Ипсвич Таун - Ноттингем Форест 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311 23 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 8-й тур Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Ипсвич Таун Ипсвич Ноттингем Форест Ноттингем 28 вр Кристиан Уолтон 6 зщ Исса Диоп 26 зщ Дара О'Ши 24 зщ Джейкоб Гривз 3 зщ Лейф Дэвис 42 пз Абдул Уаттара 12 пз Флорентину 25 пз Эксекиэль Паласиос 10 пз Хулио Энсисо 19 нп Эмерсонн 7 нп Абдул Фатаву 26 вр Матц Селс 2 зщ Усман Дьоманде 5 зщ Мурилло 23 зщ Жаир Кунья 24 пз Джеймс Макэйти 21 пз Ксавер Шлагер 3 пз Неко Уильямс 27 пз Даниэль Муньос 14 пз Дан Ндой 10 пз Морган Гиббс-Уайт 19 нп Лиам Делап Главные тренеры Гари О'Нил Оливер Гласнер История личных встреч 15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 2 : 4 03.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 1 5 : 4 30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 0 16.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 1 : 1 01.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур 2 : 0 14.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 2 : 1 02.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур 4 : 2 07.05.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 3 : 0 19.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 0 : 2 05.03.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Манчестер Сити 7 21 2 Лига чемпионов Арсенал 7 18 3 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 7 16 4 Лига чемпионов Челси 7 13 5 Лига Европы Ливерпуль 7 12 6 Лига Европы Брентфорд 7 10 7 Лига конференций Лидс Юнайтед 7 10 8 Эвертон 7 10 9 Халл Сити 7 9 10 Ипсвич Таун 7 9 11 Ньюкасл Юнайтед 7 8 12 Астон Вилла 7 8 13 Манчестер Юнайтед 7 7 14 Кристал Пэлас 7 7 15 Борнмут 7 6 16 Тоттенхэм Хотспур 7 6 17 Ковентри Сити 7 6 18 Зона вылета Фулхэм 7 5 19 Зона вылета Ноттингем Форест 7 5 20 Зона вылета Сандерленд 7 4