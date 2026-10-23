Штутгарт - Боруссия М 23 Октября прямая трансляция
Стадион: МХП-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
23 Октября 2026 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|1
|вр
|Фабиан Бредлов
|24
|зщ
|Йефф Шабо
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|29
|зщ
|Финн Ельч
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|16
|пз
|Атакан Каразор
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|21
|пз
|Гриша Прёмель
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|10
|нп
|Крис Фюрих
|1
|вр
|Мориц Николас
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|2
|зщ
|Фабио Кьяродия
|14
|зщ
|Даики Хасиока
|16
|пз
|Филипп Зандер
|36
|пз
|Ваэль Мохиа
|38
|пз
|Уго Болин
|47
|пз
|Zento Uno
|18
|нп
|Суто Матино
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Александер Блессин
История личных встреч
|25.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 3
|18.05.2024
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|14.01.2024
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|3 : 1
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|29.04.2023
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|04.11.2022
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|05.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Майнц
|6
|10
| 6
Лига конференций
|Эльферсберг
|6
|10
|7
|РБ Лейпциг
|6
|9
|8
|Вердер
|6
|9
|9
|Гамбург
|6
|9
|10
|Аугсбург
|6
|8
|11
|Айнтрахт Ф
|6
|8
|12
|Кёльн
|6
|7
|13
|Штутгарт
|6
|6
|14
|Хоффенхайм
|6
|6
|15
|Шальке-04
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Падерборн 07
|6
|5
| 17
Зона вылета
|Унион
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|6
|0
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