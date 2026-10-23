Хоффенхайм - Лион 22 октября обзор матча Дата публикации: 23-10-2026 Хоффенхайм 3 : 0 Лион События матча Хоффенхайм - Олимпик Лион -5' Christian Ilzer 9' Матс Ротс 31' ⇄ Ноам Камара / Стив Канго 45' ⚽ Андрей Крамарич (1 - 0) 46' ⇄ Мусса Ниакате / Феликс Бахер 46' ⇄ Тайлер Мортон / Таннер Тессманн 49' ⚽ Адам Дагим (2 - 0) 60' ⇄ Корентен Толиссо / Мадс Бидструп 61' ⇄ Ваутер Бургер / Адам Дагим 61' ⇄ Валентин Жандре / Владимир Цоуфал 65' ⇄ Адам Гложек / Бамбасе Конте 72' Ваутер Бургер 75' ⇄ Эрнест Нуама / Каиль Будаш 77' ⇄ Коки Матида / Матс Ротс 78' ⇄ Фисник Аслани / Тим Лемперле 81' Озан Кабак 83' ⚽ Адам Гложек (3 - 0) Составы команд Хоффенхайм Зинсхайм, Германия Лион Лион, Франция 1 вр Оливер Бауман 34 зщ Владимир Цоуфал 61' 2 зщ Робин Гранач 5 зщ Озан Кабак 39 зщ Матс Ротс 77' 7 пз Леон Авдуллаху 22 пз Александер Прасс 27 нп Андрей Крамарич 20 нп Бамбазе Конте 65' 19 нп Тим Лемперле 77' 14 нп Адам Дагим 61' 15 зщ Валентен Жендрей 61' 18 пз Ваутер Бюргер 61' 10 пз Адам Гложек 65' 28 зщ Коки Матида 77' 11 нп Фисник Аслани 77' 1 вр Доминик Грейф 37 зщ Стив Канго 32' 22 зщ Клинтон Мата 20 зщ Феликс Бахер 46' 21 зщ Рубен Клюйверт 2 пз Мадс Бидструп 60' 6 пз Таннер Тессманн 46' 99 пз Ноа Нарти 26 нп Каиль Будаш 75' 45 нп Реми Имбер 11 нп Кэито Накамура 85 зщ Ноам Камара 32' 19 зщ Мусса Ньякате 46' 23 пз Тайлер Мортон 46' 8 пз Корентин Толиссо 60' 7 пз Эрнест Нуама 75' Запасные 36 вр Лукас Петерссон 37 вр Лука Филипп 13 зщ Бернардо 47 зщ Валентин Лессиг 32 пз Каетан Ленц 9 нп Макс Моэрстедт 29 Natnael Abraha 25 вр Жюстен Бенги 40 вр Реми Дескамп 13 зщ Закари Атекаме 16 зщ Абнер 18 пз Халис Мера 24 нп Жюльен Дюранвиль 38 Angel Garca Главные тренеры Кристиан Ильцер Паулу Фонсека Голы Андрей Крамарич 1:0 45+4' Адам Дагим Андрей Крамарич 2:0 49' Адам Гложек Андрей Крамарич 3:0 83' Наказания Матс Ротс 9' Ваутер Бюргер 72' Озан Кабак 81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хоффенхайм - Лион, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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