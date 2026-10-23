Штурм - Марсель (22.10.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 22 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами СК Штурм Грац и Олимпик Марсель. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Ненад Минакович. Игра прошла на стадионе «Меркур Арена» в городе Грац.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав СК Штурм Грац (схема 3-4-1-2): Аммар Хелач, Арьян Малич, Джошуа Кварши, Пауль Коллер, Якоб Хёдль, Йон Горенц Станкович, Вальмир Матоши, Луис Бальбо, Лука Вайнхандль, Симон Зайдль, Умар Диаките.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Олимпик Марсель на сегодняшнюю встречу: Джеффри де Ланге, Кельян Безахаф, Бамо Мейте, Найеф Агерд, Улиссес Гарсия, Жоффре Кондогбья, Нухум Камиссоко, Кейлиан Абдалла, Эйнджел Гомес, Амин Гуири, Ниль Мопе.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 13-й минуте матча команда СК Штурм Грац открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Умар Диаките. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 24-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Эйнджел Гомес (Олимпик Марсель).

На 32-й минуте в карточку арбитра попал Умар Диаките (СК Штурм Грац).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Олимпик Марсель поле покинул Эйнджел Гомес, а вместо него вышел Имад Абделли.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Умар Диаките на поле появился Белмин Беганович (СК Штурм Грац).

На 46-й минуте в составе Олимпик Марсель поле покинул Ниль Мопе, а вместо него вышел Игор Пайшао.

На 63-й минуте предупреждение получил Лука Вайнхандль (СК Штурм Грац).

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жоффре Кондогбья на поле появился Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Олимпик Марсель).

На 65-й минуте в составе Олимпик Марсель поле покинул Найеф Агерд, а вместо него вышел Си Джей Иган-Райли.

На 80-й минуте в карточку арбитра попал Амин Гуири (Олимпик Марсель).

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кельян Безахаф на поле появился Тимоти Веа (Олимпик Марсель).

На 84-й минуте предупреждение получил Арьян Малич (СК Штурм Грац).

На 87-й минуте в составе СК Штурм Грац поле покинул Якоб Хёдль, а вместо него вышел Альберт Вальчи.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Вальмир Матоши на поле появился Юлиан Халвахс (СК Штурм Грац).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Бамо Мейте (Олимпик Марсель).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами СК Штурм Грац и Олимпик Марсель завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды СК Штурм Грац.

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