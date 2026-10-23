Алавес - Малага 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840 23 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига , 10-й тур Главный судья: Карлос Муньис (Испания);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Алавес Витория Малага Малага 1 вр Антонио Сивера 17 зщ Хонни Отто 14 зщ Науэль Теналья 16 зщ Вилле Коски 7 зщ Анхель Перес 10 пз Карлес Аленья 8 пз Антонио Бланко 19 пз Пабло Ибаньес 21 нп Абде Реббаш 11 нп Тони Мартинес 15 нп Лукас Бойе 1 вр Альфонсо Эрреро 31 зщ Рафита Гарридо 20 зщ Фернандо Калеро 15 зщ Анхель Ресио 12 зщ Хосе Салинас 18 пз Пабло Мартинес 22 пз Даниэль Лоренсо 10 нп Давид Ларрубия 8 нп Карлос Дотор 21 нп Адриан Ниньо 9 нп Чупе Главные тренеры Кике Санчес Флорес Хуан Фунес История личных встреч 20.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур 2 : 1 18.12.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 21-й тур 1 : 0 06.05.2018 Испания - Примера 36-й тур 0 : 3 21.12.2017 Испания - Примера 17-й тур 1 : 0 11.03.2017 Испания - Примера 27-й тур 1 : 2 16.10.2016 Испания - Примера 8-й тур 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Барселона 9 27 2 Лига чемпионов Атлетико М 9 22 3 Лига чемпионов Реал Мадрид 9 21 4 Лига чемпионов Бетис 9 19 5 Лига Европы Реал Сосьедад 9 16 6 Лига конференций Севилья 9 14 7 Алавес 9 11 8 Сельта 9 11 9 Осасуна 9 11 10 Депортиво 9 11 11 Леванте 9 10 12 Райо Вальекано 8 9 13 Хетафе 9 9 14 Вильярреал 9 9 15 Атлетик Б 8 9 16 Эспаньол 9 8 17 Расинг 9 8 18 Зона вылета Эльче 9 7 19 Зона вылета Валенсия 9 6 20 Зона вылета Малага 9 4