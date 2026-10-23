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Целе - Зальцбург 22 октября обзор матча

Дата публикации: 23-10-2026
Целе
Целе
2 : 2
Зальцбург
Зальцбург
События матча Целе - Ред Булл Зальцбург
9'
Сота Китано (0 - 1)
32'
Артемиюс Тутышкинас
35'
Дамир Реджич
43'
Пиюс Ширвис
46'
Йеспер Линстрём / Йорбе Вертессен
46'
Бартош Мазурек / Умут Тохумджу
46'
Йеспер Линстрём (0 - 2)
50'
Блаж Крамер (1 - 2)
60'
Яя Дукули / Ветон Туша
65'
Гауссу Диаките / Сота Китано
81'
Армандас Кучис / Беньямин Вербич
81'
Жан Жужек / Пиюс Ширвис
83'
Франс Кретциг / Дамир Реджич
90'
Армандас Кучис (2 - 2)
90'
Бартош Мазурек
90'
Дарко Хрка / Марио Квесич
Составы команд
Целе
Целе, Словения
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1СловенияврЖан-Люк Лебан
2ЛитвазщПиюс Ширвис
81'
44ПольшазщЛукаш Бейгер
6ЛитвазщАртемиюс Тутишкинас
10СловенияпзСвит Сешлар
19СловенияпзМарк Забуковник
8Босния и ГерцеговинапзМарио Квешич
90+4'
25КосовопзВетон Туша
60'
7СловенияпзБеньямин Вербич
81'
11КосовонпМилёт Авдюли
9СловениянпБлаж Крамер
91АвстралиянпЯя Дукули
60'
15СловениязщЖан Жужек
81'
47ЛитванпАрмандас Кучис
81'
4СловениязщДарко Хрка
90+4'
52АвстрияврКристиан Завешицки
39ГерманиязщЛеандро Моргалла
44ТогозщКевен Бома
21ГерманиязщТим Дрекслер
31ШвейцариязщДоминик Шмид
32ГамбияпзАбубакр Барри
7ГерманияпзУмут Тохумджу
46'
23ВенгрияпзДамир Реджич
83'
8ЯпониянпСота Китано
65'
11БельгиянпЙорбе Вертессен
46'
9Босния и ГерцеговинанпХарис Табакович
35ДанияпзЙеспер Линдстрём
46'
15ПольшапзБартош Мазурек
46'
30МалипзГауссу Диаките
65'
13ГерманиязщФранс Кретциг
83'
Запасные
12СловенияврЛука Колар
23СловенияврЖига Фрелих
20СенегалзщАльфа Дьонку
33ГрециязщЛеонардо Кутрис
13НигерияпзПапа Даниэль
77СловениянпМатиц Иваншек
31СловенияDejan Suhovrsnik
1ГерманияврКристиан Фрюхтль
41АвстрияврНикола Шарчевич
4ШвециязщЙон Мелльберг
22АвстриязщШтефан Лайнер
47АвстриязщВалентин Забрански
5МалипзСумайла Диабате
33Буркина-ФасопзAboubacar Camara
19Кот-д&#039;ИвуарнпКарим Конате
Главные тренеры
ПортугалияВитор Кампелуш
СловенияЗоран Желькович
СловенияЗоран Желькович
СловенияЗоран Желькович
ГерманияДэнни Рёль
Голы
Сота Китано
Дамир Реджич
0:1
9'
Йеспер Линдстрём
Дамир Реджич
0:2
46'
Блаж Крамер
Свит Сешлар
1:2
51'
Армандас Кучис
Яя Дукули
2:2
90'
Наказания
Артемиюс Тутишкинас
32'
Дамир Реджич
35'
Пиюс Ширвис
43'
Бартош Мазурек
90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Целе - Зальцбург, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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