юнайтед78
12 Астон Вилла78
13 Манчестер Юнайтед77
14 Кристал Пэлас77
15 Борнмут76
16 Тоттенхэм Хотспур76
17 Ковентри Сити76
18
Зона вылета
Фулхэм75
19
Зона вылета
Ноттингем Форест75
20
Зона вылета
Сандерленд74
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ипсвич Таун
0%
Ничья
0%
Ноттингем
0%

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