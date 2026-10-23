Гоу Эхед Иглс - Телстар 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400 23 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия , 10-й тур Главный судья: Робин Хенсгенс (Ландграф, Нидерланды);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Гоу Эхед Иглс Девентер Телстар Велзен 1 вр Хьетиль Хёуг 2 зщ Альфонс Сампстед 25 зщ Джованни ван Звам 4 зщ Йорис Крамер 5 зщ Дин Джеймс 10 пз Сёрен Тенгстедт 16 пз Виктор Эдвардсен 21 пз Мелле Мёленстен 8 пз Эверт Линторст 17 пз Матис Сюре 9 нп Стефан Сигурдарсон 1 вр Роналд Куман 3 зщ Джеральд Алдерс 4 зщ Abdelnor Soualhia 43 зщ Марвин Персман 16 пз Sem Valk 23 пз Noach Shenkman 10 пз Tyrone Owusu 17 пз Нильс Россен 42 пз Арьяни Марта 27 пз Патрик Брувер 11 нп Нёккви Ториссон Главные тренеры Джозеф Остинг История личных встреч 08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур 1 : 1 05.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала 2 : 1 28.09.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур 4 : 2 13.02.2021 Нидерланды - Первый дивизион 24-й тур 1 : 0 10.11.2020 Нидерланды - Первый дивизион 11-й тур 1 : 2 17.11.2019 Нидерланды - Первый дивизион 15-й тур 0 : 2 01.04.2019 Нидерланды - Первый дивизион 32-й тур 2 : 3 04.11.2018 Нидерланды - Первый дивизион 12-й тур 2 : 1 16.03.2018 Нидерланды - Первый дивизион 30-й тур 1 : 1 03.11.2017 Нидерланды - Первый дивизион 12-й тур 3 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Фейеноорд 9 23 2 Лига чемпионов АЗ Алкмар 9 20 3 Лига Европы ПСВ Эйндховен 9 19 4 Плей-офф Лиги конференций Аякс 9 18 5 Плей-офф Лиги конференций Твенте 9 17 6 Плей-офф Лиги конференций Фортуна 9 15 7 Плей-офф Лиги конференций Гронинген 9 14 8 Херенвен 9 12 9 Гоу Эхед Иглс 9 11 10 Эксельсиор 9 11 11 Утрехт 9 11 12 НЕК Неймеген 9 10 13 Спарта 9 9 14 Камбюр 9 9 15 ПЕК Зволле 9 7 16 Стыковая зона Телстар 9 6 17 Зона вылета АДО Ден Хааг 9 6 18 Зона вылета Виллем II 9 2