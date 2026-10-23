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Бешикташ - Кристал Пэлас 22 октября обзор матча

Дата публикации: 23-10-2026
Бешикташ
Бешикташ
2 : 2
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
События матча Бешикташ - Кристал Пэлас
15'
Уилфред Ндиди
39'
Салих Озджан / Фабио Миретти
45'
Йереми Пино
45'
Уилфред Ндиди (1 - 0)
51'
Йереми Пино (1 - 1)
55'
Жан-Филипп Матета (1 - 2)
61'
Исмаила Сарр / Дуайт Макнил
61'
Йёрген Странд Ларсен / Жан-Филипп Матета
64'
Джуниор Олаитан / Картал Кайра Йылмаз
64'
Амир Мурильо / Тайлан Булут
66'
Умит Акдаг
72'
Дарио Осорио / Йереми Пино
73'
Джуниор Олаитан (2 - 2)
75'
Душан Влахович / О Хён Гю
75'
Вацлав Черны / Илхан Факили
77'
Умит АкдагПрямое удаление
85'
Эдди Нкетия / Йёрген Странд Ларсен
Составы команд
Бешикташ
Стамбул, Турция
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
1ГерманияврАлександр Нюбель
22ТурциязщТайлан Булут
64'
35ПортугалиязщТьягу Джало
50РумыниязщУмит Акдаг
11ФранциязщКассум Уаттара
4НигерияпзОнинье Ндиди
8ТурцияпзКартал Йылмаз
64'
21ИталияпзФабио Миретти
39'
29ТурцияпзИльхан Факили
75'
9Южная КореянпО Хён Кю
75'
19БельгиянпЛеандро Троссард
6ТурцияпзСалих Озджан
39'
62ПанамазщАмир Мурильо
64'
15БенинпзДжуниор Олаитан
64'
18ЧехияпзВацлав Черны
75'
28СербиянпДушан Влахович
75'
44АргентинаврВальтер Бенитес
26СШАзщКрис Ричардс
5ФранциязщАксель Дисаси
6ФранциязщДжейди Канво
25ИзраильпзАнан Халаили
20АнглияпзАдам Уортон
3АнглияпзТайрик Митчелл
18ЯпониянпДаити Камада
11АнглиянпДуайт Макнил
61'
10ИспаниянпЙереми Пино
72'
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
61'
7СенегалпзИсмаила Сарр
61'
22НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
61'85'
24ЧилипзДарио Осорио
72'
9АнглияпзЭдди Нкетиа
85'
Запасные
80ТурцияврДоган Алемдар
12Кот-д&#039;ИвуарзщЭммануэль Агбаду
33ТурциязщРыдван Йылмаз
53ТурциязщЭмир Хан Топчу
58ТурциязщЯсин Осджан
17НидерландынпЭрнест Поку
90ТурциянпСемих Кылычсой
31АнглияврРеми Мэттьюз
21ИталиязщХонест Аханор
33АнглиязщБен Чилуэлл
37ИрландиязщДжордж Кинг
54АнглиязщДин Бенамар
19АнглияпзУилл Хьюз
30ИспанияпзОскар Мингеса
81АнглияLucca Benetton
Главные тренеры
ТурцияСерген Ялчин
ИталияВинченцо Итальяно
ФранцияПьер Саж
Голы
Онинье Ндиди
Салих Озджан
1:0
45+2'
Йереми Пино
Анан Халаили
1:1
51'
Жан-Филипп Матета
1:2
55'
Джуниор Олаитан
2:2
73'
Наказания
Онинье Ндиди
15'
Йереми Пино
45+1'
Умит Акдаг
66'
Умит Акдаг
78'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бешикташ - Кристал Пэлас, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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