Мотор - Заглембе Л 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500 23 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса , 12-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Мотор Люблин Заглембе Л Любин История личных встреч 20.03.2026 Польша — Экстракласса 26-й тур 1 : 0 21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 2 : 2 18.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур 1 : 0 22.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур 1 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Гурник З 11 26 2 Лига чемпионов Лех П 10 25 3 Лига Европы Легия 11 23 4 Лига конференций Погонь 10 21 5 Висла Кр 11 18 6 Заглембе Л 11 18 7 ГКС Катовице 11 18 8 Пяст 11 17 9 Корона 11 15 10 Висла Плоцк 10 14 11 Ягеллония 10 12 12 Краковия 11 12 13 Мотор 11 12 14 Видзев 11 10 15 Радомяк 11 8 16 Зона вылета Вечиста Краков 11 8 17 Зона вылета Шлёнск 11 6 18 Зона вылета Ракув 11 6