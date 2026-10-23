Целе - Зальцбург 22 октября обзор матча Дата публикации: 23-10-2026 Целе 2 : 2 Зальцбург События матча Целе - Ред Булл Зальцбург 9' ⚽ Сота Китано (0 - 1) 32' Артемиюс Тутышкинас 35' Дамир Реджич 43' Пиюс Ширвис 46' ⇄ Йеспер Линстрём / Йорбе Вертессен 46' ⇄ Бартош Мазурек / Умут Тохумджу 46' ⚽ Йеспер Линстрём (0 - 2) 50' ⚽ Блаж Крамер (1 - 2) 60' ⇄ Яя Дукули / Ветон Туша 65' ⇄ Гауссу Диаките / Сота Китано 81' ⇄ Армандас Кучис / Беньямин Вербич 81' ⇄ Жан Жужек / Пиюс Ширвис 83' ⇄ Франс Кретциг / Дамир Реджич 90' ⚽ Армандас Кучис (2 - 2) 90' Бартош Мазурек 90' ⇄ Дарко Хрка / Марио Квесич Составы команд Целе Целе, Словения Ред Булл Зальцбург Зальцбург, Австрия 1 вр Жан-Люк Лебан 2 зщ Пиюс Ширвис 81' 44 зщ Лукаш Бейгер 6 зщ Артемиюс Тутишкинас 10 пз Свит Сешлар 19 пз Марк Забуковник 8 пз Марио Квешич 90+4' 25 пз Ветон Туша 60' 7 пз Беньямин Вербич 81' 11 нп Милёт Авдюли 9 нп Блаж Крамер 91 нп Яя Дукули 60' 15 зщ Жан Жужек 81' 47 нп Армандас Кучис 81' 4 зщ Дарко Хрка 90+4' 52 вр Кристиан Завешицки 39 зщ Леандро Моргалла 44 зщ Кевен Бома 21 зщ Тим Дрекслер 31 зщ Доминик Шмид 32 пз Абубакр Барри 7 пз Умут Тохумджу 46' 23 пз Дамир Реджич 83' 8 нп Сота Китано 65' 11 нп Йорбе Вертессен 46' 9 нп Харис Табакович 35 пз Йеспер Линдстрём 46' 15 пз Бартош Мазурек 46' 30 пз Гауссу Диаките 65' 13 зщ Франс Кретциг 83' Запасные 12 вр Лука Колар 23 вр Жига Фрелих 20 зщ Альфа Дьонку 33 зщ Леонардо Кутрис 13 пз Папа Даниэль 77 нп Матиц Иваншек 31 Dejan Suhovrsnik 1 вр Кристиан Фрюхтль 41 вр Никола Шарчевич 4 зщ Йон Мелльберг 22 зщ Штефан Лайнер 47 зщ Валентин Забрански 5 пз Сумайла Диабате 33 пз Aboubacar Camara 19 нп Карим Конате Главные тренеры Витор Кампелуш Зоран Желькович Зоран Желькович Зоран Желькович Дэнни Рёль Голы Сота Китано Дамир Реджич 0:1 9' Йеспер Линдстрём Дамир Реджич 0:2 46' Блаж Крамер Свит Сешлар 1:2 51' Армандас Кучис Яя Дукули 2:2 90' Наказания Артемиюс Тутишкинас 32' Дамир Реджич 35' Пиюс Ширвис 43' Бартош Мазурек 90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Целе - Зальцбург, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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