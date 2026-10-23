Штутгарт - Боруссия М 23 Октября прямая трансляция

Стадион: МХП-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469 23 Октября 2026 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига , 7-й тур Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Штутгарт Штутгарт Боруссия М Мёнхенгладбах 1 вр Фабиан Бредлов 24 зщ Йефф Шабо 3 зщ Рамон Хендрикс 29 зщ Финн Ельч 22 зщ Лоранс Ассиньон 16 пз Атакан Каразор 11 пз Билал Эль-Ханнус 21 пз Гриша Прёмель 18 нп Джейми Левелинг 9 нп Эрмедин Демирович 10 нп Крис Фюрих 1 вр Мориц Николас 4 зщ Кевин Дикс 26 зщ Лукас Ульрих 29 зщ Джозеф Скалли 2 зщ Фабио Кьяродия 14 зщ Даики Хасиока 16 пз Филипп Зандер 36 пз Ваэль Мохиа 38 пз Уго Болин 47 пз Zento Uno 18 нп Суто Матино Главные тренеры Себастьян Хёнес Александер Блессин История личных встреч 25.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур 0 : 3 30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 1 : 0 01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 1 : 2 14.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур 1 : 3 18.05.2024 Германия — Бундеслига 34-й тур 4 : 0 14.01.2024 Германия — Бундеслига 17-й тур 3 : 1 29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 5 : 1 29.04.2023 Германия — Бундеслига 30-й тур 2 : 1 04.11.2022 Германия — Бундеслига 13-й тур 3 : 1 05.03.2022 Германия - Бундеслига 25-й тур 3 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Бавария 6 14 2 Лига чемпионов Боруссия Д 6 14 3 Лига чемпионов Фрайбург 6 13 4 Лига чемпионов Байер 6 13 5 Лига Европы Майнц 6 10 6 Лига конференций Эльферсберг 6 10 7 РБ Лейпциг 6 9 8 Вердер 6 9 9 Гамбург 6 9 10 Аугсбург 6 8 11 Айнтрахт Ф 6 8 12 Кёльн 6 7 13 Штутгарт 6 6 14 Хоффенхайм 6 6 15 Шальке-04 6 5 16 Стыковая зона Падерборн 07 6 5 17 Зона вылета Унион 6 5 18 Зона вылета Боруссия М 6 0