Алавес - Малага 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
23 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 10-й тур
Главный судья: Карлос Муньис (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Алавес
Витория
Малага
Малага
|1
|вр
|Антонио Сивера
|17
|зщ
|Хонни Отто
|14
|зщ
|Науэль Теналья
|16
|зщ
|Вилле Коски
|7
|зщ
|Анхель Перес
|10
|пз
|Карлес Аленья
|8
|пз
|Антонио Бланко
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|21
|нп
|Абде Реббаш
|11
|нп
|Тони Мартинес
|15
|нп
|Лукас Бойе
|1
|вр
|Альфонсо Эрреро
|31
|зщ
|Рафита Гарридо
|20
|зщ
|Фернандо Калеро
|15
|зщ
|Анхель Ресио
|12
|зщ
|Хосе Салинас
|18
|пз
|Пабло Мартинес
|22
|пз
|Даниэль Лоренсо
|10
|нп
|Давид Ларрубия
|8
|нп
|Карлос Дотор
|21
|нп
|Адриан Ниньо
|9
|нп
|Чупе
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
|Хуан Фунес
История личных встреч
|20.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|2 : 1
|18.12.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|1 : 0
|06.05.2018
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 3
|21.12.2017
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|11.03.2017
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 2
|16.10.2016
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|21
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|9
|19
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Севилья
|9
|14
|7
|Алавес
|9
|11
|8
|Сельта
|9
|11
|9
|Осасуна
|9
|11
|10
|Депортиво
|9
|11
|11
|Леванте
|9
|10
|12
|Райо Вальекано
|8
|9
|13
|Хетафе
|9
|9
|14
|Вильярреал
|9
|9
|15
|Атлетик Б
|8
|9
|16
|Эспаньол
|9
|8
|17
|Расинг
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Эльче
|9
|7
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Малага
|9
|4
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