Бешикташ - Кристал Пэлас 22 октября обзор матча
Дата публикации: 23-10-2026
Бешикташ
2 : 2
Кристал Пэлас
События матча Бешикташ - Кристал Пэлас
15'
Уилфред Ндиди
39'
⇄
Салих Озджан / Фабио Миретти
45'
Йереми Пино
45'
⚽
Уилфред Ндиди (1 - 0)
51'
⚽
Йереми Пино (1 - 1)
55'
⚽
Жан-Филипп Матета (1 - 2)
61'
⇄
Исмаила Сарр / Дуайт Макнил
61'
⇄
Йёрген Странд Ларсен / Жан-Филипп Матета
64'
⇄
Джуниор Олаитан / Картал Кайра Йылмаз
64'
⇄
Амир Мурильо / Тайлан Булут
66'
Умит Акдаг
72'
⇄
Дарио Осорио / Йереми Пино
73'
⚽
Джуниор Олаитан (2 - 2)
75'
⇄
Душан Влахович / О Хён Гю
75'
⇄
Вацлав Черны / Илхан Факили
77'
Умит АкдагПрямое удаление
85'
⇄
Эдди Нкетия / Йёрген Странд Ларсен
Составы команд
Бешикташ
Стамбул, Турция
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
|1
|вр
|Александр Нюбель
|22
|зщ
|Тайлан Булут
64'
|35
|зщ
|Тьягу Джало
|50
|зщ
|Умит Акдаг
|11
|зщ
|Кассум Уаттара
|4
|пз
|Онинье Ндиди
|8
|пз
|Картал Йылмаз
64'
|21
|пз
|Фабио Миретти
39'
|29
|пз
|Ильхан Факили
75'
|9
|нп
|О Хён Кю
75'
|19
|нп
|Леандро Троссард
|6
|пз
|Салих Озджан
39'
|62
|зщ
|Амир Мурильо
64'
|15
|пз
|Джуниор Олаитан
64'
|18
|пз
|Вацлав Черны
75'
|28
|нп
|Душан Влахович
75'
|44
|вр
|Вальтер Бенитес
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Аксель Дисаси
|6
|зщ
|Джейди Канво
|25
|пз
|Анан Халаили
|20
|пз
|Адам Уортон
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|18
|нп
|Даити Камада
|11
|нп
|Дуайт Макнил
61'
|10
|нп
|Йереми Пино
72'
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
61'
|7
|пз
|Исмаила Сарр
61'
|22
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
61'85'
|24
|пз
|Дарио Осорио
72'
|9
|пз
|Эдди Нкетиа
85'
Запасные
|80
|вр
|Доган Алемдар
|12
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|33
|зщ
|Рыдван Йылмаз
|53
|зщ
|Эмир Хан Топчу
|58
|зщ
|Ясин Осджан
|17
|нп
|Эрнест Поку
|90
|нп
|Семих Кылычсой
|31
|вр
|Реми Мэттьюз
|21
|зщ
|Хонест Аханор
|33
|зщ
|Бен Чилуэлл
|37
|зщ
|Джордж Кинг
|54
|зщ
|Дин Бенамар
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|30
|пз
|Оскар Мингеса
|81
|Lucca Benetton
Главные тренеры
|Серген Ялчин
|Винченцо Итальяно
|Пьер Саж
Голы
Онинье Ндиди
Салих Озджан
1:0
45+2'
Йереми Пино
Анан Халаили
1:1
51'
Жан-Филипп Матета
1:2
55'
Джуниор Олаитан
2:2
73'
Наказания
Онинье Ндиди
15'
Йереми Пино
45+1'
Умит Акдаг
66'
Умит Акдаг
78'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бешикташ - Кристал Пэлас, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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