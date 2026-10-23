Бешикташ - Кристал Пэлас 22 октября обзор матча Дата публикации: 23-10-2026 Бешикташ 2 : 2 Кристал Пэлас События матча Бешикташ - Кристал Пэлас 15' Уилфред Ндиди 39' ⇄ Салих Озджан / Фабио Миретти 45' Йереми Пино 45' ⚽ Уилфред Ндиди (1 - 0) 51' ⚽ Йереми Пино (1 - 1) 55' ⚽ Жан-Филипп Матета (1 - 2) 61' ⇄ Исмаила Сарр / Дуайт Макнил 61' ⇄ Йёрген Странд Ларсен / Жан-Филипп Матета 64' ⇄ Джуниор Олаитан / Картал Кайра Йылмаз 64' ⇄ Амир Мурильо / Тайлан Булут 66' Умит Акдаг 72' ⇄ Дарио Осорио / Йереми Пино 73' ⚽ Джуниор Олаитан (2 - 2) 75' ⇄ Душан Влахович / О Хён Гю 75' ⇄ Вацлав Черны / Илхан Факили 77' Умит Акдаг Прямое удаление 85' ⇄ Эдди Нкетия / Йёрген Странд Ларсен Составы команд Бешикташ Стамбул, Турция Кристал Пэлас Лондон, Англия 1 вр Александр Нюбель 22 зщ Тайлан Булут 64' 35 зщ Тьягу Джало 50 зщ Умит Акдаг 11 зщ Кассум Уаттара 4 пз Онинье Ндиди 8 пз Картал Йылмаз 64' 21 пз Фабио Миретти 39' 29 пз Ильхан Факили 75' 9 нп О Хён Кю 75' 19 нп Леандро Троссард 6 пз Салих Озджан 39' 62 зщ Амир Мурильо 64' 15 пз Джуниор Олаитан 64' 18 пз Вацлав Черны 75' 28 нп Душан Влахович 75' 44 вр Вальтер Бенитес 26 зщ Крис Ричардс 5 зщ Аксель Дисаси 6 зщ Джейди Канво 25 пз Анан Халаили 20 пз Адам Уортон 3 пз Тайрик Митчелл 18 нп Даити Камада 11 нп Дуайт Макнил 61' 10 нп Йереми Пино 72' 14 нп Жан-Филипп Матета 61' 7 пз Исмаила Сарр 61' 22 нп Йёрген Странн Ларсен 61'85' 24 пз Дарио Осорио 72' 9 пз Эдди Нкетиа 85' Запасные 80 вр Доган Алемдар 12 зщ Эммануэль Агбаду 33 зщ Рыдван Йылмаз 53 зщ Эмир Хан Топчу 58 зщ Ясин Осджан 17 нп Эрнест Поку 90 нп Семих Кылычсой 31 вр Реми Мэттьюз 21 зщ Хонест Аханор 33 зщ Бен Чилуэлл 37 зщ Джордж Кинг 54 зщ Дин Бенамар 19 пз Уилл Хьюз 30 пз Оскар Мингеса 81 Lucca Benetton Главные тренеры Серген Ялчин Винченцо Итальяно Пьер Саж Голы Онинье Ндиди Салих Озджан 1:0 45+2' Йереми Пино Анан Халаили 1:1 51' Жан-Филипп Матета 1:2 55' Джуниор Олаитан 2:2 73' Наказания Онинье Ндиди 15' Йереми Пино 45+1' Умит Акдаг 66' Умит Акдаг 78'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бешикташ - Кристал Пэлас, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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