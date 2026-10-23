Гоу Эхед Иглс - Телстар 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
23 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Ландграф, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Телстар
Велзен
|1
|вр
|Хьетиль Хёуг
|2
|зщ
|Альфонс Сампстед
|25
|зщ
|Джованни ван Звам
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Дин Джеймс
|10
|пз
|Сёрен Тенгстедт
|16
|пз
|Виктор Эдвардсен
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|8
|пз
|Эверт Линторст
|17
|пз
|Матис Сюре
|9
|нп
|Стефан Сигурдарсон
|1
|вр
|Роналд Куман
|3
|зщ
|Джеральд Алдерс
|4
|зщ
|Abdelnor Soualhia
|43
|зщ
|Марвин Персман
|16
|пз
|Sem Valk
|23
|пз
|Noach Shenkman
|10
|пз
|Tyrone Owusu
|17
|пз
|Нильс Россен
|42
|пз
|Арьяни Марта
|27
|пз
|Патрик Брувер
|11
|нп
|Нёккви Ториссон
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 1
|05.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 1
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|4 : 2
|13.02.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|24-й тур
|1 : 0
|10.11.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|11-й тур
|1 : 2
|17.11.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|15-й тур
|0 : 2
|01.04.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|32-й тур
|2 : 3
|04.11.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|12-й тур
|2 : 1
|16.03.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 1
|03.11.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|12-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|9
|20
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|9
|19
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|9
|18
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|17
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|9
|15
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|9
|14
|8
|Херенвен
|9
|12
|9
|Гоу Эхед Иглс
|9
|11
|10
|Эксельсиор
|9
|11
|11
|Утрехт
|9
|11
|12
|НЕК Неймеген
|9
|10
|13
|Спарта
|9
|9
|14
|Камбюр
|9
|9
|15
|ПЕК Зволле
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|9
|6
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|9
|2
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