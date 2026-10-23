Виктория Пльзень - Левски 22 октября обзор матча
Дата публикации: 23-10-2026
Виктория Пльзень
1 : 2
Левски
События матча ФК Виктория Пльзень - Левски
20'
Мазир Сула
44'
⚽
Эвертон Бала (0 - 1)
60'
⇄
Армстронг Око-Флекс / Мазир Сула
60'
⇄
Салим Фиго Лавал / Денис Вишински
60'
⇄
Стефан Пиргич / Патрик Грошовски
62'
⚽
Кристоф Кабонго (1 - 1)
65'
⚽
Рейналду (1 - 2)
74'
⇄
Акрам Бурас / Эвертон Бала
74'
⇄
Бабукар Фааль / Томаш Ладра
74'
⇄
Александр Сойка / Тобиаш Палишчак
77'
⇄
Матей Выдра / Кристоф Кабонго
82'
⇄
Хуан Переа / Рейналду
82'
⇄
Алекс Сентельес / Эль Мехди Мубарик
87'
Стефан Пиргич
Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Левски
София, Болгария
|44
|вр
|Флориан Вигеле
|99
|зщ
|Амар Мемич
|40
|зщ
|Сампсон Дью
|3
|зщ
|Денис Вавро
|2
|зщ
|Тобиас Палишчак
74'
|6
|пз
|Лукаш Черв
|18
|пз
|Томаш Ладра
74'
|17
|пз
|Патрик Грошовски
60'
|19
|пз
|Шейк Суаре
|9
|пз
|Денис Вишински
60'
|25
|нп
|Кристоф Кабонго
77'
|7
|зщ
|Салим Лаваль
60'
|36
|пз
|Стефан Пиргич
60'
|12
|пз
|Александр Сойка
74'
|23
|нп
|Бабукарр Фааль
74'
|11
|нп
|Матей Выдра
77'
|92
|вр
|Светослав Вуцов
|21
|зщ
|Алдаир
|50
|зщ
|Кристиан Димитров
|4
|зщ
|Кристиан Макун
|3
|зщ
|Майкон
|8
|пз
|Марко Груич
|19
|пз
|Мехди Мубарик
82'
|35
|пз
|Сержинью
|22
|нп
|Мазир Сула
60'
|17
|нп
|Эвертон Бала
74'
|7
|нп
|Рейналдо
82'
|11
|нп
|Армстронг Око-Флекс
60'
|47
|пз
|Акрам Бурас
74'
|20
|пз
|Алекс Сентельес
82'
|9
|нп
|Хуан Переа
82'
Запасные
|1
|вр
|Доминик Тяпай
|5
|зщ
|Карел Спачил
|14
|зщ
|Мерхас Доски
|29
|зщ
|Адам Габриэл
|10
|пз
|Мохамед Туре
|20
|пз
|Иржи Панош
|98
|пз
|Филип Пребшль
|1
|вр
|Огнян Владимиров
|78
|вр
|Мартин Луков
|2
|зщ
|Эверттон Сантос
|31
|зщ
|Никола Серафимов
|27
|нп
|Давид Кусо
|28
|нп
|Стиван Стоянчов
Главные тренеры
|Хулио Веласкес
Голы
Эвертон Бала
Рейналдо
0:1
44'
Кристоф Кабонго
Шейк Суаре
1:1
62'
Рейналдо
Майкон
1:2
65'
Наказания
Мазир Сула
20'
Стефан Пиргич
87'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Виктория Пльзень - Левски, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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