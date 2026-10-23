Омония - Бенфика 22 октября обзор матча Дата публикации: 23-10-2026 Омония 1 : 4 Бенфика События матча Омония - Бенфика 14' ⚽ Лоик Него (0 - 1) Автогол 42' ⚽ Андроникос Какуллис (1 - 1) 49' ⚽ Вангелис Павлидис (1 - 2) 50' ⇄ Люк Брауверс / Эвандро Коста 61' ⇄ Михлали Майамбела / Флорин Тэнасе 61' ⇄ Лоис Диони / Андроникос Какуллис 62' Томаш Араужо 69' ⇄ Георгий Судаков / Клаудио Эчеверри 69' ⇄ Жуан Пальинья / Ману Силва 69' ⇄ Джанлука Престианни / Рафа Силва 76' ⚽ Фредрик Эурснес (1 - 3) 77' ⇄ Анисиу Кабрал / Вангелис Павлидис 81' ⇄ Ангелос Неофиту / Джейден Монтнор 81' ⇄ Андреас Христу / Панайотис Андреу 83' Жуан Пальинья 83' ⇄ Доди Лукебакио / Андреас Шельдеруп 85' ⚽ Джанлука Престианни (1 - 4) 88' Суффиан Эль-Каруани 90' Джанлука Престианни 90' Лоис Диони Составы команд Омония Никосия, Кипр Бенфика Лиссабон, Португалия 40 вр Фабиано 93 зщ Жан-Кевин Дюверн 37 зщ Любомир Шатка 29 зщ Юре Балковец 14 пз Матео Марич 74 пз Панайотис Андреу 81' 77 пз Лоик Него 17 пз Флорин Тэнасе 61' 11 пз Фелипе Эвандро 50' 9 нп Андроникос Какулис 61' 7 нп Джейден Монтнор 81' 20 пз Luuk Brouwers 50' 21 нп Михлали Маямбела 61' 99 нп Луа Дьони 61' 82 зщ Андреас Христу 81' 85 нп Ангелос Неофиту 81' 1 вр Анатолий Трубин 6 зщ Александр Бах 44 зщ Томаш Араужу 3 зщ Алессандро Чиркати 34 зщ Суфьян Эль-Каруани 16 зщ Мануэл Силва 68' 30 пз Клаудио Эчеверри 68' 27 пз Рафаэл Силва 68' 21 пз Андреас Шельдеруп 83' 8 нп Фредрик Эурснес 14 нп Вангелис Павлидис 76' 10 пз Георгий Судаков 68' 36 пз Жоау Пальинья 68' 25 нп Джанлука Престианни 68' 72 нп Анизиу 76' 11 пз Доди Лукебакио 83' Запасные 1 вр Томас Камински 78 вр Пантелис Михаил 27 зщ Штефан Шимич 90 зщ Христос Константинидис 22 пз Муамер Танкович 92 Christoforou Panagiotis 24 вр Самуэл Суареш 2 зщ Клеман Лангле 26 зщ Самуэль Даль 62 зщ Жозе Нету 73 пз Мигель Фигейреду 88 пз Тьягу Фрейташ 77 нп Гонсалу Морейра 33 Gabriel Indio Главные тренеры Марку Силва Голы Лоик Него 0:1 14' Андроникос Какулис Джейден Монтнор 1:1 42' Вангелис Павлидис Александр Бах 1:2 49' Фредрик Эурснес 1:3 76' Джанлука Престианни Доди Лукебакио 1:4 85' Наказания Томаш Араужу 62' Жоау Пальинья 83' Суфьян Эль-Каруани 88' Джанлука Престианни 90+1' Луа Дьони 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Омония - Бенфика, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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