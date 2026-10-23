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Торино - Монца 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
23 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Андреа Дзанотти (Италия);
Торино
Монца

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Торино
Турин
Монца
Монца
20 Бразилия вр Лукас Перри
44 Албания зщ Ардиан Исмайли
15 Италия зщ Пьетро Комуццо
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
45 Алжир пз Рафик Белгали
21 Португалия пз Дэниел Браганса
77 Италия пз Алессио Каччамани
8 Италия пз Роландо Мандрагора
10 Хорватия пз Никола Влашич
18 Аргентина нп Джованни Симеоне
19 Шотландия нп Че Адамс
1 Швеция вр Ноэль Тёрнквист
60 Италия зщ Эдди Куадио
44 Италия зщ Андреа Карбони
3 Италия зщ Лоренсо Луккези
19 Италия пз Самуэле Биринделли
8 Франция пз Манга Фоэ Ондоа
14 Нигерия пз Эбенезер Акинсанмиро
7 Португалия пз Рикарду Мангаш
47 Португалия нп Дани Мота
46 Англия нп Джей Робинсон
9 Португалия нп Гуштаву Варела
Главные тренеры
Италия Иньяцио Абате
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
01.09.2026 Кубок Италии 1/16 финала Торино0 : 1Монца
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Монца0 : 2Торино
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Торино1 : 1Монца
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур Торино1 : 0Монца
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Монца1 : 1Торино
07.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Торино1 : 1Монца
13.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 1-й тур Монца1 : 2Торино
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М719
2
Лига чемпионов
Лацио719
3
Лига чемпионов
Рома717
4
Лига чемпионов
Милан715
5
Лига Европы
Комо714
6
Лига конференций
Фрозиноне713
7 Кальяри713
8 Ювентус711
9 Наполи710
10 Торино710
11 Аталанта79
12 Лечче79
13 Сассуоло78
14 Монца77
15 Болонья75
16 Парма74
17 Дженоа74
18
Зона вылета
Удинезе74
19
Зона вылета
Фиорентина74
20
Зона вылета
Венеция73
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Торино
100%
Ничья
0%
Монца
0%

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