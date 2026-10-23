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Мотор - Заглембе Л 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
23 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 12-й тур
Мотор
Заглембе Л

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Мотор
Люблин
Заглембе Л
Любин
История личных встреч
20.03.2026 Польша — Экстракласса 26-й тур Мотор1 : 0Заглембе Л
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Заглембе Л2 : 2Мотор
18.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур Мотор1 : 0Заглембе Л
22.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур Заглембе Л1 : 2Мотор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З1126
2
Лига чемпионов
Лех П1025
3
Лига Европы
Легия1123
4
Лига конференций
Погонь1021
5 Висла Кр1118
6 Заглембе Л1118
7 ГКС Катовице1118
8 Пяст1117
9 Корона1115
10 Висла Плоцк1014
11 Ягеллония1012
12 Краковия1112
13 Мотор1112
14 Видзев1110
15 Радомяк118
16
Зона вылета
Вечиста Краков118
17
Зона вылета
Шлёнск116
18
Зона вылета
Ракув116
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Мотор
0%
Ничья
0%
Заглембе
0%

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