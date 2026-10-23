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Штутгарт - Боруссия М 23 Октября прямая трансляция

Стадион: МХП-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
23 Октября 2026 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Штутгарт
Боруссия М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1 Германия вр Фабиан Бредлов
24 Германия зщ Йефф Шабо
3 Нидерланды зщ Рамон Хендрикс
29 Германия зщ Финн Ельч
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
16 Турция пз Атакан Каразор
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
21 Германия пз Гриша Прёмель
18 Германия нп Джейми Левелинг
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
10 Германия нп Крис Фюрих
1 Германия вр Мориц Николас
4 Индонезия зщ Кевин Дикс
26 Германия зщ Лукас Ульрих
29 США зщ Джозеф Скалли
2 Италия зщ Фабио Кьяродия
14 Япония зщ Даики Хасиока
16 Германия пз Филипп Зандер
36 Германия пз Ваэль Мохиа
38 Швеция пз Уго Болин
47 Япония пз Zento Uno
18 Япония нп Суто Матино
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Германия Александер Блессин
История личных встреч
25.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур Боруссия М0 : 3Штутгарт
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур Штутгарт1 : 0Боруссия М
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Штутгарт1 : 2Боруссия М
14.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур Боруссия М1 : 3Штутгарт
18.05.2024 Германия — Бундеслига 34-й тур Штутгарт4 : 0Боруссия М
14.01.2024 Германия — Бундеслига 17-й тур Боруссия М3 : 1Штутгарт
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Боруссия М5 : 1Штутгарт
29.04.2023 Германия — Бундеслига 30-й тур Штутгарт2 : 1Боруссия М
04.11.2022 Германия — Бундеслига 13-й тур Боруссия М3 : 1Штутгарт
05.03.2022 Германия - Бундеслига 25-й тур Штутгарт3 : 2Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария614
2
Лига чемпионов
Боруссия Д614
3
Лига чемпионов
Фрайбург613
4
Лига чемпионов
Байер613
5
Лига Европы
Майнц610
6
Лига конференций
Эльферсберг610
7 РБ Лейпциг69
8 Вердер69
9 Гамбург69
10 Аугсбург68
11 Айнтрахт Ф68
12 Кёльн67
13 Штутгарт66
14 Хоффенхайм66
15 Шальке-0465
16
Стыковая зона
Падерборн 0765
17
Зона вылета
Унион65
18
Зона вылета
Боруссия М60
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Штутгарт
0%
Ничья
0%
Боруссия М
0%

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