Торино - Монца 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
23 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Андреа Дзанотти (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Торино
Турин
Монца
Монца
|20
|вр
|Лукас Перри
|44
|зщ
|Ардиан Исмайли
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|45
|пз
|Рафик Белгали
|21
|пз
|Дэниел Браганса
|77
|пз
|Алессио Каччамани
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|10
|пз
|Никола Влашич
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|19
|нп
|Че Адамс
|1
|вр
|Ноэль Тёрнквист
|60
|зщ
|Эдди Куадио
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|3
|зщ
|Лоренсо Луккези
|19
|пз
|Самуэле Биринделли
|8
|пз
|Манга Фоэ Ондоа
|14
|пз
|Эбенезер Акинсанмиро
|7
|пз
|Рикарду Мангаш
|47
|нп
|Дани Мота
|46
|нп
|Джей Робинсон
|9
|нп
|Гуштаву Варела
Главные тренеры
|Иньяцио Абате
|Иван Юрич
История личных встреч
|01.09.2026
|Кубок Италии
|1/16 финала
|0 : 1
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 2
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|1 : 1
|13.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|7
|19
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|7
|17
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Комо
|7
|14
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|7
|13
|7
|Кальяри
|7
|13
|8
|Ювентус
|7
|11
|9
|Наполи
|7
|10
|10
|Торино
|7
|10
|11
|Аталанта
|7
|9
|12
|Лечче
|7
|9
|13
|Сассуоло
|7
|8
|14
|Монца
|7
|7
|15
|Болонья
|7
|5
|16
|Парма
|7
|4
|17
|Дженоа
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|7
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|7
|3
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