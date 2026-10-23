Целе - Зальцбург 22 октября обзор матча
Дата публикации: 23-10-2026
Целе
2 : 2
Зальцбург
События матча Целе - Ред Булл Зальцбург
9'
⚽
Сота Китано (0 - 1)
32'
Артемиюс Тутышкинас
35'
Дамир Реджич
43'
Пиюс Ширвис
46'
⇄
Йеспер Линстрём / Йорбе Вертессен
46'
⇄
Бартош Мазурек / Умут Тохумджу
46'
⚽
Йеспер Линстрём (0 - 2)
50'
⚽
Блаж Крамер (1 - 2)
60'
⇄
Яя Дукули / Ветон Туша
65'
⇄
Гауссу Диаките / Сота Китано
81'
⇄
Армандас Кучис / Беньямин Вербич
81'
⇄
Жан Жужек / Пиюс Ширвис
83'
⇄
Франс Кретциг / Дамир Реджич
90'
⚽
Армандас Кучис (2 - 2)
90'
Бартош Мазурек
90'
⇄
Дарко Хрка / Марио Квесич
Составы команд
Целе
Целе, Словения
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
|1
|вр
|Жан-Люк Лебан
|2
|зщ
|Пиюс Ширвис
81'
|44
|зщ
|Лукаш Бейгер
|6
|зщ
|Артемиюс Тутишкинас
|10
|пз
|Свит Сешлар
|19
|пз
|Марк Забуковник
|8
|пз
|Марио Квешич
90+4'
|25
|пз
|Ветон Туша
60'
|7
|пз
|Беньямин Вербич
81'
|11
|нп
|Милёт Авдюли
|9
|нп
|Блаж Крамер
|91
|нп
|Яя Дукули
60'
|15
|зщ
|Жан Жужек
81'
|47
|нп
|Армандас Кучис
81'
|4
|зщ
|Дарко Хрка
90+4'
|52
|вр
|Кристиан Завешицки
|39
|зщ
|Леандро Моргалла
|44
|зщ
|Кевен Бома
|21
|зщ
|Тим Дрекслер
|31
|зщ
|Доминик Шмид
|32
|пз
|Абубакр Барри
|7
|пз
|Умут Тохумджу
46'
|23
|пз
|Дамир Реджич
83'
|8
|нп
|Сота Китано
65'
|11
|нп
|Йорбе Вертессен
46'
|9
|нп
|Харис Табакович
|35
|пз
|Йеспер Линдстрём
46'
|15
|пз
|Бартош Мазурек
46'
|30
|пз
|Гауссу Диаките
65'
|13
|зщ
|Франс Кретциг
83'
Запасные
|12
|вр
|Лука Колар
|23
|вр
|Жига Фрелих
|20
|зщ
|Альфа Дьонку
|33
|зщ
|Леонардо Кутрис
|13
|пз
|Папа Даниэль
|77
|нп
|Матиц Иваншек
|31
|Dejan Suhovrsnik
|1
|вр
|Кристиан Фрюхтль
|41
|вр
|Никола Шарчевич
|4
|зщ
|Йон Мелльберг
|22
|зщ
|Штефан Лайнер
|47
|зщ
|Валентин Забрански
|5
|пз
|Сумайла Диабате
|33
|пз
|Aboubacar Camara
|19
|нп
|Карим Конате
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Зоран Желькович
|Зоран Желькович
|Зоран Желькович
|Дэнни Рёль
Голы
Сота Китано
Дамир Реджич
0:1
9'
Йеспер Линдстрём
Дамир Реджич
0:2
46'
Блаж Крамер
Свит Сешлар
1:2
51'
Армандас Кучис
Яя Дукули
2:2
90'
Наказания
Артемиюс Тутишкинас
32'
Дамир Реджич
35'
Пиюс Ширвис
43'
Бартош Мазурек
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Целе - Зальцбург, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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