Хоффенхайм - Лион 22 октября обзор матча
Дата публикации: 23-10-2026
Хоффенхайм
3 : 0
Лион
События матча Хоффенхайм - Олимпик Лион
-5'
Christian Ilzer
9'
Матс Ротс
31'
⇄
Ноам Камара / Стив Канго
45'
⚽
Андрей Крамарич (1 - 0)
46'
⇄
Мусса Ниакате / Феликс Бахер
46'
⇄
Тайлер Мортон / Таннер Тессманн
49'
⚽
Адам Дагим (2 - 0)
60'
⇄
Корентен Толиссо / Мадс Бидструп
61'
⇄
Ваутер Бургер / Адам Дагим
61'
⇄
Валентин Жандре / Владимир Цоуфал
65'
⇄
Адам Гложек / Бамбасе Конте
72'
Ваутер Бургер
75'
⇄
Эрнест Нуама / Каиль Будаш
77'
⇄
Коки Матида / Матс Ротс
78'
⇄
Фисник Аслани / Тим Лемперле
81'
Озан Кабак
83'
⚽
Адам Гложек (3 - 0)
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
Лион
Лион, Франция
|1
|вр
|Оливер Бауман
|34
|зщ
|Владимир Цоуфал
61'
|2
|зщ
|Робин Гранач
|5
|зщ
|Озан Кабак
|39
|зщ
|Матс Ротс
77'
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|22
|пз
|Александер Прасс
|27
|нп
|Андрей Крамарич
|20
|нп
|Бамбазе Конте
65'
|19
|нп
|Тим Лемперле
77'
|14
|нп
|Адам Дагим
61'
|15
|зщ
|Валентен Жендрей
61'
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
61'
|10
|пз
|Адам Гложек
65'
|28
|зщ
|Коки Матида
77'
|11
|нп
|Фисник Аслани
77'
|1
|вр
|Доминик Грейф
|37
|зщ
|Стив Канго
32'
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|20
|зщ
|Феликс Бахер
46'
|21
|зщ
|Рубен Клюйверт
|2
|пз
|Мадс Бидструп
60'
|6
|пз
|Таннер Тессманн
46'
|99
|пз
|Ноа Нарти
|26
|нп
|Каиль Будаш
75'
|45
|нп
|Реми Имбер
|11
|нп
|Кэито Накамура
|85
|зщ
|Ноам Камара
32'
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
46'
|23
|пз
|Тайлер Мортон
46'
|8
|пз
|Корентин Толиссо
60'
|7
|пз
|Эрнест Нуама
75'
Запасные
|36
|вр
|Лукас Петерссон
|37
|вр
|Лука Филипп
|13
|зщ
|Бернардо
|47
|зщ
|Валентин Лессиг
|32
|пз
|Каетан Ленц
|9
|нп
|Макс Моэрстедт
|29
|Natnael Abraha
|25
|вр
|Жюстен Бенги
|40
|вр
|Реми Дескамп
|13
|зщ
|Закари Атекаме
|16
|зщ
|Абнер
|18
|пз
|Халис Мера
|24
|нп
|Жюльен Дюранвиль
|38
|Angel Garca
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Паулу Фонсека
Голы
Андрей Крамарич
1:0
45+4'
Адам Дагим
Андрей Крамарич
2:0
49'
Адам Гложек
Андрей Крамарич
3:0
83'
Наказания
Матс Ротс
9'
Ваутер Бюргер
72'
Озан Кабак
81'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хоффенхайм - Лион, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Омония - Бенфика 22 октября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Виктория Пльзень - Левски 22 октября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Ягеллония - Андерлехт 22 октября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Целе - Зальцбург 22 октября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Лиллестрем - Реал Сосьедад 22 октября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...