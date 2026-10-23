Омония - Бенфика 22 октября обзор матча
Дата публикации: 23-10-2026
Омония
1 : 4
Бенфика
События матча Омония - Бенфика
14'
⚽
Лоик Него (0 - 1)Автогол
42'
⚽
Андроникос Какуллис (1 - 1)
49'
⚽
Вангелис Павлидис (1 - 2)
50'
⇄
Люк Брауверс / Эвандро Коста
61'
⇄
Михлали Майамбела / Флорин Тэнасе
61'
⇄
Лоис Диони / Андроникос Какуллис
62'
Томаш Араужо
69'
⇄
Георгий Судаков / Клаудио Эчеверри
69'
⇄
Жуан Пальинья / Ману Силва
69'
⇄
Джанлука Престианни / Рафа Силва
76'
⚽
Фредрик Эурснес (1 - 3)
77'
⇄
Анисиу Кабрал / Вангелис Павлидис
81'
⇄
Ангелос Неофиту / Джейден Монтнор
81'
⇄
Андреас Христу / Панайотис Андреу
83'
Жуан Пальинья
83'
⇄
Доди Лукебакио / Андреас Шельдеруп
85'
⚽
Джанлука Престианни (1 - 4)
88'
Суффиан Эль-Каруани
90'
Джанлука Престианни
90'
Лоис Диони
Составы команд
Омония
Никосия, Кипр
Бенфика
Лиссабон, Португалия
|40
|вр
|Фабиано
|93
|зщ
|Жан-Кевин Дюверн
|37
|зщ
|Любомир Шатка
|29
|зщ
|Юре Балковец
|14
|пз
|Матео Марич
|74
|пз
|Панайотис Андреу
81'
|77
|пз
|Лоик Него
|17
|пз
|Флорин Тэнасе
61'
|11
|пз
|Фелипе Эвандро
50'
|9
|нп
|Андроникос Какулис
61'
|7
|нп
|Джейден Монтнор
81'
|20
|пз
|Luuk Brouwers
50'
|21
|нп
|Михлали Маямбела
61'
|99
|нп
|Луа Дьони
61'
|82
|зщ
|Андреас Христу
81'
|85
|нп
|Ангелос Неофиту
81'
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|3
|зщ
|Алессандро Чиркати
|34
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|16
|зщ
|Мануэл Силва
68'
|30
|пз
|Клаудио Эчеверри
68'
|27
|пз
|Рафаэл Силва
68'
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
83'
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
76'
|10
|пз
|Георгий Судаков
68'
|36
|пз
|Жоау Пальинья
68'
|25
|нп
|Джанлука Престианни
68'
|72
|нп
|Анизиу
76'
|11
|пз
|Доди Лукебакио
83'
Запасные
|1
|вр
|Томас Камински
|78
|вр
|Пантелис Михаил
|27
|зщ
|Штефан Шимич
|90
|зщ
|Христос Константинидис
|22
|пз
|Муамер Танкович
|92
|Christoforou Panagiotis
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|2
|зщ
|Клеман Лангле
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|62
|зщ
|Жозе Нету
|73
|пз
|Мигель Фигейреду
|88
|пз
|Тьягу Фрейташ
|77
|нп
|Гонсалу Морейра
|33
|Gabriel Indio
Главные тренеры
|Марку Силва
Голы
Лоик Него
0:1
14'
Андроникос Какулис
Джейден Монтнор
1:1
42'
Вангелис Павлидис
Александр Бах
1:2
49'
Фредрик Эурснес
1:3
76'
Джанлука Престианни
Доди Лукебакио
1:4
85'
Наказания
Томаш Араужу
62'
Жоау Пальинья
83'
Суфьян Эль-Каруани
88'
Джанлука Престианни
90+1'
Луа Дьони
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Омония - Бенфика, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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