Виктория Пльзень - Левски 22 октября обзор матча Дата публикации: 23-10-2026 Виктория Пльзень 1 : 2 Левски События матча ФК Виктория Пльзень - Левски 20' Мазир Сула 44' ⚽ Эвертон Бала (0 - 1) 60' ⇄ Армстронг Око-Флекс / Мазир Сула 60' ⇄ Салим Фиго Лавал / Денис Вишински 60' ⇄ Стефан Пиргич / Патрик Грошовски 62' ⚽ Кристоф Кабонго (1 - 1) 65' ⚽ Рейналду (1 - 2) 74' ⇄ Акрам Бурас / Эвертон Бала 74' ⇄ Бабукар Фааль / Томаш Ладра 74' ⇄ Александр Сойка / Тобиаш Палишчак 77' ⇄ Матей Выдра / Кристоф Кабонго 82' ⇄ Хуан Переа / Рейналду 82' ⇄ Алекс Сентельес / Эль Мехди Мубарик 87' Стефан Пиргич Составы команд Виктория Пльзень Пльзень, Чехия Левски София, Болгария 44 вр Флориан Вигеле 99 зщ Амар Мемич 40 зщ Сампсон Дью 3 зщ Денис Вавро 2 зщ Тобиас Палишчак 74' 6 пз Лукаш Черв 18 пз Томаш Ладра 74' 17 пз Патрик Грошовски 60' 19 пз Шейк Суаре 9 пз Денис Вишински 60' 25 нп Кристоф Кабонго 77' 7 зщ Салим Лаваль 60' 36 пз Стефан Пиргич 60' 12 пз Александр Сойка 74' 23 нп Бабукарр Фааль 74' 11 нп Матей Выдра 77' 92 вр Светослав Вуцов 21 зщ Алдаир 50 зщ Кристиан Димитров 4 зщ Кристиан Макун 3 зщ Майкон 8 пз Марко Груич 19 пз Мехди Мубарик 82' 35 пз Сержинью 22 нп Мазир Сула 60' 17 нп Эвертон Бала 74' 7 нп Рейналдо 82' 11 нп Армстронг Око-Флекс 60' 47 пз Акрам Бурас 74' 20 пз Алекс Сентельес 82' 9 нп Хуан Переа 82' Запасные 1 вр Доминик Тяпай 5 зщ Карел Спачил 14 зщ Мерхас Доски 29 зщ Адам Габриэл 10 пз Мохамед Туре 20 пз Иржи Панош 98 пз Филип Пребшль 1 вр Огнян Владимиров 78 вр Мартин Луков 2 зщ Эверттон Сантос 31 зщ Никола Серафимов 27 нп Давид Кусо 28 нп Стиван Стоянчов Главные тренеры Хулио Веласкес Голы Эвертон Бала Рейналдо 0:1 44' Кристоф Кабонго Шейк Суаре 1:1 62' Рейналдо Майкон 1:2 65' Наказания Мазир Сула 20' Стефан Пиргич 87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Виктория Пльзень - Левски, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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