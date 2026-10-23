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Алавес - Малага 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
23 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 10-й тур
Главный судья: Карлос Муньис (Испания);
Алавес
Малага

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Алавес
Витория
Малага
Малага
1 Испания вр Антонио Сивера
17 Испания зщ Хонни Отто
14 Аргентина зщ Науэль Теналья
16 Финляндия зщ Вилле Коски
7 Испания зщ Анхель Перес
10 Испания пз Карлес Аленья
8 Испания пз Антонио Бланко
19 Испания пз Пабло Ибаньес
21 Алжир нп Абде Реббаш
11 Испания нп Тони Мартинес
15 Аргентина нп Лукас Бойе
1 Испания вр Альфонсо Эрреро
31 Испания зщ Рафита Гарридо
20 Испания зщ Фернандо Калеро
15 Испания зщ Анхель Ресио
12 Испания зщ Хосе Салинас
18 Испания пз Пабло Мартинес
22 Испания пз Даниэль Лоренсо
10 Испания нп Давид Ларрубия
8 Испания нп Карлос Дотор
21 Испания нп Адриан Ниньо
9 Испания нп Чупе
Главные тренеры
Испания Кике Санчес Флорес
Испания Хуан Фунес
История личных встреч
20.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур Алавес2 : 1Малага
18.12.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 21-й тур Малага1 : 0Алавес
06.05.2018 Испания - Примера 36-й тур Малага0 : 3Алавес
21.12.2017 Испания - Примера 17-й тур Алавес1 : 0Малага
11.03.2017 Испания - Примера 27-й тур Малага1 : 2Алавес
16.10.2016 Испания - Примера 8-й тур Алавес1 : 1Малага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона927
2
Лига чемпионов
Атлетико М922
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид921
4
Лига чемпионов
Бетис919
5
Лига Европы
Реал Сосьедад916
6
Лига конференций
Севилья914
7 Алавес911
8 Сельта911
9 Осасуна911
10 Депортиво911
11 Леванте910
12 Райо Вальекано89
13 Хетафе99
14 Вильярреал99
15 Атлетик Б89
16 Эспаньол98
17 Расинг98
18
Зона вылета
Эльче97
19
Зона вылета
Валенсия96
20
Зона вылета
Малага94
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Алавес
0%
Ничья
0%
Малага
100%

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