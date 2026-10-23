Ипсвич Таун - Ноттингем Форест 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
23 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Ноттингем Форест
Ноттингем
|28
|вр
|Кристиан Уолтон
|6
|зщ
|Исса Диоп
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|24
|зщ
|Джейкоб Гривз
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|42
|пз
|Абдул Уаттара
|12
|пз
|Флорентину
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|10
|пз
|Хулио Энсисо
|19
|нп
|Эмерсонн
|7
|нп
|Абдул Фатаву
|26
|вр
|Матц Селс
|2
|зщ
|Усман Дьоманде
|5
|зщ
|Мурилло
|23
|зщ
|Жаир Кунья
|24
|пз
|Джеймс Макэйти
|21
|пз
|Ксавер Шлагер
|3
|пз
|Неко Уильямс
|27
|пз
|Даниэль Муньос
|14
|пз
|Дан Ндой
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|19
|нп
|Лиам Делап
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 4
|03.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|16.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|1 : 1
|01.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 0
|14.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|2 : 1
|02.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|4 : 2
|07.05.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 0
|19.11.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 2
|05.03.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|18
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|7
|12
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|7
|10
| 7
Лига конференций
|Лидс Юнайтед
|7
|10
|8
|Эвертон
|7
|10
|9
|Халл Сити
|7
|9
|10
|Ипсвич Таун
|7
|9
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|8
|12
|Астон Вилла
|7
|8
|13
|Манчестер Юнайтед
|7
|7
|14
|Кристал Пэлас
|7
|7
|15
|Борнмут
|7
|6
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|6
|17
|Ковентри Сити
|7
|6
| 18
Зона вылета
|Фулхэм
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|7
|5
| 20
Зона вылета
|Сандерленд
|7
|4
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