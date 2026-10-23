Торино - Монца 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958 23 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А , 8-й тур Главный судья: Андреа Дзанотти (Италия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Торино Турин Монца Монца 20 вр Лукас Перри 44 зщ Ардиан Исмайли 15 зщ Пьетро Комуццо 23 зщ Сауль Коко-Басси 45 пз Рафик Белгали 21 пз Дэниел Браганса 77 пз Алессио Каччамани 8 пз Роландо Мандрагора 10 пз Никола Влашич 18 нп Джованни Симеоне 19 нп Че Адамс 1 вр Ноэль Тёрнквист 60 зщ Эдди Куадио 44 зщ Андреа Карбони 3 зщ Лоренсо Луккези 19 пз Самуэле Биринделли 8 пз Манга Фоэ Ондоа 14 пз Эбенезер Акинсанмиро 7 пз Рикарду Мангаш 47 нп Дани Мота 46 нп Джей Робинсон 9 нп Гуштаву Варела Главные тренеры Иньяцио Абате Иван Юрич История личных встреч 01.09.2026 Кубок Италии 1/16 финала 0 : 1 02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур 0 : 2 24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 1 : 1 30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур 1 : 0 11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 1 : 1 07.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур 1 : 1 13.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 1-й тур 1 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Интер М 7 19 2 Лига чемпионов Лацио 7 19 3 Лига чемпионов Рома 7 17 4 Лига чемпионов Милан 7 15 5 Лига Европы Комо 7 14 6 Лига конференций Фрозиноне 7 13 7 Кальяри 7 13 8 Ювентус 7 11 9 Наполи 7 10 10 Торино 7 10 11 Аталанта 7 9 12 Лечче 7 9 13 Сассуоло 7 8 14 Монца 7 7 15 Болонья 7 5 16 Парма 7 4 17 Дженоа 7 4 18 Зона вылета Удинезе 7 4 19 Зона вылета Фиорентина 7 4 20 Зона вылета Венеция 7 3