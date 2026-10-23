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Хоффенхайм - Лион 22 октября обзор матча

Дата публикации: 23-10-2026
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 : 0
Лион
Лион
События матча Хоффенхайм - Олимпик Лион
-5'
Christian Ilzer
9'
Матс Ротс
31'
Ноам Камара / Стив Канго
45'
Андрей Крамарич (1 - 0)
46'
Мусса Ниакате / Феликс Бахер
46'
Тайлер Мортон / Таннер Тессманн
49'
Адам Дагим (2 - 0)
60'
Корентен Толиссо / Мадс Бидструп
61'
Ваутер Бургер / Адам Дагим
61'
Валентин Жандре / Владимир Цоуфал
65'
Адам Гложек / Бамбасе Конте
72'
Ваутер Бургер
75'
Эрнест Нуама / Каиль Будаш
77'
Коки Матида / Матс Ротс
78'
Фисник Аслани / Тим Лемперле
81'
Озан Кабак
83'
Адам Гложек (3 - 0)
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
Лион
Лион, Франция
1ГерманияврОливер Бауман
34ЧехиязщВладимир Цоуфал
61'
2ЧехиязщРобин Гранач
5ТурциязщОзан Кабак
39НидерландызщМатс Ротс
77'
7КосовопзЛеон Авдуллаху
22АвстрияпзАлександер Прасс
27ХорватиянпАндрей Крамарич
20ГерманиянпБамбазе Конте
65'
19ГерманиянпТим Лемперле
77'
14ДаниянпАдам Дагим
61'
15ФранциязщВалентен Жендрей
61'
18НидерландыпзВаутер Бюргер
61'
10ЧехияпзАдам Гложек
65'
28ЯпониязщКоки Матида
77'
11КосовонпФисник Аслани
77'
1СловакияврДоминик Грейф
37ФранциязщСтив Канго
32'
22АнголазщКлинтон Мата
20АвстриязщФеликс Бахер
46'
21НидерландызщРубен Клюйверт
2ДанияпзМадс Бидструп
60'
6СШАпзТаннер Тессманн
46'
99ДанияпзНоа Нарти
26АлжирнпКаиль Будаш
75'
45ФранциянпРеми Имбер
11ЯпониянпКэито Накамура
85ФранциязщНоам Камара
32'
19СенегалзщМусса Ньякате
46'
23АнглияпзТайлер Мортон
46'
8ФранцияпзКорентин Толиссо
60'
7ГанапзЭрнест Нуама
75'
Запасные
36ИсландияврЛукас Петерссон
37ГерманияврЛука Филипп
13Бразилиязщ Бернардо
47ГерманиязщВалентин Лессиг
32ШвейцарияпзКаетан Ленц
9ГерманиянпМакс Моэрстедт
29ГерманияNatnael Abraha
25ФранцияврЖюстен Бенги
40ФранцияврРеми Дескамп
13ШвейцариязщЗакари Атекаме
16Бразилиязщ Абнер
18ФранцияпзХалис Мера
24БельгиянпЖюльен Дюранвиль
38ФранцияAngel Garca
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
ПортугалияПаулу Фонсека
Голы
Андрей Крамарич
1:0
45+4'
Адам Дагим
Андрей Крамарич
2:0
49'
Адам Гложек
Андрей Крамарич
3:0
83'
Наказания
Матс Ротс
9'
Ваутер Бюргер
72'
Озан Кабак
81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хоффенхайм - Лион, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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