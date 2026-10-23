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Омония - Бенфика 22 октября обзор матча

Дата публикации: 23-10-2026
Омония
Омония
1 : 4
Бенфика
Бенфика
События матча Омония - Бенфика
14'
Лоик Него (0 - 1)Автогол
42'
Андроникос Какуллис (1 - 1)
49'
Вангелис Павлидис (1 - 2)
50'
Люк Брауверс / Эвандро Коста
61'
Михлали Майамбела / Флорин Тэнасе
61'
Лоис Диони / Андроникос Какуллис
62'
Томаш Араужо
69'
Георгий Судаков / Клаудио Эчеверри
69'
Жуан Пальинья / Ману Силва
69'
Джанлука Престианни / Рафа Силва
76'
Фредрик Эурснес (1 - 3)
77'
Анисиу Кабрал / Вангелис Павлидис
81'
Ангелос Неофиту / Джейден Монтнор
81'
Андреас Христу / Панайотис Андреу
83'
Жуан Пальинья
83'
Доди Лукебакио / Андреас Шельдеруп
85'
Джанлука Престианни (1 - 4)
88'
Суффиан Эль-Каруани
90'
Джанлука Престианни
90'
Лоис Диони
Составы команд
Омония
Никосия, Кипр
Бенфика
Лиссабон, Португалия
40Кипрвр Фабиано
93ГаитизщЖан-Кевин Дюверн
37СловакиязщЛюбомир Шатка
29СловениязщЮре Балковец
14Босния и ГерцеговинапзМатео Марич
74КипрпзПанайотис Андреу
81'
77ВенгрияпзЛоик Него
17РумынияпзФлорин Тэнасе
61'
11БразилияпзФелипе Эвандро
50'
9КипрнпАндроникос Какулис
61'
7СуринамнпДжейден Монтнор
81'
20НидерландыпзLuuk Brouwers
50'
21ЮАРнпМихлали Маямбела
61'
99ФранциянпЛуа Дьони
61'
82КипрзщАндреас Христу
81'
85КипрнпАнгелос Неофиту
81'
1УкраинаврАнатолий Трубин
6ДаниязщАлександр Бах
44ПортугалиязщТомаш Араужу
3АвстралиязщАлессандро Чиркати
34МароккозщСуфьян Эль-Каруани
16ПортугалиязщМануэл Силва
68'
30АргентинапзКлаудио Эчеверри
68'
27ПортугалияпзРафаэл Силва
68'
21НорвегияпзАндреас Шельдеруп
83'
8НорвегиянпФредрик Эурснес
14ГрециянпВангелис Павлидис
76'
10УкраинапзГеоргий Судаков
68'
36ПортугалияпзЖоау Пальинья
68'
25АргентинанпДжанлука Престианни
68'
72Португалиянп Анизиу
76'
11БельгияпзДоди Лукебакио
83'
Запасные
1БельгияврТомас Камински
78КипрврПантелис Михаил
27ЧехиязщШтефан Шимич
90КипрзщХристос Константинидис
22ШвецияпзМуамер Танкович
92КипрChristoforou Panagiotis
24ПортугалияврСамуэл Суареш
2ФранциязщКлеман Лангле
26ШвециязщСамуэль Даль
62ПортугалиязщЖозе Нету
73ПортугалияпзМигель Фигейреду
88ПортугалияпзТьягу Фрейташ
77ПортугалиянпГонсалу Морейра
33БразилияGabriel Indio
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
Голы
Лоик Него
0:1
14'
Андроникос Какулис
Джейден Монтнор
1:1
42'
Вангелис Павлидис
Александр Бах
1:2
49'
Фредрик Эурснес
1:3
76'
Джанлука Престианни
Доди Лукебакио
1:4
85'
Наказания
Томаш Араужу
62'
Жоау Пальинья
83'
Суфьян Эль-Каруани
88'
Джанлука Престианни
90+1'
Луа Дьони
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Омония - Бенфика, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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