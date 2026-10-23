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Виктория Пльзень - Левски 22 октября обзор матча

Дата публикации: 23-10-2026
Виктория Пльзень
Виктория Пльзень
1 : 2
Левски
Левски
События матча ФК Виктория Пльзень - Левски
20'
Мазир Сула
44'
Эвертон Бала (0 - 1)
60'
Армстронг Око-Флекс / Мазир Сула
60'
Салим Фиго Лавал / Денис Вишински
60'
Стефан Пиргич / Патрик Грошовски
62'
Кристоф Кабонго (1 - 1)
65'
Рейналду (1 - 2)
74'
Акрам Бурас / Эвертон Бала
74'
Бабукар Фааль / Томаш Ладра
74'
Александр Сойка / Тобиаш Палишчак
77'
Матей Выдра / Кристоф Кабонго
82'
Хуан Переа / Рейналду
82'
Алекс Сентельес / Эль Мехди Мубарик
87'
Стефан Пиргич
Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Левски
София, Болгария
44АвстрияврФлориан Вигеле
99Босния и ГерцеговиназщАмар Мемич
40ЛибериязщСампсон Дью
3СловакиязщДенис Вавро
2СловакиязщТобиас Палишчак
74'
6ЧехияпзЛукаш Черв
18ЧехияпзТомаш Ладра
74'
17СловакияпзПатрик Грошовски
60'
19ФранцияпзШейк Суаре
9ЧехияпзДенис Вишински
60'
25ЧехиянпКристоф Кабонго
77'
7НигериязщСалим Лаваль
60'
36СербияпзСтефан Пиргич
60'
12ЧехияпзАлександр Сойка
74'
23ГамбиянпБабукарр Фааль
74'
11ЧехиянпМатей Выдра
77'
92БолгарияврСветослав Вуцов
21Португалиязщ Алдаир
50БолгариязщКристиан Димитров
4ВенесуэлазщКристиан Макун
3Бразилиязщ Майкон
8СербияпзМарко Груич
19МароккопзМехди Мубарик
82'
35Португалияпз Сержинью
22ФранциянпМазир Сула
60'
17БразилиянпЭвертон Бала
74'
7Бразилиянп Рейналдо
82'
11ИрландиянпАрмстронг Око-Флекс
60'
47АлжирпзАкрам Бурас
74'
20ИспанияпзАлекс Сентельес
82'
9КолумбиянпХуан Переа
82'
Запасные
1СловакияврДоминик Тяпай
5ЧехиязщКарел Спачил
14ИракзщМерхас Доски
29ЧехиязщАдам Габриэл
10ГвинеяпзМохамед Туре
20ЧехияпзИржи Панош
98ЧехияпзФилип Пребшль
1БолгарияврОгнян Владимиров
78БолгарияврМартин Луков
2БразилиязщЭверттон Сантос
31Северная МакедониязщНикола Серафимов
27АнголанпДавид Кусо
28БолгариянпСтиван Стоянчов
Главные тренеры
ИспанияХулио Веласкес
Голы
Эвертон Бала
Рейналдо
0:1
44'
Кристоф Кабонго
Шейк Суаре
1:1
62'
Рейналдо
Майкон
1:2
65'
Наказания
Мазир Сула
20'
Стефан Пиргич
87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Виктория Пльзень - Левски, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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