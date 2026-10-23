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Гоу Эхед Иглс - Телстар 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
23 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Ландграф, Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Телстар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Телстар
Велзен
1 Норвегия вр Хьетиль Хёуг
2 Исландия зщ Альфонс Сампстед
25 Нидерланды зщ Джованни ван Звам
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
5 Индонезия зщ Дин Джеймс
10 Дания пз Сёрен Тенгстедт
16 Швеция пз Виктор Эдвардсен
21 Нидерланды пз Мелле Мёленстен
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
17 Бельгия пз Матис Сюре
9 Исландия нп Стефан Сигурдарсон
1 Нидерланды вр Роналд Куман
3 Нидерланды зщ Джеральд Алдерс
4 Франция зщ Abdelnor Soualhia
43 Бельгия зщ Марвин Персман
16 Нидерланды пз Sem Valk
23 Нидерланды пз Noach Shenkman
10 Нидерланды пз Tyrone Owusu
17 Нидерланды пз Нильс Россен
42 Кюрасао пз Арьяни Марта
27 Нидерланды пз Патрик Брувер
11 Исландия нп Нёккви Ториссон
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
История личных встреч
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1Телстар
05.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала Телстар2 : 1Гоу Эхед Иглс
28.09.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Телстар4 : 2Гоу Эхед Иглс
13.02.2021 Нидерланды - Первый дивизион 24-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0Телстар
10.11.2020 Нидерланды - Первый дивизион 11-й тур Телстар1 : 2Гоу Эхед Иглс
17.11.2019 Нидерланды - Первый дивизион 15-й тур Телстар0 : 2Гоу Эхед Иглс
01.04.2019 Нидерланды - Первый дивизион 32-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 3Телстар
04.11.2018 Нидерланды - Первый дивизион 12-й тур Телстар2 : 1Гоу Эхед Иглс
16.03.2018 Нидерланды - Первый дивизион 30-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1Телстар
03.11.2017 Нидерланды - Первый дивизион 12-й тур Телстар3 : 1Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд923
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар920
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен919
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс918
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте917
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна915
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген914
8 Херенвен912
9 Гоу Эхед Иглс911
10 Эксельсиор911
11 Утрехт911
12 НЕК Неймеген910
13 Спарта99
14 Камбюр99
15 ПЕК Зволле97
16
Стыковая зона
Телстар96
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг96
18
Зона вылета
Виллем II92
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гоу Эхед Иглс
0%
Ничья
0%
Телстар
0%

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