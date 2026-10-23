Борнмут - Милан (22.10.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 22 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Борнмут и Милан. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Василис Фотяс. Игра прошла на стадионе «Виталити Стэдиум» в городе Борнмут.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Борнмут (схема 4-4-2): Микеле Ди Грегорио, Джеймс Хилл, Бафоде Диаките, Антониу Силва, Адриен Трюффер, Бен Доук, Райан Кристи, Тайлер Адамс, Маркус Тавернье, Джастин Клюйверт, Эванилсон.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Милан на сегодняшнюю встречу: Майк Меньян, Фикайо Томори, Кони Де Винтер, Страхиня Павлович, Диего Морейра, Юнус Муса, Ардон Яшари, Первис Эступиньян, Омари Хатчинсон, Рубен Лофтус-Чик, Альфаджо Сиссе.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 8-й минуте матча команда Борнмут открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Джастин Клюйверт с пенальти. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 16-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Бафоде Диаките (Борнмут).

На 27-й минуте Майк Меньян (Милан) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 29-й минуте предупреждение получил Тайлер Адамс (Борнмут).

На 32-й минуте в составе Милан последовала ранняя замена: Омари Хатчинсон уступил место Лоренцо Торриани.

На 32-й минуте поединка команда Борнмут сумела удвоить преимущество. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Маркус Тавернье. Счет стал 2:0.

На 35-й минуте в карточку арбитра попал Первис Эступиньян (Милан).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Первис Эступиньян на поле появился Давиде Бартезаги (Милан).

На 46-й минуте в составе Милан поле покинул Рубен Лофтус-Чик, а вместо него вышел Адриен Рабьо.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тайлер Адамс на поле появился Льюис Кук (Борнмут).

На 62-й минуте в составе Борнмут поле покинул Маркус Тавернье, а вместо него вышел Раян.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джастин Клюйверт на поле появился Алекс Тот (Борнмут).

На 63-й минуте предупреждение получил Фикайо Томори (Милан).

На 66-й минуте в составе Борнмут поле покинул Эванилсон, а вместо него вышел Альваро Родригес.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Фикайо Томори на поле появился Санхун Диавара (Милан).

На 76-й минуте в составе Милан поле покинул Диего Морейра, а вместо него вышел Кристиан Комотто.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алекс Тот на поле появился Амин Адли (Борнмут).

На 81-й минуте в карточку арбитра попал Кони Де Винтер (Милан).

На 84-й минуте поединка команда Борнмут сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Амин Адли. Счет стал 3:0.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Борнмут и Милан завершился с итоговым счетом 3:0 в пользу команды Борнмут.

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